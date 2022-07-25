Как воюют пилоты дронов, внутри «Азова», катастрофа фермеров: обзор мировой прессы

Иностранные журналисты не ограничиваются протокольными интервью. Сегодня вместе с ними мы погрузимся в жизнь пилотов дронов и бойцов Азова. Не обошла вниманием мировая пресса и «Хлебное соглашение».

Франция. «Le Figaro» — «На фронте эти украинцы воюют своими дронами»

На кухне, засунув шторы, чтобы не привлекать внимания, кипит бульон. В темноте этого мужского дома мы собираемся найти время, чтобы пообедать; идущий дождь предлагает день отдыха. «Почти каждый день ездим на фронт. Но в плохую погоду это бесполезно», – рассказывает «Боинг» молодой человек с густой черной бородой. Это прозвище он взял из своей прежней жизни, когда был пилотом Украинской национальной компании. Когда 24 февраля началось российское вторжение, он сразу же перешел в режим готовности. «Боинг» сначала думал присоединиться к военно-воздушным силам, а Украина давила на НАТО, чтобы предоставить ей боевые самолеты. Но изменил планы спустя месяц, когда прочитал в Facebook обращение члена Добровольческого Украинского Корпуса (ДУК). «Он написал, что его подразделение ищет пилотов беспилотников. Я сказал себе, что я буду более эффективным для своей страны там, а ждать назначения, которое никогда не придет, не стоит.

Развернутая на южном фронте в секретной местности, часть обитает и передвигается самостоятельно. Находясь в этом курене примерно в пятнадцати километрах от места боевых действий, пилоты почти каждый день выезжают на передовую, чтобы собирать информацию о российских позициях, корректировать огонь украинской артиллерии и наносить специфические удары по легкой бронетехнике.

Группа заявляет о нескольких боевых подвигах. Однажды их разведывательная работа позволила эвакуировать украинскую позицию до того, как ее накрыл российский огонь. «Я заметил вражескую бронетехнику, которая собиралась обстрелять одну из наших передовых позиций», — рассказывает «Боинг». Он успел известить своих товарищей, держащих позицию на хуторе, до первого выстрела. «У них было от 7 до 10 секунд, чтобы добраться до безопасного места. Бесконечно малое время, но то, которое спасло им жизнь. «Боинг» также уверяет, что он активизирует усилия по выявлению районов, населенных гражданскими лицами, на российских позициях. «В нашем секторе мы знаем, что семья отказывается покинуть свое село, которое удерживают россияне. Там десять человек, среди них ребенок. Информацию передали украинским артиллеристам, чтобы не обстреливать местность, даже если известно, что россияне сознательно устраивают свои позиционируются среди них.

Эти боевые подвиги, пожалуй, менее яркие, чем подвиги других более мощных добровольческих групп, таких как полк «Азов», отличившийся во время осады Мариуполя в марте 2022 года. Но все усилия возлагаются на южный фронт, где позиции были заморожены в течение нескольких месяцев, несмотря на заявления украинцев о неминуемом контрнаступлении. «Сегодня противоборствующие силы сравнимы. Нравственный дух и мотивация на нашей стороне. Но россияне держат преимущество в воздухе», – признает «Седой», солидный парень лет сорока с сединой, который руководит подразделением.

Однако баланс сил на местах, похоже, недавно изменился в пользу украинцев. В последние дни десятки российских складов материально-технического обеспечения были уничтожены дальнобойным оружием, которое Вашингтон поставил Киеву. Системы Himars, эти ракетные системы залпового огня, которые могут наносить точные удары на расстояние до 80 км, сеют хаос в до сих пор недоступных районах. Поставки оружия – это жилы войны для Украины. «Седой» это знает и злится на западный лагерь, который считает слишком малодушным. Что делают Франция или Германия, чтобы нам помочь? Нам не хватает всего против россиян, а помощь Запада поступает порывами. Что такое 18 орудий Цезарь на 1000 км фронта?

У самого батальона нет современного вооружения. Он работает с гражданскими беспилотниками китайской марки, коммерчески доступными за несколько тысяч евро. «Их радиус действия не превышает восьми километров. Это заставляет нас подходить очень близко к линии фронта», — объясняет Страйк, бывший профессиональный страйкболист, на лице которого остались небольшие шрамы этой бывшей спортивной стрельбы. Некоторые дроны были модифицированы для нанесения ударов с магнитной гранатой на брюхе устройства. Система ручной работы зарекомендовала себя хорошо. «Мы можем поражать, например, транспортные средства. Целясь в капот, мы выводим его из эксплуатации», — уверяет Страйк.

Несмотря на свой скромный вид, батальон ДУК является крепким вспомогательным элементом, на который может опереться украинская армия. Тем более что наплыв добровольцев с первых месяцев войны начинает исчезать. Его бойцы происходят из всех слоев общества. В прежней гражданской жизни Страйк работал сварщиком, ночным сторожем и менеджером службы безопасности в супермаркете. У него не был идеальный профиль, чтобы стать пилотом боевого беспилотника. «Я научился на работе. Но некоторые основы я уже имел благодаря дрону, который купил перед войной», – говорит он. Среди этих волонтеров также много ветеранов войны 2014 против сепаратистов Донбаса. Это случай командира Седого: «Я никогда не переставал воевать с тех пор. И я буду продолжать, пока Украина не станет независимой и соборной», – говорит он.

Но, как и батальон «Азов», ДУК также имеет спорную репутацию, которая могла бы сделать его сомнительным союзником. Когда он был создан в 2014 году, это была военизированная группировка из «Правого сектора», ультранационалистического движения, активно участвовавшего в Евромайдане, революции с ноября 2013 по февраль 2014 года, которая привела к отставке пророссийского президента Виктора Януковича. Долгое время, находясь в открытом конфликте с киевскими властями, ДУК был постепенно интегрирован в регулярную армию с 2015 года. Но его не раз обвиняли в сокрытии неонацистских элементов в своих рядах. Факт, широко использованный российской пропагандой, чтобы дискредитировать революцию на Майдане и оправдать спецоперацию, направленную, в частности, на денацификацию Украины. «Сегодня движение волонтеров ДУК больше отвечает патриотическому и консервативному национализму без реального супфанатического подтекста. Они вернулись к своей исторической идеологии интегрального национализма», – объясняет Адриен Нонжон, докторант inalco, специалист по Украине и постсоветским ультраправым.

Тем не менее, организация все еще поддерживает неоязыческую эстетику, символы которой могут сбивать с толку; как большое черное солнце, которое командир носит вытатуированным на левом предплечье. Двухзначная оккультная эмблема, эта композиция из свастик украшала, например, пол зала генералов СС в замке Вевельсбург в Вестфалии. Но когда его спрашивают о значении, которое он придает этой татуировке, Седой сначала молчит, потом отвечает коротко: «Это славянская мифология. Это языческий знак», – отрезает он. Подозрения становятся все хуже, особенно среди новобранцев, которые больше не хотят оправдываться на эту тему. «Это Россия называет нас нацистами. Но этой нелепой пропаганде никто не верит. Мы националисты, мы хотим, чтобы Украина оставалась Украиной, – говорит Боинг. Кто может обвинить нас в этом?

Австрия. «Der Standard» — «Бойцы Азова, которых боятся и прославляют»

Никакой другой полк на украинской войне так не ненавидят, не боятся и не прославляют, как «Азов». Кто эти бойцы, сражающиеся в этой войне своим уникальным способом?

И как быть с утверждениями, что это банда нацистов, только формально находящихся под украинским командованием?

«Следак» сидит среди руин своего детства. Рядом с ним его десятилетнее «я». Мальчик на фото улыбается и читает книгу. Но взрослый держит пистолет. Сына гладит мать, но это было двенадцать лет тому назад осенью. Летом в Питомнике, деревне к северу от Харькова, недалеко от границы с Россией, взрослого «Следака» никто не гладит. Дом, где он вырос, временно оккупированный русскими, теперь является форпостом его войска — Азова.

Через широкоформатную фотографию проходит длинная щель, снимок более счастливого прошлого: россияне разрезали ножом верхнюю часть тела матери и сына. Они оставили фреску в гостиной, прислонив ее к дивану, как приветствие: «Мы вас достанем».

Кошки мертвые – тоже от ножа. Одна висит в целлофановом пакете, другая накрыта свитером Следака. Он находится наверху, на ковровом покрытии, рядом с компьютером.

Мать Следака находится сейчас в Болгарии. «Убей их!» – сказала она ему. Они – это россияне. Убийство – вот чем занимается Следак со своим ближайшим другом Рысью. «Следак» – значит следователь. «Рись» — это рысь. Это их боевые имена – на войне настоящих имен не бывает. Никогда не знаешь, кто слушает. 22-летний Следак до февраля был курсантом полицейской академии, а значит, детективом. Рысь был мошенником, представлялся банковским служащим и воровал у россиян их сбережения — просто рысь.

Взорвал собственный дом

В феврале прошлого года, когда Путин пошел в атаку и к ним пошли танки, они хотели воевать и попали в ГУР украинской военной разведки. Затем перешли в «Кракен» — спецподразделение полка «Азов». Родное село Следака Питомник было захвачено врагом.

Затем в конце апреля полк «Азов» вместе с украинской армией начал эффектное контрнаступление. Следак и Рысь уже были там. Они не испытывают пощады даже себе: «Я добровольно дал нашей артиллерии координаты моего дома. Добровольно», — подчеркивает Следак. Знакомый сказал ему, что россияне заняли там позиции.

Это того стоило: Следак может освободить свой родной город. Дом стоит до сих пор. Частично. Он покидает диван, момент покоя и печали, и поднимается по лестнице. Мимо семейных фотографий, мертвых кошек, в старую спальню. Вокруг патроны, одежда, оружие и небольшой ящик для пожертвований, который его товарищи установили для развлечения.

Оказавшись наверху, другие члены Кракена собираются вырвать оконную раму ломом. Остальные оснащают беспилотник зарядом взрывчатого вещества. Окно выбито, дрон летит в сторону опушки, метров 800 до противника.

