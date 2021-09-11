Спроси у доктора: чем опасно непроизвольное моргание

Если во время чтения или просмотра телевизора вы заметили, что стали чаще моргать или непроизвольно зажмуриваться, нужно обратиться за консультацией к врачу. Это могут быть симптомы блефароспазма – малоизученного заболевания, спровоцировать развитие которого способно множество факторов.

В каких случаях стоит беспокоиться, рассказала врач-невропатолог высшей категории, заместитель главврача днепровской горбольницы №5 Наталья Гомоненко.

Женщины болеют чаще

Блефароспазм – это заболевание, при котором происходит непроизвольное и резкое сокращение круговой мышцы глазного яблока, в результате чего смыкаются веки. Неконтролируемое моргание и зажмуривание может возникать как на обоих глазах, так и только на одном.

Симптомы блефароспазма чаще проявляются у пациентов старше 50 лет, причем женщины сталкиваются с этой проблемой почти в три раза чаще мужчин. Иногда встречается врожденная форма патологии.

Заболевание имеет тенденцию к постепенному прогрессированию, моргание со временем становится более частым и интенсивным. В результате непроизвольное смыкание век может привести к нарушению зрения.

В целом блефароспазм малоизучен и плохо поддается лечению.

Причины непроизвольного моргания

Причины возникновения заболевания пока точно не установлены. В большинстве случаев оно считается идиопатическим, то есть возникающим без видимой причины.

Иногда блефароспазм бывает вторичным и развивается как следствие неврологического расстройства, болезни Паркинсона, инфекционных заболеваний, блефарита (воспаления век), трихиаза (ресницы, растущей внутрь), черепно-мозговой травмы или травмы глазного яблока. Спровоцировать возникновение патологии способны и выраженный синдром сухого глаза, длительный прием некоторых лекарств, интоксикация организма различными химическими веществами.

Дополнительными факторами риска выступают стресс, физическое и психическое перенапряжение, нарушения сна.

Считается также, что блефароспазм чаще возникает у людей, работа которых связана с повышенной нагрузкой на глаза, а также у жителей южных регионов с высоким уровнем солнечного излучения.

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Симптомы блефароспазма

Основной симптом блефароспазма – это непроизвольное моргание и закрытие глаз. Спазмы могут возникать или усиливаться при усталости, волнении, во время чтения, просмотра телевизора, под воздействием яркого света или холодного ветра.

При этом судороги мышц бывают краткими или длительными, иногда они вызывают не закрытие, а сужение век. В тяжелых случаях пациенты после зажмуривания подолгу не могут открыть глаза. При этом спазмы обычно исчезают во сне, слабеют после употребления алкоголя и под влиянием гипноза.

Сопутствующими симптомами патологии могут быть обильное слезотечение, жжение и зуд в глазах, нарушение оттока слезной жидкости. Первичный блефароспазм может сопровождаться непроизвольными движениями шеи, головы или рта, которые также исчезают во время сна.

Характерна для блефароспазма и спонтанная ремиссия: проявления заболевания могут сами собой полностью исчезнуть на месяцы или даже годы.

Диагностика и лечение непроизвольного моргания

Блефароспазм, как правило, диагностируется на основании жалоб пациента и объективных проявлений болезни. Иногда назначается электромиография, МРТ или КТ головного мозга, чтобы выявить основное неврологическое заболевание или исключить его. Могут понадобиться консультации нескольких специалистов: офтальмолога, невролога, стоматолога.

Основной метод лечения блефароспазма – это локальные инъекции ботулотоксина типа А в круговую мышцу глаза, которые на некоторый период времени снимают спазм, позволяя пациенту вернуться к привычному образу жизни. Затем процедуру приходится повторять (в среднем – раз в несколько месяцев).

Иногда назначается медикаментозная терапия (но в большинстве случаев она считается малоэффективной), а также хирургическое вмешательство (блефаропластика, рассечение «проблемных» мышц).

Вспомогательными мерами, приносящими временное облегчение и уменьшающими частоту зажмуриваний, считаются приемы релаксации, легкий массаж лица и век, пение, свист, зевание, концентрация на разговоре, быстрая ходьба.

Ирина Лебединец

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