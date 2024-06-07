Липома: невинная шишка или опасное заболевание

Липома: невинная шишка или опасное заболевание

Обнаружили у себя на шее или плече безболезненный подкожный бугорок? Это, скорее всего, липома. Обычно она безвредна, но иногда может доставить неприятности. Что провоцирует образование липом и в каких случаях их необходимо удалять, рассказал хирург Николай Лыков.

Что такое липома?

Липома (в народе жировик) – это доброкачественное новообразование. Обычно оно появляется под кожей и имеет вид узелка, уплотнения или небольшого кожного нароста круглой или овальной формы. Чаще всего липомы появляются на волосистой части головы, лице, шее, плечах, груди и руках.

Но иногда новообразования могут возникать в структуре внутренних органов (например, в области желудка, кишечника, бронхов, в мышцах или возле суставов). В этом случае липомы представляют определенную опасность, так как способны нарушить нормальное функционирование этих органов.

Причины появления липомы

хирург Николай Лыков

хирург Николай Лыков

Точная причина появления липом до сих пор не выяснена. К основным факторам, способным спровоцировать разрастание жировых клеток, относят:

  • генетическую предрасположенность;
  • ожирение и повышение уровня липидов в крови;
  • гормональные сбои;
  • травмы мягких тканей;
  • заболевания почек и печени, поджелудочной и щитовидной желез, сахарный диабет;
  • вредные привычки, особенно злоупотребление алкоголем;
  • несбалансированный рацион с преобладанием пищи животного происхождения;
  • сидячий образ жизни.

Основные признаки липомы

Липомы бывают единичными и множественными. Их формирование начинается с появления подкожного бугорка или эластичного округлого уплотнения с подвижной структурой, которое прощупывается при надавливании. Типичная липома имеет гладкую поверхность, кожа над ней не меняет свою структуру и цвет. Новообразование постепенно увеличивается в размерах, но в абсолютном большинстве случаев остается безболезненным, в том числе при пальпации. Ощущение дискомфорта и боли способен вызвать лишь жировик, растущий возле нерва и сдавливающий нервные окончания.

Если кожа над липомой повреждается, возможно ее инфицирование с развитием локального воспаления, которое сопровождается болью, покраснением, припухлостью, повышением местной температуры.

При формировании липомы в области внутренних органов она сдавливает пораженный орган, что может вызвать, в зависимости от локализации жировика, головную боль, головокружение, кашель, нарушение работы сердца или повышение давления.

Как лечится липома

Если вы обнаружили у себя безболезненное подкожное образование с четкими краями, обратитесь к семейному врачу, дерматологу или хирургу. Специалист зачастую диагностирует липому уже на основе осмотра. Если же локализация, размер или структура новообразования нетипичны, могут потребоваться дополнительные обследования: УЗИ, рентгенография, КТ и МРТ, анализы крови, биопсия тканей жировика.

Лечение липомы проводится только хирургическими методами, но при этом вмешательство рекомендуется далеко не всем пациентам. Жировики небольших размеров, не доставляющие дискомфорта, удалять необязательно — достаточно наблюдения и регулярного посещения дерматолога для осмотра. Удаление необходимо в тех случаях, если липома:

  • представляет серьезный косметический дефект;
  • быстро растет;
  • сопровождается стойкими болевыми ощущениями или другими тревожными симптомами;
  • нарушает работу внутренних органов;
  • может переродиться в злокачественное новообразование.

Для удаления жировика применяют несколько методов:

  • эндоскопическое вмешательство (опухоль вместе с капсулой аккуратно иссекают через маленький разрез на коже);
  • классическую хирургическую операцию (липому удаляют с помощью скальпеля);
  • липосакцию — жировую ткань размягчают и вытягивают с помощью специальной иглы.

Решение о выборе оптимального способа удаления принимает врач в зависимости от общего состояния организма пациента, расположения и размеров липомы.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ
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