Сейчас на экране происходит война: молодые солдаты заметили россиян, беспилотник навис над ничего не подозревающим человеком в окопе. Красная кнопка нажата, сначала на маленьком экране виден взрыв. Его можно услышать через открытую раму окна. Бум. Вот как мы сражаемся в Азове, объясняют двое. Быстро, эффективно, бесстрашно. Разрушение собственного дома – «небольшая цена за свободу», – говорит Следак.

Эти двое мало говорят о политике как между собой, так и в интервью. «У нас здесь даже борется мусульманин по прозвищу Арарат», — говорит Рысь. Все они, конечно, патриоты. националисты, да. Никаких нацистов. «Уничтожить чужой народ — этого хотят другие, русские», – говорят они.

«Тор с нами»

После своей миссии они идут в машину 300 метров через лес. Это занимает вечность. Когда ты так близок к врагу, невозможно сказать, означает ли взрыв, что это мы стреляем или стреляют они. Они останавливаются при каждом звуке. Затем в камуфляжно-зеленом VW Caddy, Кракен-Мобиле, едут 15 километров назад, в Харьков. Вечером хотят поплавать и потренироваться бросать гранаты. Настроение хорошее, день удался: ты жив.

На его руках красуется молот Тора. «Тор с нами» написано рунами. Из динамиков звучала хвалебная песня президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Ты единственный, кто смог объединить людей», — пел голос, и: «Трахни их, Вова!» Следак и Рысь восторженно кивают. Это Украина после почти 150 дней войны. «Жизнь коротка», — говорит Рысь.

Их командир занимается политикой. Его зовут Константин Немичев. Выдающийся подбородок, накачанный, харьковчанин насквозь. Бывший футбольный хулиган клуба «Металлист», боец ​​»Азова» с самого начала, с 2014 года. В последующие годы политик, кандидат в мэры на октябрьских выборах Национального корпуса, политического крыла «Азова». Полковая партия, так сказать. Он потерпел неудачу, набрав 5% голосов.

Затем следует путинское вторжение, Немичев снова меняет политику на мундир. На его плече красуется желтый логотип «Азова», который выглядит как SS Wolfsangel, который, как они утверждают, является инициалами «Национальной идеи». «Это российский нарратив, изобретение, чтобы опозорить нас», — говорит он об обвинениях в нацизме. «Все национальности и религии приветствуются в «Азове». Всех, кто воюет за Украину». А русскоязычное население? «То, что мы притесняем этих людей, — ложь. Я русскоязычный украинец. Россияне полагали, что их встретят цветами. Но здесь только пушки.

В хит-листе

Сколько процентов получил бы Немичев на сегодняшних выборах, сказать невозможно — по крайней мере более пяти. Наверное, гораздо больше. Азов везде, у всех на слуху, в интернете, на улицах. Почему? Из-за долгой битвы за Мариуполь. Из-за бойцов, которые сейчас находятся в плену. Азов – это те, кто не сдается.

В России Немичев возглавляет расстрельный список: 29 марта российский депутат и генерал Владимир Шаманов выступал перед Думой о том, что спецназ арестовал Немичева и его заместителя Сергея Великова по прозвищу Чилли. «Эти ублюдки – нацисты из фан-группы местного футбольного клуба «Металлист». Сейчас они на коленях просят о помиловании», – сказал Шаманов. Это были фейковые новости, теперь играющие на руку Немичеву. «Сейчас мне пишут даже многие из России, которые поддерживают наше дело», — говорит он.

Вся кутерьма вокруг «Азова» привела к тому, что количество бойцов стремительно растет. К февралю численность войск оценивалась в 2500 человек. Немичев не желает говорить, сколько их сейчас. Кракен только в Харькове насчитывает более 1800 человек

Также есть спецназ, пехота, артиллерия, собственная разведка и добровольческие батальоны на нескольких фронтах по всей стране.

Между тем, у них даже есть свои танки: не из Европы или США, а от их противника. Многие такие, как Следак и Рысь, ранее не интересовавшиеся ни политикой, ни войной, предпочитают присоединиться к «Азову», а не к регулярной армии. Они приезжают, потому что могут сражаться в своем родном городе и со своими друзьями. Многие знали друг друга раньше, особенно из футбольной фанатской среды. Они приходят за боевым духом, за поддержкой, возможно, за славой. При этом: Любой, кто взглянет на лица молодых людей в возрасте около 20 лет, увидит людей, которые узнали, что значит лишить жизни, знают, что в войне нет ничего славного. Рысь и Следак жалуются на проблемы со сном и травмами, но они продолжают воевать.

«До смерти.»

Немичев выступает на развалинах разбомбленного губернаторского дворца, но видит будущее. «Когда в дома людей попали ракеты, страна очнулась», — говорит он. Он не хочет, чтобы Украина была частью ЕС или НАТО. Он видит союз с Польшей, Эстонией, Литвой. Страны решительно объединились в борьбе против России. Война и вопрос о том, что последует, доминируют над всем в Украине. Политика, СМИ, общество.

Темное прошлое «Азова», кажется, не суть важно. Но остаются обвинения в нарушении прав человека, жестокое обращение с военнопленными, нападения на ромов и прочее. Когда то Соединенные Штаты хотели внести группу в список террористов.

Сегодня «Азов» более вдумчивый, более осторожный. Презентация, присутствие в социальных сетях: все высокопрофессиональное.

