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Спроси у доктора: когда идти к врачу, если заложило ухо?

Спроси у доктора: когда идти к врачу, если заложило ухо?

Отомикоз, или, как его еще называют, ушной грибок – коварное заболевание. На начальной стадии оно сопровождается сильным зудом, заложенностью и шумом в ушах.

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врач Ирина КицИ если на эти симптомы вовремя не отреагировать на симптомы отомикоза и не обратиться к врачу, это может привести к необратимым последствиям. Отчего возникает ушной грибок и как с ним бороться, рассказала врач-отоларинголог Ирина Киц.

Болеют и дети, и взрослые

Отомикоз (грибковый отит) – это инфекционное заболевание наружного слухового прохода, вызываемое различными видами грибков. Его наиболее распространенные возбудители – плесневые и дрожжеподобные грибы. Иногда воспаление затрагивает не только наружное, но и среднее ухо, и даже непосредственно барабанную перепонку.

Отомикоз может возникнуть как самостоятельная патология или развиться в сочетании с бактериальной инфекцией. Заболевание достаточно распространено, им страдают люди любого возраста. Патология бывает односторонней и двухсторонней (реже), может протекать в острой или хронической форме.

Причины проблемы

отомикоз

В основном все виды грибов, вызывающие микоз уха, относятся к условно-патогенным микроорганизмам и приводят к развитию заболеванию только при определенных факторах, благоприятных для их жизнедеятельности. В первую очередь, это пребывание в условиях повышенной влажности или запыленности воздуха, занятия плаванием, постоянное использование слухового аппарата, вакуумных наушников, берушей.

Вызвать развитие отомикоза способны и микротравмы уха, попадание в него инородного тела, неправильная гигиена слухового прохода, серная пробка, длительное применение антибиотиков и кортикостероидов (как местных, так и системных). Также уши иногда поражаются грибковой инфекцией после хирургического вмешательства (так называемый отомикоз послеоперационной полости).

Могут сыграть роль и общее снижение иммунитета, аллергическая реакция, нарушение обмена веществ, наличие различных хронических заболеваний (сахарный диабет, онкопатологии, дисбактериоз, дерматит, экзема).

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Тревожные симптомы отомикоза

На начальной стадии отомикоз проявляется наличием зуда и чувства дискомфорта или распирания в ухе. На этом этапе пациент редко обращается к врачу, пытаясь самостоятельно промыть или очистить ухо ватными палочками, но этими действиями только травмирует кожу слухового прохода и ускоряет развитие воспаления.

Для второй стадии заболевания характерны боль в ухе, усиливающаяся при глотании и разговоре, сильный зуд, жжение, а также шелушение кожи ушной раковины, заложенность, шум или свист в ухе, отек, выделения из слухового прохода (их характер зависит от возбудителя). Об остром воспалении свидетельствуют и повышение температуры тела, увеличение близлежащих лимфоузлов, головная боль.

При переходе воспалительного процесса в хроническую стадию симптомы аналогичные, но проявляются не так ярко.

Диагностика и лечение

отомикоз

Если у вас наблюдаются характерные проявления отомикоза, нужна консультация отоларинголога. Врач расспросит вас о возможных факторах риска и хронических заболеваниях, проведет осмотр с помощью специального прибора – отоскопа, возьмет мазок из уха для микроскопического и бактериологического исследования.

Если лечение начато вовремя, прогноз благоприятен. Главное – точно диагностировать причину возникновения заболевания и устранить ее, правильно подобрав местный противогрибковый препарат (может быть в форме капель, крема, мази или эмульсии). Также применяются противоаллергические средства, промывание ушей антисептическими растворами, специальная обработка и очистка ушных проходов. В среднем терапия длится две недели.

При рецидивирующем ушном грибке назначается прием системных антигрибковых препаратов, курсы витаминов.

Если отомикоз не лечить, грибок может поразить весь слуховой аппарат и распространиться дальше в организме, затронув даже внутренние органы.

Профилактика отомикоза

Для предупреждения развития отомикоза или его рецидивов необходимо:

  • следить за гигиеной (не трогайте уши грязными руками);
  • беречь уши от травм (откажитесь от глубокой чистки слухового прохода ватными палочками);
  • укреплять иммунитет;
  • держать под контролем хронические заболевания: сахарный диабет, аллергию, дерматит.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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