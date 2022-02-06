Спроси у доктора: как справиться с синдромом беспокойных ног?

Если у вас нарушился сон, и по утрам вы чувствуете себя усталым и разбитым, не начинайте пить снотворное, не разобравшись с причинами бессонницы. Одна из них — синдром беспокойных ног, вероятность развития которого повышается с возрастом.

Отчего возникает синдром беспокойных ног и как с ним бороться, объяснила невролог высшей категории Наталья Гомоненко.

Синдромом чаще страдают пожилые люди

Синдром беспокойных ног (СБН) – это состояние, при котором человек испытывает неприятные ощущения в нижних конечностях, вынуждающие его постоянно двигать ногами, чтобы избавиться от дискомфорта. По этой же причине больной также может вставать, ходить, делать самомассаж конечностей. Изредка аналогичные неприятные ощущения появляются и в руках.

Беспокоящие симптомы, как правило, возникают в период покоя – в положении сидя, лежа, во время засыпания, чаще вечером и ночью. В итоге СБН может привести к серьезному нарушению сна.

От СБН в основном страдают люди среднего и пожилого возраста, женщины — несколько чаще мужчин.

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Отчего возникает синдром беспокойных ног?

СБН бывает первичным (отмечается более чем в половине случаев, точная причина возникновения не установлена) и вторичным (развивается на фоне других заболеваний и патологических состояний).

Причинами развития синдрома могут стать дефицит железа, витамина В, магния или фолиевой кислоты, неврологические расстройства, травмы спинного мозга, заболевания почек и легких, сахарный диабет, ревматоидный артрит, хроническая венозная недостаточность нижних конечностей. Фактором риска выступают также прием некоторых лекарств (антидепрессанты, антигистамины), стресс, интенсивная физическая нагрузка, злоупотребление кофеином и алкоголем.

Кроме того, синдром способен передаваться по наследству.

Как проявляется синдром?

Основной симптом СБН – это неприятные, волнообразно повторяющиеся ощущения в ногах (типичная локализация – стопы и голени). Обычно больные описывают их как ползание мурашек, покалывание, распирание, дрожь, жжение, подергивание, действие разряда электрического тока и так далее. Около трети пациентов характеризуют дискомфортные ощущения как болевые.

Также для СБН характерно ухудшение самочувствия при расслаблении ног (во время длительного сидения или отдыха лежа) и кратковременное уменьшение или исчезновение неприятных симптомов в результате любого движения ногами (шевеления, разминания, потягивания). Отличительной чертой синдрома является и появление или усиление дискомфорта вечером и в первую половину ночи. Хотя в некоторых случаях неприятные ощущения могут беспокоить человека в течение суток.

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К какому врачу обращаться?

Диагноз СБН ставится врачом-неврологом на основе осмотра и жалоб пациента на характерную симптоматику. Для подтверждения используются такие обследования, как полисомнография (длительная регистрация основных показателей работы организма, а также движений во время сна) и электронейромиография (определение сократительной способности мышц конечностей и состояния периферической нервной системы).

Если синдром вторичен, важно выявить его причину. Для этого могут быть назначены общие анализы крови и мочи, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга, ультразвуковая допплерография сосудов ног (для выявления варикоза и тромбофлебита), анализ крови на гормоны щитовидной железы. При необходимости пациент направляется на консультацию к узким специалистам – эндокринологу, урологу, гастроэнтерологу.

Какие процедуры помогут при синдроме беспокойных ног?

Лечение синдрома зависит от спровоцировавшей его причины, тяжести симптомов и возраста пациента. Медикаментозную терапию индивидуально назначает только врач (это могут быть противосудорожные и снотворные препараты, местные обезболивающие средства (гели, мази), витамины, препараты железа и так далее).

Но большинству больных для устранения беспокоящих симптомов и улучшения качества сна также требуется изменение привычного образа жизни. В частности, рекомендуется посильная физическая нагрузка в течение дня, минимум получасовая вечерняя прогулка, отказ от курения, употребления алкоголя, крепкого чая, кофе, черного шоколада (особенно во второй половине дня). Вечером в идеале — принять теплую ванну и сделать легкий массаж ног.

Также при СБН эффективны физиотерапевтические процедуры (электростимуляция, магнитотерапия, дарсонвализация голеней) и лечебная физкультура.

Синдром беспокойных ног известен давно

Еще одно название синдрома беспокойных ног — болезнь Уиллиса-Экбома — в честь двух ученых, описавших его в свое время. Впервые проявления СБН и связанные с ним нарушения сна выявил доктор Томас Уиллис еще в 1672 году, а системные исследования синдрома в середине 1940-х начал шведский невролог Карл-Аксель Экбом.

Ирина Лебединец

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