Большое количество новых членов, которые не имеют ничего общего с политическими кадрами, а также множество героических историй, приведших к тому, что «Азов» оказался в центре общества.

Девиз: единение

Даже если полк формально подчиняется МВД, даже если зарплату платит Киев: «Азов» ни в коем случае не следует линии правительства и чаще всего действует с автономной позиции власти.

Сам Немичев придерживается умеренных тонов. Украинцы уже усвоили самый главный урок войны: «Сплоченность. Только так мы будем сильны, и только так сможем восстановить страну».

Снова на фронте. Кузя и Пунф входят в состав артиллерийского взвода, который по просьбе Следака обстрелял дом Следака. Свою гаубицу они отбили у россиян. Теперь пушка будет стрелять по солдатам, которые ее принесли.

Кузя возглавляет небольшой отряд, Пунф стреляет из орудия. Поведение у них необычное для войны: как у хипстеров. В западных городах никто не обернется на них. Кузя носит аккуратные усы и всегда носит с собой серебряную аналоговую камеру. Он снимает войну, 35 мм плёнка, черно-белая. Не типичный образ для бойца «Азова», которому 22 года. Русские знают о нем: как и комендант Немичев, его имя тоже в розыске.

Кузя пожимает плечами. Он и его приятель – нормальные ребята. Кузя играет в регби, Пунф любит стрелять из лука. Мать Пунфа – медсестра, сейчас тоже в армии. Его отец? «Мудак», – говорит он. Просто обычные трудности.

Пока их товарищей Следака и Рысь перекидывают на Донбасс — эффект «Азова» должен сработать и там — они пока остались в Харькове. У Пунфа мало интереса к «Бомбасу». Вот почему я не стал солдатом в 2014 году, — говорит он. Тогда конфликт был сосредоточен на востоке страны; Россия была лишь незначительной проблемой. «Я не хочу умирать за этих людей, которые сложили руки и ждут Путина».

У них нет иллюзий относительно «Азова»: есть украинцы, которые чувствуют себя российскими. «На этот раз все по-другому. Это все. Если мне скажут идти, то я уйду». Однажды Азов, всегда Азов.

Кузя и Пунф открыто называют себя правыми. Ведь интересы Украины – это и интересы народа. Десятки тысяч погибли. Однако титул «нацист» они исключают: русские — идеологические нацисты, закамуфлированные советской эстетикой.

Война не сделала их более экстремистскими или радикальными в их правых взглядах. Скорее наоборот. Пример: Кузя, типичный хипстер, выпускает футболки со своим логотипом: череп в рамке. Хотя он напоминает дивизию СС, говорит, что это просто пиратский логотип. На прошлой неделе он продал одну из них хулигану из киевского Арсенала. ХудсХудсКлан Арсенала — единственная левая хулиганская группировка в Украине. Клан имеет свою подразделение и тоже воюет. «Война создает необычные дружеские отношения», – говорит Кузя. Иногда они пили пиво с антифашистами в Харькове. «Раньше это было невозможно».

Склонность к правоэкстремистской символике и эстетике сохраняется, и череп со скрещенными костями – не единственный пример. Руки Пунфа украшены татуировкой. Красный логотип плавает между красочными изображениями, завитками и американскими мультфильмами Adventure Time. Свастика. На его пальце красуется буква «S». Тот же стиль, что и у Storm Squadron. Пунф может только посмеяться над этим. «Свастика — древний символ, гораздо старше нацистов, а «S» — солнечная руна. Нам нравятся старые вещи. По германской, славянской традиции. Это наши предки».

Только сами бойцы знают, что на самом деле стоит за этим. Одно бесспорно: если бы он попал в руки россиян, они сфотографировали татуировки и опубликовали их – так же, как они сделали это с его товарищами. Они бы чувствовали себя оправданными в идее «денификации» Украины. Приемлемая перспектива для Пунфа

Сражайся, умри молодым

Все молодые бойцы «Азова» сомневаются, что проживут долго. Им это может дорогого обойтись. Насколько дорого — свидетельствует следующая история: после их переброски на Донбасс связь со Следаком и Рысью обрывается. Через несколько недель они загружают новое видео. Жестокие бои на Донбассе, перестрелки в упор. В результате захватывают двух русских солдат. Следак публикует видео, написав: «Поэтому мы некоторое время были недоступны. Это наша работа. Подумай об этом, когда сидишь в чужой стране и пьешь пиво».

Четкий сигнал соотечественникам. Следак и его товарищи никогда не убегут. Они принадлежат к новому поколению, выросшему между войной и смертью, между техно и Тором, между детскими мечтами и аналоговыми фотографиями.

Это поколение Азова.

Турция. «Daily Sabah» – «Эрдоган возглавляет дипломатический успех в зерновом соглашении с Украиной»

Более 20 миллионов тонн зерна будут выпущены из украинских силосов на мировые рынки благодаря интенсивной дипломатии при посредничестве турецких официальных лиц. Российская и украинская стороны подписали соглашение о зерновом коридоре в Стамбуле на встрече с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Великобритания. «The Herald» – «Маяк надежды»

Статья: «У шотландского побережья готовят моряков для украинского фронта»

Заместитель министра обороны Украины встретился с моряками, обучающимися у побережья Шотландии, и солдатами, обучающимися в Англии в рамках поддержки Великобританией его страны в войне против России.

