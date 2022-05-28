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Как избежать заболеваний щитовидной железы: советы одесских медиков

Как избежать заболеваний щитовидной железы: советы одесских медиков

В последнюю неделю мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Среди эндокринных расстройств заболевания щитовидной железы занимают второе место по частоте после диабета. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с щитовидкой возникают у каждого третьего человека.
О профилактике заболеваний щитовидной железы напоминает Одесский городской центр здоровья.

Щитовидная железа обеспечивает синтез йодовых гормонов, которые влияют на работу почти всех органов и систем. При этом большинство заболеваний щитовидной железы излечиваются. К тому же, заболевания щитовидной железы, вызванные дефицитом йода, в частности, эндемический зоб, вполне можно предотвратить.

Сколько нам нужно йода?

При эндемическом зобе щитовидная железа увеличивается чаще без нарушения ее функции. Развитие заболевания объясняется дефицитом йода.

Болезни щитовидки, зоб

Ежедневная потребность организма в йоде такова:

  • детям до 1 года достаточно 50 мкг в день;
  • детям от 2 до 6 лет – 90 мкг;
  • детям от 7 до 12 лет – 120 мкг;
  • подросткам от 12 до 18 лет – 150 мкг;
  • взрослым – 200-220 мкг;
  • пожилым людям – 100 мкг.

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Как предотвратить дефицит йода в организме?

Включить в рацион продукты, содержащие йод. Основным источником йода являются морепродукты: рыба, креветки, крабы, моллюски, морские водоросли.

Среди овощей это морковь, картофель, помидоры и свекла, среди фруктов и ягод – яблоки, абрикосы, сливы, виноград, вишни. Богаты йодом также молоко и молочные продукты.

Морковь

Кроме того, большую часть йода в ежедневном рационе можно покрыть с помощью йодированной соли. Следует помнить, что ежедневное потребление чистой соли не должно превышать 10 г.

Для синтеза гормонов щитовидной железы также необходимо употреблять продукты с высоким содержанием селена – незаменимого микроэлемента, который выполняет важные функции в организме. Богаты селеном морская рыба, крупа, хлеб, гречка, рис.

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Отказаться от курения. Табачный дым содержит цианиды, которые впитываются в кровь и нарушают поглощение щитовидной железой йода и синтез гормонов.

Есть подозрение на заболевание щитовидной железы?

В этом случае следует проконсультироваться с семейным врачом. Он проведет начальную экспертизу щитовидной железы и в случае необходимости напишет направление на ультразвуковое исследование, лабораторные экспертизы, консультацию с эндокринологом и определит дальнейшую тактику лечения.

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Фото ТСН и medtavria.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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