Народный Герой Украины: «Не называйте меня легендой»

Его маршрут

Сейчас Григорий Николаевич в Одессе. Всего на неделю…

Центральная аллея в Аркадии. Жара… Григорий Николаевич сидит в инвалидной коляске. Ему исполнилось семьдесят семь. У него нет ног и пальцев на руках (многочисленные осколочные ранения – следствие далеких известных событий в Чехословакии во время Пражской весны). Четыре года тому назад не стало его жены…

Чем занимается? Привычным своим делом, которое стало для него смыслом жизни с 2014 года: он собирает средства для ВСУ. Он собирал их даже во время оккупации Херсона. Под гимн Украины и украинские песни. Да, да! Именно так: во время оккупации каждый день он выходил на свой маршрут и собирал деньги в помощь нашим военным.

– Все так и было. У меня даже был свой маршрут, – говорит наш герой и снова улыбается.

У него удивительная улыбка: почти незаметная, но очень искренняя. Он вообще очень искренний человек, потому и о своей «легендарности» слышать не хочет.

– Неужели Вам не было страшно?

– Конечно, было. Я ведь живой человек. Орки, местные коллаборанты, которые очень старались выслужиться, угрожали мне… Ездил по своему маршруту, как по минному полю. Я вообще больше боялся местных коллаборантов. Они ведь меня хорошо знали. Знали, что с 2014 года я помогаю ВСУ, чем и как именно. Но знал и другое: все, что делаю – это правильно… Так должно быть, такая у меня работа. Если любишь страну, делай для нее, что можешь. Я и делал, и делаю.

Из оккупированного Херсона, где он прожил более пятидесяти лет, ему помогли сбежать только тогда, когда он осознал две сложные вещи:

– Стало известно, что из меня хотели сделать «героя» пропагандистского ролика: пожилой инвалид на коляске получает российский паспорт, участвует в так называемом референдуме. Подумал: этого не случится никогда! А еще узнал, что могу попасть в местную пыточную орков…

Потом уже узнал другое: в его квартиру (когда он был уже почти в безопасности) враги «заглянули», даже выломали дверь. Но было уже поздно. Григорий Николаевич признается: сам удивлен, как ему удалось вовремя сбежать с помощью друзей.

Теперь он живет в Запорожье, хотя говорит о себе: Я живу в Украине. Потому что каждый украинский город – это наша, моя земля».

Наш герой с тех пор ездит по городам Украины и продолжает собирать средства на помощь ВСУ. С гордостью называет себя «военным волонтером».

Меня вдохновляет Украина и ее судьба

О, эта аркадийская аллея!.. Люди идут на пляж, солнце жжет нещадно. Разговор продолжается, украинская музыка все звучит и звучит. К волонтеру время от времени подходят люди. Кто-то молча достает деньги на донат, кто-то говорит нашему герою: «Спасибо!», кто-то даже обнимает волонтера, словно встретил родного человека после долгой разлуки…

Что дальше?

– Сейчас я в Одессе, потом собираюсь в Николаев. А дальше постараюсь поехать в Херсон. Мне очень нужно там побывать – набраться необходимого эмоционального настроя, который очень важен для меня. Я пытался вдохновлять херсонцев во время оккупации. А вот теперь нуждаюсь получить от херсонцев то же самое… Но больше всего меня вдохновляет вера в нашу Победу. Украина будет свободной! Это моя вера! Мы все должны твердо верить в это! Надо только еще немного подождать…

Спрашиваю об этом «немного подождать», но наш герой сразу предупреждает, что не станет называть никаких дат: он их, конечно, не знает, а гадать не станет.

Слушаю Григория Николаевича – и, должно быть, понимаю тайну его необычной чуть заметной улыбки. В ней – сама реальность, все наше настоящее – и боль, и тревога, и надежда вместе словно «смешались» в ней. А еще то, что услышала от нашего героя на исходе беседы:

– Не представляю себя без своей родины. Вот побывал несколько дней за границей по делам. И что? Дышать даже стало тяжело, думал об одном: скорее бы вернуться в Украину. Вот вы спрашивали, что меня вдохновляет. Украина и ее судьба и вдохновляет больше всего. А когда родина в беде, то и мы в беде. И надо нам всем что-то делать ради Победы! Твердо верю: будет наша Украина счастливой и цветущей!

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