Владимир Гаврилов встретился с министром вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хиппи и посетил парламентариев, чтобы обсудить, какая дальнейшая поддержка необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины.

Оба министра отправились в Шотландию в четверг, где украинские моряки учатся Королевским флотом управлять кораблями класса Sandown Minehunter, хотя местонахождение не разглашается из соображений безопасности.

Они общались со слушателями и инструкторами Королевского флота и наблюдали, как они отрабатывали ключевые навыки в море, такие как тренировки с оружием и контроль за повреждениями во время обучения управлению механизмами на судах.

Это происходит накануне продаж двух таких кораблей в рамках соглашения, согласованного в прошлом году в рамках Программы усиления военно-морских возможностей Украины (UNCEP).

Господин Хиппи сказал: «Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки, есть, на что смотреть.

«Они работают с упором на войска, которые знают, что они будут участвовать в войне всего через несколько недель. «Провести обучение, соответствующее такой интенсивности и целеустремленности, непросто.

«Королевский флот и британская армия работают много часов и используют весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что их новые украинские друзья отправлены в бой с лучшими шансами на победу». Министры также наблюдали тренировки украинской пехоты на Солсберийской равнине в Уилтшире. Украинские солдаты учатся основным навыкам победы в боях в рамках новой обширной военной программы под руководством Великобритании.

Более 1000 британских военнослужащих принимают участие в программе, проходящей на военных объектах на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании.

Каждый курс продлится несколько недель и даст новобранцам добровольцам с ограниченным военным опытом навыки эффективной борьбы на передовой.

Основываясь на базовой подготовке военнослужащих Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь в поле боя, полевые ремесла, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Господин Гаврилов отметил: «Я увидел братство украинских и британских воинов, вместе работающих над достижением общей цели – укрепление боеспособности украинской армии.

«Мы очень благодарны правительству и народу Соединенного Королевства за их неоценимый вклад в успех Украины в отпоре российским агрессорам». Великобритания предоставила Украине военную технику и запустила программу обучения 10 000 украинских военнослужащих.

Эти визиты состоялись на фоне подписания между Украиной и Россией «зеркальных» соглашений, позволяющих Киеву возобновить экспорт зерна через Черное море.

Соглашение позволит экспортировать миллионы тонн зерна, которые сейчас находятся в западне войны в Украине. Мировой дефицит украинского зерна после вторжения России в феврале поставил миллионы людей под угрозу голода.

Однако Киев отказался подписывать прямое соглашение с Москвой и предупредил, что на «провокации» будет «немедленный военный ответ».

Обе стороны присутствовали на церемонии подписания в Стамбуле, но не сидели за столом.

Первым соглашение от Москвы подписал министр обороны России Сергей Шойгу, а затем идентичное соглашение с Киевом подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Соглашение, на достижение которого понадобилось два месяца, рассчитано на 120 дней, а в Стамбуле будет создан координационный и мониторинговый центр, укомплектованный представителями ООН, Турции, России и Украины. Его можно восстановить с согласия обеих сторон.

Блокада зерна в Украине привела к глобальному продовольственному кризису: продукты на основе пшеницы, такие как хлеб и макаронные изделия, стали дороже, а пищевое масло и удобрения также подорожали.

Господин Шойгу сказал на пресс-конференции, что соглашение может разрешить «решение, чтобы начать этот процесс в ближайшие дни».

Великобритания «The Independent» — «Катастрофа для мира»

Билл Трев разговаривает с фермерами по всей Украине, когда-то известной как житница мира, чьи животные и посевы были опустошены войной, задушившей глобальные поставки пищи

Крики десятков ее сжигаемых заживо животных до сих пор не дают покоя Любови Злобиной, фермеру из охваченного войной района Харькова. Российские солдаты были отброшены украинским контрнаступлением после месячной оккупации ее территории, отмеченной убийствами, грабежами и изнасилованиями. Когда они отступали, Любовь, фактическая глава села, говорит, что они заминировали большую часть ее полей площадью 92 гектара. Тогда они специально подожгли здание фермы, где были 140 ее коров, телят, свиней и поросят.

Когда огонь полыхал, фермеры пытались тракторами пробить заднюю стену, чтобы освободить животных. Не удалось вытащить свиней. Они не оставили своих поросят. «Я не могу забыть крики телят, свиней, кричавших внутри. Они хотели защитить своих детей», – говорит 62-летняя женщина, обхватив голову руками, проглатывая слова со всхлипами. «Я была на улице и плакала: «Выведите их вон!» вытащите их!».

Но мы не смогли. Это было нереально. Пожар был слишком сильный

В общей сложности сгорела половина животных. Звук их убийства, говорит она, до сих пор раздается в ее голове. В оцепенении она гуляет по ферме, отмеченной шрамами войны Путина против Украины и оккупации его силами. Загон для скота – это обгоревший скелет. Еще два склада, где было 50 тонн пшеницы (остатки урожая 2021), разбомбили. Микроавтобус пьяные россияне расстреляли забавы ради. Большинство животных хромые от пулевых ранений и осколков шрапнели.

