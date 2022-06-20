Новости Одессы и Одесской области

В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ

В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ

Суд запретил деятельность про российской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Соответствующий иск Минюста был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом.

Все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований.

В целом судом первой инстанции принято решение о запрете 11 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена ​​на подрыв суверенитета Украины:

  • ❌️ «Оппоблок»;
  • ❌️ «Социалисты»;
  • ❌️ «Наши»;
  • ❌️ «Государство»;
  • ❌️ «Блок Владимира Сальдо»;
  • ❌️ партия «Справедливости и развития»;
  • ❌️ «Социалистическая партия Украины»;
  • ❌️ «Левая оппозиция»;
  • ❌️ «Союз левых сил»;
  • ❌️ «Партия Шария»;
  • ❌️ «ОПЗЖ».
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить