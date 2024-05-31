«Мурашки» в ногах и паралич: как распознать и что делать с невралгией седалищного нерва

Кто чаще болеет невралгией

Невралгия седалищного нерва (ишиалгия) возникает в результате воспаления или защемления этого нерва, а также образующих его корешков и обычно сопровождается жгучей болью с прострелами в районе поясницы, наружной поверхности ягодицы, бедра, голени и даже стопы.

Распространение болевых ощущений от спины до кончиков пальцев на ноге связано с тем, что седалищный нерв – самый крупный и длинный нервный ствол в нашем организме. Он охватывает большую часть тела: от пояснично-крестцового отдела позвоночника проходит в ягодицу, затем по задней поверхности бедра — к нижней части ноги, до фаланг пальцев. Малейшее раздражение в одной части нерва приводит к боли по всему его участку. При отсутствии своевременного лечения постепенно теряется чувствительность и подвижность нижних конечностей.

По статистике, мужчины страдают от ишиалгии в несколько раз чаще женщин.

Из-за чего возникает невралгия

Чаще всего невралгия седалищного нерва возникает в результате дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника в области крестца и поясницы. А именно: остеохондроза, спондилоартроза, протрузии или грыжи межпозвоночного диска, появления остеофитов (костных наростов на позвонках, сдавливающих окружающие ткани). Также воспаление нерва может развиться вследствие травмы, возрастного сужения спинномозгового канала, спазма тазовых мышц, смещения поясничных позвонков, опухолей в районе поясницы.

Спровоцировать проблемы с седалищным нервом могут и такие хронические заболевания, как сахарный диабет, подагра, ревматоидный артрит.

Часто катализатором заболевания выступает совокупность нескольких факторов. Иногда болезнь может развиться на фоне чрезмерного психоэмоционального напряжения, сильного стресса, хронической усталости, страха или фобии.

Основные симптомы и признаки невралгии

Признаки воспаления или защемления седалищного нерва зависят от степени его поражения. К основным симптомам заболевания относятся:

боль, обычно односторонняя, локализованная и усиливающаяся при ходьбе, наклонах, кашле или чихании;

потеря чувствительности и онемение ноги по ходу нервного волокна;

ощущение покалывания, жжения, «мурашек» в стопе и пальцах ног;

слабость нижних конечностей, затруднения при сгибании коленей;

повышенная температура тела, излишняя потливость, отечность, общая мышечная слабость и ограничение подвижности;

реже — паралич мышц ноги и нарушение функции внутренних органов (кишечника и мочевого пузыря, что приводит к недержанию мочи и кала).

Как лечится невралгия

При подозрении на невралгию седалищного нерва нужна консультация невролога, вертебролога, травматолога или нейрохирурга. Лечение ишиалгии зависит от выраженности симптомов, его основу при неосложненных случаях заболевания составляет медикаментозная терапия и физиопроцедуры. Для снижения воспаления, болевого синдрома и напряжения мышц назначаются обезболивающие и противовоспалительные препараты общего и местного действия, витамины группы В, спазмолитики и миорелаксанты, иногда – инъекции глюкокортикостероидов.

К самым распространенным физиотерапевтическим процедурам относятся УВЧ, электрофорез, воздействие лазером, теплом, озоном, грязелечение. В период ремиссии пациенту показан курс массажа и занятия лечебной физкультурой.

Хирургическое вмешательство при ишиалгии применяется редко.

Профилактика возникновения ишиалгии

спите на ортопедическом матрасе и подушке;

чередуйте каждые 30-40 минут сидячей работы с пятиминутной разминкой;

освойте и регулярно выполняйте комплекс упражнений на укрепление и растяжку мышц спины и ног;

следите за осанкой как во время ходьбы, так и в положении сидя.

Что делать при воспалении

Если у вас возникли характерные симптомы, но нет возможности быстро попасть к врачу, используйте согревающий обезболивающий гель и минимизируйте физическую нагрузку.