Один из трех подбитых тракторов взорвался на противотанковых минах, оставленных россиянами на полях пшеницы и кукурузы. Фермеру, руководившему им тогда, удалось остаться живым: но у него была проломлена голова и сломаны ноги. Еще один член ее штаба скончался от сердечного приступа после ранения во время артиллерийских обстрелов.

Россия решительно отрицает обвинения ООН, правозащитных групп и гражданских лиц в том, что ее войска нарушили международное право или совершили возможные военные преступления. В Кремле обвинили украинцев в устройстве «ужасной фальсификации», направленной на то, чтобы запятнать репутацию Москвы на территориях, ранее оккупированных их войсками.

Любовь рассказывает, что во время оккупации русские солдаты часто грабили ее ферму и рядом. Говорят, они изнасиловали по меньшей мере одну женщину в деревне, а в пьяном виде, говорит Любовь, расстреливали мирных жителей. «В общей сложности они убили пятерых людей в деревне, в стиле казни», — продолжает она. «В центре села на три недели бросили тело пожилой и слабослышащей жительницы. Собаки начали его есть».

Теперь она говорит, что ужас прошлого не единственная ее забота. Будущая жизнь и средства к существованию ее персонала давлеют над ней. Ходят слухи, что Москва перегруппировывается, чтобы продолжить наступление на Харьковскую область, богатый сельским хозяйством регион, лежащий вдоль границы с Россией. Они опасаются, что село может снова быть оккупированным.

А сейчас в этой части страны время сбора урожая. Судьба урожая определит судьбу бесчисленных фермеров Украины, названной житницей мира из-за ее разветвленной сельскохозяйственной промышленности. Но сейчас, как и многие другие пострадавшие фермы по всей стране, ферма Любови едва функционирует.

Осталось мало скота, она не может собрать урожай и продать зерно, и она не сможет заплатить никому из команды из 10 человек или позволить себе посадить урожай в следующем году. Так что эффект домино продолжается.

«У нас почти нет денег. Мой персонал получил от правительства 6500 украинских гривен [186 фунтов стерлингов]. Мы смогли добавить еще 2000 [£60]. Но это меньше половины их месячной зарплаты», – говорит она. «Мы пережили войну и оккупацию, а сможем ли мы пережить это?»

История Любви перекликается со многими другими в Украине, разоренной вторжением президента Путина, которое началось в феврале. И этот кризис критический не только для Украины, но и для мира. Представители Украины и ООН предупреждают, что если война будет продолжаться, мировые цены на продовольствие возрастут, что приведет к «беспрецедентной волне голода и нищеты».

В Министерстве сельского хозяйства Украины говорят, что со временем это может спровоцировать массовую миграцию и даже другие войны. Все из-за уникального положения Украины на мировом продовольственном рынке. По словам заместителя министра сельского хозяйства Украины Маркияна Дмитрасевича, Украина кормит 400 миллионов человек по всему миру. Она является пятым по величине экспортером пшеницы и основным экспортером кукурузы и ячменя. Она также отвечает за 50 процентов мирового рынка подсолнечного масла.

Эксперты рассказали The Independent, что на Украину приходится около 6% мировой торговли сельскохозяйственной продукцией. Это было полностью уничтожено вторжением Путина.

Господин Дмитрасевич говорит, что прямые убытки, причиненные сельскохозяйственному сектору, такие как уничтоженное оборудование и склады, а также заминированные поля, стоили стране 4,5 миллиарда долларов (3,8 миллиарда фунтов стерлингов). Но косвенные убытки, такие как уменьшение производства, нарушение логистики и падение цен на экспорт, могут составить 20 миллиардов долларов.

По его оценкам, почти четверть сельскохозяйственных угодий Украины сейчас недоступны или непригодны для использования, потому что они оккупированы поддерживаемыми Россией силами, заминированы или расположены вблизи от многих линий фронта. Есть проблемы даже с доступными землями.

Из-за своих морских портов Украина экспортирует 95% зерна и растительного масла. Российская блокада большей части Черного и Азовского морей вместе с украинским оборонным минированием вод вокруг береговой линии, которую она все еще удерживает, означает, что ни один из портов Украины не работает, даже если некоторые остаются относительно нетронутыми. Это заставило Украину перейти к транспортировке своей продукции поездами и рекой Дунай, процесс, который, по словам Дмитриевича, в пять раз дороже и просто не может соответствовать пропускной способности морских путей.

И потому он говорит, что Украина, которая до войны экспортировала шесть миллионов тонн зерна, круп и растительных масел смогла экспортировать всего три миллиона тонн за все последние четыре месяца после начала войны.

Этот дефицит уже повлиял на весь мир: мировые цены на пшеницу, например, в этом году выросли почти на 60 процентов. «В Украине у нас достаточно зерна для внутреннего потребления, но влияние на мировой рынок, цены и инфляцию будет особенно критическим для самых бедных стран», — объясняет Дмитрий из своего офиса в Киеве. «Я думаю, что мир должен быть обеспокоен этим. Если вы голодаете, будут конфликты и миграция».

Представители ООН также забили тревогу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в июне предупредил, что война в Украине грозит развязать беспрецедентную волну голода и нищеты, оставив за собой социальный и экономический хаос.

