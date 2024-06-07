Липома: невинная шишка или опасное заболевание

Обнаружили у себя на шее или плече безболезненный подкожный бугорок? Это, скорее всего, липома. Обычно она безвредна, но иногда может доставить неприятности. Что провоцирует образование липом и в каких случаях их необходимо удалять, рассказал хирург Николай Лыков.
Что такое липома?
Липома (в народе жировик) – это доброкачественное новообразование. Обычно оно появляется под кожей и имеет вид узелка, уплотнения или небольшого кожного нароста круглой или овальной формы. Чаще всего липомы появляются на волосистой части головы, лице, шее, плечах, груди и руках.
Но иногда новообразования могут возникать в структуре внутренних органов (например, в области желудка, кишечника, бронхов, в мышцах или возле суставов). В этом случае липомы представляют определенную опасность, так как способны нарушить нормальное функционирование этих органов.
Причины появления липомы
Точная причина появления липом до сих пор не выяснена. К основным факторам, способным спровоцировать разрастание жировых клеток, относят:
- генетическую предрасположенность;
- ожирение и повышение уровня липидов в крови;
- гормональные сбои;
- травмы мягких тканей;
- заболевания почек и печени, поджелудочной и щитовидной желез, сахарный диабет;
- вредные привычки, особенно злоупотребление алкоголем;
- несбалансированный рацион с преобладанием пищи животного происхождения;
- сидячий образ жизни.
Основные признаки липомы
Липомы бывают единичными и множественными. Их формирование начинается с появления подкожного бугорка или эластичного округлого уплотнения с подвижной структурой, которое прощупывается при надавливании. Типичная липома имеет гладкую поверхность, кожа над ней не меняет свою структуру и цвет. Новообразование постепенно увеличивается в размерах, но в абсолютном большинстве случаев остается безболезненным, в том числе при пальпации. Ощущение дискомфорта и боли способен вызвать лишь жировик, растущий возле нерва и сдавливающий нервные окончания.
Если кожа над липомой повреждается, возможно ее инфицирование с развитием локального воспаления, которое сопровождается болью, покраснением, припухлостью, повышением местной температуры.
При формировании липомы в области внутренних органов она сдавливает пораженный орган, что может вызвать, в зависимости от локализации жировика, головную боль, головокружение, кашель, нарушение работы сердца или повышение давления.
Как лечится липома
Если вы обнаружили у себя безболезненное подкожное образование с четкими краями, обратитесь к семейному врачу, дерматологу или хирургу. Специалист зачастую диагностирует липому уже на основе осмотра. Если же локализация, размер или структура новообразования нетипичны, могут потребоваться дополнительные обследования: УЗИ, рентгенография, КТ и МРТ, анализы крови, биопсия тканей жировика.
Лечение липомы проводится только хирургическими методами, но при этом вмешательство рекомендуется далеко не всем пациентам. Жировики небольших размеров, не доставляющие дискомфорта, удалять необязательно — достаточно наблюдения и регулярного посещения дерматолога для осмотра. Удаление необходимо в тех случаях, если липома:
- представляет серьезный косметический дефект;
- быстро растет;
- сопровождается стойкими болевыми ощущениями или другими тревожными симптомами;
- нарушает работу внутренних органов;
- может переродиться в злокачественное новообразование.
Для удаления жировика применяют несколько методов:
- эндоскопическое вмешательство (опухоль вместе с капсулой аккуратно иссекают через маленький разрез на коже);
- классическую хирургическую операцию (липому удаляют с помощью скальпеля);
- липосакцию — жировую ткань размягчают и вытягивают с помощью специальной иглы.
Решение о выборе оптимального способа удаления принимает врач в зависимости от общего состояния организма пациента, расположения и размеров липомы.