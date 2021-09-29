Одесский велопатруль закрыл сезон и подвел его итоги

Одесский велопатруль, являющийся составной частью управления патрульной полиции Одесской области, доработал свою последнюю в этом году смену.

Как сообщили в Патрульной полиции, до открытия следующего сезона велопатрулирования инспекторы возвращаются в состав автопатрулей.

Время подводить итоги

Велопатрульные полицейские несли службу в Одессе с 24 мая по 29 сентября. Все это время велоинспекторы следили за тем, чтобы горожане не нарушали правила дорожного движения. Полицейские патрулировали в парках, скверах, прибрежных зонах, в местах массового скопления людей. За время работы они отработали более 400 вызовов граждан; выписали более 1200 штрафов за вождение и около 200 постановлений по охране порядка. За нарушение ПДД эвакуировали около 440 автомобилей.

Помимо этого, велопатрули зафиксировали 10 уголовных правонарушений и выявили 5 человек находившихся в активном розыске.

Также велопатрульные помогали находить потерянные вещи, охраняли общественный порядок во время торжественных мероприятий в городе, задерживали преступников, находили потерявшихся пожилых людей и проводили многочисленные беседы с гражданами о запрете курения и распития алкоголя в общественных местах. Они следили за соблюдением правил стоянки и остановки транспортных средств, а также выявляли факты незаконного распространения наркотиков.

Читайте также: Одесских полицейских могут пересадить на самокаты.