В Киеве Пьер Вотье из Продовольственного и сельскохозяйственного агентства ООН (FAO) предупредил, что это может сильно ударить по Восточной и Западной Африке, а также по Азии в то время, когда голод в мире уже растет после пандемии. По оценкам ФАО, война России в Украине может привести к тому, что количество испытывающих острую продовольственную нехватку людей в этом году вырастет более чем на 47 миллионов человек.

«Скорее всего, Украина не сможет возобновить экспорт зерновых даже в 2023 году. Это приведет к еще большему росту цен в будущем. Кризис в Украине связан с мировым», – говорит он.

Вчера было подписано соглашение, позволяющее возобновить экспорт зерна через Черное море, соглашение, которое может помочь миллионам людей избежать голода во всем мире. Соглашение подписали Украина, Россия, Турция и ООН, и хотя есть небольшие признаки оптимизма, уже появились сомнения в полной реализации соглашения.

«Украина навсегда потеряет звание житницы мира»

Вовремя, аккуратно, как восклицательный знак, снаряд врывается в поле за нами, именно в тот момент, когда Вадим Мартов, фермер, объясняет свои беспокойства относительно стремительного продвижения линии фронта.

Это сельская местность за пределами города Доброполье Донецкой области, ныне являющегося центром наступления России. В июне московские войска и связанные с ними войска захватили последние города в соседней Луганской области. Сейчас они цель взять Донецк и таким образом контролировать весь стратегический регион Донбасса, богатый полями пшеницы, ячменя и подсолнечника, на которых на фоне летнего неба развевается сине-золотой флаг страны.

Отсюда до линии фронта всего 35 миль, поэтому сельскохозяйственные угодья находятся в радиусе артиллерии. Обманчивую тихую тишину полей прерывают время от времени взрывы обстрелов и идущий гул огня.

55-летний господин Мартов имеет 300 гектаров земли, где он выращивает подсолнечник, кукурузу, ячмень и пшеницу, которые подмигивают в ослепительном солнечном свете. В хранилищах у него уже 200 тонн пшеницы прошлогоднего урожая, которую он еще не успел продать. Новый урожай только начался, и он ожидает еще 800 тонн продукции, которую он сейчас не может хранить.

Он надеялся рассчитывать на крупное зернохранилище в Доброполье, которое держало общегосударственное предприятие по производству хлеба. Но эти зерновые силосы были обстреляны русскими войсками трижды за последние несколько недель, в последний раз за день до нашего прибытия туда. И вот киевская хлебная компания полностью ушла из Донбасса.

«Я молюсь, чтобы сюда не дошла линия фронта, но на самом деле я могу полагаться только на Бога», — в отчаянии говорит фермер. Складские помещения — большая проблема в Украине, которая повлияет на весь мир. Сельское хозяйство

По оценкам министерства, к концу этого сезона урожай страны останется в Украине на 78 миллионов тонн продукции, которую нужно будет хранить.

В настоящее время из-за утраченных зерновых силосов и складов, охваченных боевыми действиями или под оккупацией, страна может хранить лишь 65 миллионов тонн. Киев до сих пор пытается решить, как хранить оставшиеся 13 миллионов тонн.

Для Мартова у него нет другого выбора, как продать, но это тоже почти невозможно. С начала войны, по его словам, цены на удобрения выросли в пять раз, а на топливо – почти втрое, то есть выращивать зерно непомерно дорого. Но в то же время, частично из-за избытка запасов и трудностей с экспортом, цены на зерно в Украине упали.

В настоящее время он говорит, что трейдеры не будут платить более 100 долларов за тонну пшеницы, производство которой стоит почти вдвое. «Я фактически заплатил бы зерновому трейдеру, чтобы тот избавился от моих запасов», — говорит он, несмотря на песчаные дюны зерна на своем главном складе. «Меня волнует возможность обанкротиться. И теперь я не знаю, что делать. А в следующем сезоне – сеять или нет?»

И это следующий кризис на горизонте. После уборки наступает посевная, и для этого фермерам нужны деньги на закупку семян. Если они не смогут продать то, что только что собрали, на следующий год урожая не будет – опасная перспектива для Украины и мира.

«Речь идет о потенциальной потере минимум трех урожаев», — мрачно говорит заместитель министра сельского хозяйства Дмитрасевич. «Мы не можем продать прошлогодний урожай. Урожай этого года не то что продать, мы даже не можем его хранить. А следующего урожая может и не быть, поскольку у фермеров нет стимула сажать».

Родион Рыбчинский, директор Союза мельников Украины, сообщил The Independent, его организация предусматривает, что эти потерянные урожаи означают, что 40 процентов фермеров страны обанкротятся и им придется искать новую работу.

Он сказал, что это может изменить характер страны навсегда. «Украина может перестать быть фермерской нацией. Это в корне изменит страну и мировые продовольственные рынки», — говорит он в отчаянии. «Украина потеряет звание житницы. Это будет так, будто мы регрессировали на 30 лет».

Сигнал сирены воздушной тревоги, предупреждающий о приближении обстрела, кажется неподходящим на фоне бушующего свечения подсолнечных полей. Но как напоминание о том, где мы находимся, в небе вдруг появляется ракета, сбивающая хлопок системы противовоздушной обороны Днепра прямо над нашими головами.

