Если после прополки грядок на даче или перестановки шкафа у вас возникла острая боль в пояснице, и вы не можете разогнуться – скорее всего, это прострел или, выражаясь языком официальной медицины, – люмбаго.

Отчего «простреливает» поясницу, рассказала врач-невропатолог высшей категории, заведующая неврологическим отделением днепровской горбольницы №5 Оксана Щитник.

Люмбаго болеют в любом возрасте

Люмбаго (от лат. lumbus – «поясница») – это острая стреляющая боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, существенно ограничивающая движения. Термином «люмбаго» принято называть любой болевой синдром в пояснице, независимо от причины его возникновения. Но чаще всего в появлении прострелов внизу спины виноваты дегенеративные изменения позвоночника, на фоне которых происходит раздражение нервных окончаний, расположенных на поверхности межпозвонкового диска, напряжение и болезненный спазм мышц. Такой приступ может длиться от пары минут до нескольких дней.

Синдром может развиться у пациента любого возраста: по данным статистики, хотя бы раз в жизни с острой болью в пояснице сталкивались до 80 процентов людей. При этом мужчины страдают от прострела чаще женщин.

Причины возникновения люмбаго

Люмбаго – не самостоятельное заболевание, а вторичная патология. Чаще всего его катализатором выступает остеохондроз поясничного отдела позвоночника, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков.

Прострел также могут вызвать травмы и ушибы поясницы или спины в целом (повреждения мышц, связок, позвонков), смещение межпозвонковых дисков, нарушения осанки и искривления позвоночника (сколиоз, кифоз), артрит, радикулит, болезнь Бехтерева, остеомиелит (воспаление кости), опухоли позвоночника или расположенных рядом органов. Причиной люмбаго могут стать и врожденные аномалии позвонков, а также возрастные изменения.

Но не так уж редко (примерно в 30 процентах случаев) причина острой боли внизу спины остается невыясненной.

В большинстве случаев приступ люмбаго провоцируют поднятие тяжестей или интенсивные физические нагрузки. Вызвать болевой синдром также способны резкие или неловкие движения, переохлаждение или перегрев мышц, сильный кашель, вирусная инфекция, длительное пребывание на сквозняке или в неудобной позе (в том числе во время сна).

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Тревожные симптомы люмбаго

Основным симптомом люмбаго является резкая пульсирующая боль в пояснице, которая субъективно ощущается глубоко: в мышцах, связках, костях. Но боль также может отдавать в ноги, ягодицы, заднюю сторону бедра. Иногда “простреливает” от поясницы вдоль всей поверхности ноги до стоп.

Пациенты сравнивают свои ощущения во время приступа с ударом тока. Человек во время обострения не может нормально ходить, сидеть, стоять, находясь в постоянном поиске максимально удобной и безболезненной позы. В некоторых случаях люмбаго сопровождается головной болью.

При легких формах патологии боль проходит самостоятельно после короткого отдыха. Но если спустя сутки симптомы прострела не исчезли, требуется медицинская помощь.

Что делать?

Диагностикой и лечением люмбаго занимается врач-невропатолог. Он проводит осмотр и специальные тесты, уточняет длительность и интенсивность приступа и, учитывая перенесенные травмы и хронические заболевания, направляет на комплекс обследований. Они могут включать общий анализ крови и мочи, рентгенографию позвоночника, МРТ, КТ, электронейромиографию и т.д.

Терапия направлена на устранение острого болевого синдрома. Для этого используют нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, мелоксикам) в форме таблеток, инъекций, мазей, компрессов, а также миорелаксанты, спазмолитики, противоотечные средства, витамины группы В. Иногда могут быть назначены успокоительные и снотворные препараты. Кроме того, во время обострения рекомендован покой, противопоказаны физические нагрузки.

Без лечения люмбаго острые приступы могут смениться хронической ноющей болью.

Чтобы недуг не вернулся

Прострел имеет тенденцию возвращаться. Для восстановления после приступа и профилактики рецидивов рекомендованы физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, санаторно-курортное лечение. Иногда необходимо ношение поддерживающего корсета.

Ирина Лебединец

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