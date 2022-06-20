В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ

Суд запретил деятельность про российской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Соответствующий иск Минюста был удовлетворен Восьмым апелляционным административным судом.
Все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных организаций и других структурных образований.
В целом судом первой инстанции принято решение о запрете 11 пророссийских политических партий и тех, чья деятельность направлена на подрыв суверенитета Украины:
- ❌️ «Оппоблок»;
- ❌️ «Социалисты»;
- ❌️ «Наши»;
- ❌️ «Государство»;
- ❌️ «Блок Владимира Сальдо»;
- ❌️ партия «Справедливости и развития»;
- ❌️ «Социалистическая партия Украины»;
- ❌️ «Левая оппозиция»;
- ❌️ «Союз левых сил»;
- ❌️ «Партия Шария»;
- ❌️ «ОПЗЖ».