Новости подтверждают, что многие российские ракеты, выпущенные по региону, были успешно перехвачены. 49-летний Александр Чебанов, местный фермер, которому принадлежит этот земельный участок площадью 20 гектаров, пожимая плечами, отбрасывает клубы рассеивающегося белого дыма. «Что мы можем сделать? В Украине больше нет безопасных мест. Российские ракеты могут попасть во что бы то ни стало, любое место может быть поражено в любое время».

Мы направляемся к пшеничным полям, где его работники начали медленную работу по сбору урожая, который никуда не денется. «Я не могу продать его больше, чем за половину стоимости производства», — горько говорит он. «Я подожду, пока порты снова откроются, и мы сможем свободно экспортировать. Но как долго это будет тянуться? Это могут быть годы».

Он говорит, что ему удалось найти решение для хранения, но его коллеги-фермеры очень обеспокоены, что линия фронта продвинется вперед и их снова оккупируют. И тогда даже если они смогут убирать урожай и найдут где хранить его, — этот урожай украдут.

Министерство сельского хозяйства Украины обвиняет россиян в хищении примерно 600 000 тонн зерна с территорий, которые они и их аффилированные силы сейчас оккупировали.

The Independent не смог проверить кражу зерна, но СМИ, в том числе BBC, провели расследование и отследили, как похищенное зерно следует через оккупированную территорию в Крым, далее в Россию, а затем в Турцию, как сообщается, для продажи.

Киев попросил Анкару провести расследование. И несколько производителей зерна, работавших на востоке, опасаются, что их продукцию украли.

Татьяна Алавердова, директор по продажам HarvEast, до войны являвшийся одним из крупнейших аграрных холдингов в стране, говорят, что они потеряли доступ к 70 процентам своих земель с начала войны, поскольку их крупнейшие поля, составляющие 90 000 гектаров на оккупированном Донбассе

Они уже лишились половины своих начальных земель после начала первой войны в 2014 году, включая огромное количество сельскохозяйственного оборудования и семенной банк. Их общие потери от этой войны, говорит Алавердова, составят более 100 миллионов долларов, но они не могут оценить, поскольку не имеют доступа к своему имуществу.

Они озабочены местонахождением сотен сотрудников на оккупированных и блокированных территориях, таких как стратегический портовый город Мариуполь. Компании безуспешно пытались эвакуировать своих работников, но это стало невозможным, поскольку телефонные линии и электричество были отключены, а дороги в город и из него были заблокированы. Они не знают, сколько удалось выбраться и сколько осталось. Они также не знают, что произошло с их оборудованием и запасами.

В то время, когда российские войска впервые штурмовали Мариуполь, они имели 3000 тонн (или 1 миллион долларов) пшеницы на борту генерального грузового судна под флагом Ямайки, направлявшегося в Испанию. Члены экипажа, которые были сирийцами, по данным украинских СМИ, были увлечены российскими сепаратистами и их судьба неизвестна.

Судьба пшеницы на борту также остается загадкой. «Мы понятия не имеем, что случилось, мы понятия не имеем, где находится корабль, его просто нет», — добавляет она.

Вернувшись в Харьков, Любовь утешает свой раненый скот, ставший хромым от мин, обстрелов и стрельбы. Они ходят за ней, как домашние животные: она выглядит почти магнетично. По ее оценкам, боевые действия и оккупация ее земли стоили ей примерно полмиллиона долларов, чего она просто не может себе позволить. Правительственные саперы очистили поля от неразорвавшихся мин и боеприпасов, поэтому сбор урожая может продолжаться. «Но с какой целью, если мы не можем продать?» спрашивает она.

В Киеве замминистра сельского хозяйства говорит, что они работают над новыми креативными схемами вывоза зерна, включая восстановление железнодорожного пути советских времен в южную Румынию. Они также хотят построить трансграничные зерновые терминалы с такими европейскими странами, как Польша, чтобы попытаться сделать разгрузку и перегрузку на зернопоезда проще и дешевле.

Но, наконец, в Европе недостаточно железнодорожного парка или пропускной способности в их портах, чтобы также принять весь украинский экспорт. «Для меня лучшее и единственное решение — победить Россию, а потом разминировать порты», – говорит Дмитрасевич. «Пока этого не произойдет, это глобальная проблема».

Турция и Россия являются посредниками соглашения, чтобы вновь открыть Черное море для украинского экспорта. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил на этой неделе, что обе стороны договорились о способах обеспечения безопасности судоходных маршрутов для зерновых судов.

Украинцы скептически относятся к тому, что это сработает. Нет большого доверия. Поэтому для фермеров остается только ждать. «Многие фермеры с первого дня войны говорили, что у нас есть свой фронт: свои поля. Мы защищаем продовольственную безопасность Украины и мира. Если никто не может продать свой урожай, то никто не может сеять, а значит никто не будет собирать», – говорит Чебанов в островном подсолнечниках Днепре.

«В настоящее время мир уже видит последствия этого. Цены на продукты уже резко выросли, голод растет. Это гуманитарная катастрофа для нас и мира».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