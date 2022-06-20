В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Соответствующий иск Минюста был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом.

Все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований.

В целом судом первой инстанции принято решение о запрете 11 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена ​​на подрыв суверенитета Украины:

❌️ «Оппоблок»;

❌️ «Социалисты»;

❌️ «Наши»;

❌️ «Государство»;

❌️ «Блок Владимира Сальдо»;

❌️ партия «Справедливости и развития»;

❌️ «Социалистическая партия Украины»;

❌️ «Левая оппозиция»;

❌️ «Союз левых сил»;

❌️ «Партия Шария»;

❌️ «ОПЗЖ».