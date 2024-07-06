Серцева недостатність: як її розпізнати і чи можна попередити заздалегідь

Чому розвивається серцева недостатність і як запобігти хворобі, пояснила лікарка-кардіолог дніпровської міськлікарні № 9 Лілія Майорова.

Організму бракує кисню

Серцева недостатність – це синдром, що виникає через погіршення насосної функції серця, що призводить до збою кровопостачання всього організму, порушення циркуляції кисню та поживних речовин у тканинах і органах. Крім того, стає неможливою повноцінна «утилізація» продуктів обміну і виникає накопичення рідини в легенях, черевній порожнині та кінцівках.

Патологія буває лівошлуночковою та правошлуночковою (залежно від того, який бік серця уражений), а також тотальною (якщо уражені обидві боки). Синдром може протікати у гострій або хронічній формі.

Серцева недостатність може розвинутися і в молодому віці, але здебільшого від неї страждають люди похилого віку. Після 70 років близько половини пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями відчувають симптоми хронічної серцевої недостатності. Причому жінки хворіють частіше, тоді як у чоловіків високий відсоток смертності безпосередньо від захворювань судин (інфаркт міокарда), які не встигають перейти до серцевої недостатності.

Чому виникають проблеми з серцем?

Розвиток серцевої недостатності пов’язаний із захворюваннями, які зачіпають або пошкоджують серцевий м’яз. Прямо або опосередковано у цьому можуть бути винні ішемічна хвороба серця, атеросклероз, гіпертонія, інфаркт міокарда, аритмії, кардіосклероз, інфекційні запалення серцевого м’яза (міокардити), зміни у структурі клапанів серця, пороки серця, а також ендокринні патології.

Додатковими факторами ризику є куріння і зловживання алкоголем, наявність значної зайвої ваги, хронічний стрес, тривале вживання деяких лікарських препаратів.

У деяких випадках неможливо встановити точну причину, що спричинила хворобу.

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Як проявляється синдром?

Симптоми синдрому залежать від форми та стадії серцевої недостатності, а також від того, який відділ серця уражений.

Як правило, хронічна форма недостатності розвивається поступово, протягом тривалого часу і проявляється задишкою, швидкою стомлюваністю, набряками (переважно гомілок і стоп), порушенням серцевого ритму, загальною слабкістю, запамороченням. Також людину можуть турбувати сухий кашель, прискорене сечовипускання, біль у ногах, збільшення розмірів печінки, порушення сну.

На першій стадії характерні симптоми хвороби проявляються лише при відчутному фізичному навантаженні, на другій – помітні при мінімальній фізичній активності або навіть у стані спокою, на третій стадії зміни вже необоротні та ведуть до втрати працездатності.

Гостра серцева недостатність виникає раптово, часто після серцевого нападу. Її симптоми можуть включати серйозне утруднення дихання аж до задухи, булькаючий звук при диханні, сильний кашель, холодний піт, блідість, прискорене серцебиття. Такий стан потребує негайної медичної допомоги.

Як діагностувати і лікувати?

Як діагностувати і лікувати?

Діагностикою та лікуванням серцевої недостатності займається лікар-кардіолог. Фахівець направить вас на необхідні аналізи та обстеження: електрокардіограму (ЕКГ), ехокардіографію (УЗД серця), загальний та біохімічний аналізи крові, кров на гормони щитовидної залози тощо.

Терапія багато в чому залежить від причини серцевої недостатності та супутніх захворювань. При хронічній формі патології призначаються препарати для нормалізації серцевого ритму та артеріального тиску, виведення зайвої рідини з організму та запобігання розвитку ускладнень. При правильно дібраному лікуванні синдром можна компенсувати і вести повноцінний спосіб життя.

Гостру серцеву недостатність лікують в умовах кардіологічного стаціонару. У тяжких або екстрених випадках застосовуються хірургічні методи.

Важливими є дієта і спосіб життя

Для контролю над захворюванням доведеться стежити за вагою, дотримуватися дієти. Потрібна також помірна, але регулярна фізична активність (зарядка, прогулянки, плавання, їзда на велосипеді).

Крім того, дуже важливо контролювати інші хронічні захворювання (гіпертонію, цукровий діабет) і не рідше ніж раз на півроку відвідувати кардіолога і робити ЕКГ.

Ірина Лебединець

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