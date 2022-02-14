Спроси у доктора: что такое синдром старческой астении и как с ним бороться?

С возрастом все системы нашего организма начинают работать менее слаженно и активно. Нормой считается, если этот процесс постепенный. Но если еще вчера бодрый и энергичный человек пенсионного возраста на глазах превращается в глубокого старика, утратившего интерес к жизни, это может быть проявлением синдрома старческой астении.

С чем связано развитие синдрома старческой астении и как можно его замедлить, объяснила терапевт высшей категории днепровской горбольницы № 9 Снежана Ляшук.

У кого может развиться старческая астения?

Синдром старческой астении – это состояние, обусловленное возрастными изменениями организма, которые в первую очередь затрагивают костно-мышечную, пищеварительную, эндокринную, иммунную и нервную системы. Основными симптомами синдрома считаются общая слабость, снижение двигательной активности и мышечной силы, ухудшение слуха и зрения, незапланированная потеря веса (более 4-5 килограммов в год без диет).

Старческая астения обычно развивается у людей, перешагнувших 65-летний рубеж. При этом чем старше человек, тем выше риск возникновения синдрома и тяжелее его симптомы. Женщины страдают от возрастных изменений чаще мужчин.

Отчего ускоряется старение организма?

Помимо возраста и пола, предрасполагающими факторами для развития старческой астении являются низкий уровень дохода, одиночество и недостаток общения, тяжелые социально-бытовые условия.

Также развитие синдрома часто обусловлено гормональными возрастными изменениями, замедлением метаболизма, наличием одного или нескольких хронических заболеваний – сахарного диабета, артрита, гипертонии, сердечной или дыхательной недостаточности, неврологических патологий.

Кроме того, возникновение старческой астении значительно ускоряют недостаток физической активности и сидячий образ жизни, несбалансированный рацион (пожилые люди часто питаются однообразно, и организм недополучает необходимые вещества), хронический стресс, депрессия. Способны сыграть негативную роль и побочные эффекты некоторых препаратов, которые человек вынужден принимать системно. В частности, лекарства могут вызвать апатию, заторможенность, нарушение координации движений, потерю аппетита.

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Как проявляется старческая астения?

Помимо вышеперечисленных симптомов синдрома, к его проявлениям относятся медлительность, повышенная утомляемость, нарушения сна, изменение походки, беспричинная тревожность и беспокойство, ухудшение памяти и внимательности, утрата прежних жизненных интересов.

Симптоматика также зависит от стадии астенического синдрома. На начальном этапе его проявления минимальны и могут почти не выходить за рамки обычных возрастных изменений. Но в результате прогрессирования патологии человек все больше нуждается в помощи окружающих, поскольку он уже не в состоянии самостоятельно справляться с повседневными делами. Больной может страдать от частых падений в результате нарушения чувства равновесия, провалов в памяти, недержания мочи.

На последней стадии синдрома старческой астении человек практически не встает с кровати и нуждается в постоянном уходе и контроле.

Помогут общение, витамины и зарядка

Специфического лечения старческой астении не существует, но на ранних стадиях она поддается коррекции и профилактике. Подробные рекомендации в каждом индивидуальном случае должен дать семейный врач или гериатр. В первую очередь следует пролечить хронические заболевания, ускоряющие старение организма, и стабилизировать самочувствие пожилого человека. Также специалист может назначить прием обезболивающих и успокоительных средств, витаминов, препаратов для нормализации сна и пищеварения, улучшения памяти и так далее.

В качестве поддерживающих и профилактических мер рекомендуются:

посильная, но регулярная физическая нагрузка (зарядка, прогулки, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, лечебная физкультура);

разнообразная умственная активность (чтение, разгадывания кроссвордов, изучение иностранного языка, освоение компьютера или смартфона);

поддержка или возобновление социальных связей (общение с родственниками, друзьями, коллегами, совместные прогулки, походы в театр, на выставку);

регулярное прохождение медосмотра, включающего базовые анализы и обследования.

Не забывайте о диете

Важным фактором предупреждения и коррекции старческой астении выступает сбалансированный рацион, составленный с учетом профилактики атеросклероза, авитаминоза, сахарного диабета, гипертонии, запоров. Рекомендуется увеличить потребление клетчатки и «сложных» углеводов (овощи, фрукты, сухофрукты, бобовые, отруби, цельнозерновой хлеб, каши, макароны из твердых сортов пшеницы), белка (мясо нежирных сортов, яйца, рыба, твердый сыр, творог, орехи, семечки) и растительных масел.

Также играет роль способ приготовления блюд: жарке предпочитайте отваривание, запекание и тушение.

Ирина Лебединец

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