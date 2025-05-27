Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Медики отмечают, что за неделю количество случаев укусов клещами возросло почти на 40%. В вирусологическую лабораторию поступило 19 образцов клещей, из которых в одном обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Первым проявлением болезни Лаймаявляется покраснение на месте присасывания клеща, начинается головная боль, появляются ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, и даже к инвалидности. Риск инфицирования зависит от продолжительности присасывания клеща: в течение суток вероятность инфицирования достаточно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в прошлом году в Одесской области было зарегистрировано 47 случаев болезни Лайма, среди заболевших оказались 12 детей, произошел летальный случай от клещевого вирусного энцефалита вследствие позднего обращения за медицинской помощью.

Как защититься от клещей и куда обращаться в случае укуса, читайте здесь: Весна и клещи: где особенно опасно в Одесской области







