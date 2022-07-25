Утро 25 июля на Одесчине: угроза ракетных атак остается высокой

Сегодняшняя ночь, на понедельник, 25 июля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов. А наши силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания и проводят мероприятия по боевой подготовке.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Кроме того, спикер ОВА рассказал, что утром 24 июля зенитно-ракетные подразделения Воздушного командования «Юг» уничтожили ракету, запущенную с акватории Черного моря в сторону Хмельницкой области.

Помимо этого, можно порадоваться успехам ВСУ на Южном направлении: уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения так называемой росгвардии, а также около 60 рашистов, боевая и автомобильная техника.

Между тем, сейчас в акватории Черного моря пребывают два корабля-ракетоносца, и поэтому не следует забывать, что вероятность нанесения ракетных ударов очень высокая.

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