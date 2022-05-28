Как избежать заболеваний щитовидной железы: советы одесских медиков

В последнюю неделю мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Среди эндокринных расстройств заболевания щитовидной железы занимают второе место по частоте после диабета. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с щитовидкой возникают у каждого третьего человека. О профилактике заболеваний щитовидной железы напоминает Одесский городской центр здоровья.

Щитовидная железа обеспечивает синтез йодовых гормонов, которые влияют на работу почти всех органов и систем. При этом большинство заболеваний щитовидной железы излечиваются. К тому же, заболевания щитовидной железы, вызванные дефицитом йода, в частности, эндемический зоб, вполне можно предотвратить.

Сколько нам нужно йода?

При эндемическом зобе щитовидная железа увеличивается чаще без нарушения ее функции. Развитие заболевания объясняется дефицитом йода.

Ежедневная потребность организма в йоде такова:

детям до 1 года достаточно 50 мкг в день;

детям от 2 до 6 лет – 90 мкг;

детям от 7 до 12 лет – 120 мкг;

подросткам от 12 до 18 лет – 150 мкг;

взрослым – 200-220 мкг;

пожилым людям – 100 мкг.

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Как предотвратить дефицит йода в организме?

Включить в рацион продукты, содержащие йод. Основным источником йода являются морепродукты: рыба, креветки, крабы, моллюски, морские водоросли.

Среди овощей это морковь, картофель, помидоры и свекла, среди фруктов и ягод – яблоки, абрикосы, сливы, виноград, вишни. Богаты йодом также молоко и молочные продукты.

Кроме того, большую часть йода в ежедневном рационе можно покрыть с помощью йодированной соли. Следует помнить, что ежедневное потребление чистой соли не должно превышать 10 г.

Для синтеза гормонов щитовидной железы также необходимо употреблять продукты с высоким содержанием селена – незаменимого микроэлемента, который выполняет важные функции в организме. Богаты селеном морская рыба, крупа, хлеб, гречка, рис.

Отказаться от курения. Табачный дым содержит цианиды, которые впитываются в кровь и нарушают поглощение щитовидной железой йода и синтез гормонов.

Есть подозрение на заболевание щитовидной железы?

В этом случае следует проконсультироваться с семейным врачом. Он проведет начальную экспертизу щитовидной железы и в случае необходимости напишет направление на ультразвуковое исследование, лабораторные экспертизы, консультацию с эндокринологом и определит дальнейшую тактику лечения.

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Фото ТСН и medtavria.com