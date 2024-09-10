Социальные сети и смертельные селфи: почему подростки не чувствуют угрозы

В последнее время увеличилось количество случаев получения тяжелых травм или даже гибели подростков, когда они в экстремальных условиях делали селфи. Недавно девочка погибла от падения с высоты в неработающем корпусе санатория «Куяльник», мальчик тяжело травмировался, потому что хотел сфотографироваться на крыше поезда, который шел на большой скорости. Психологов смущает то, что угрозу своей жизни во время подобных экспериментов подростки не чувствуют. И относятся к ним как к развлечению.
Технологии, которые вытесняют реальную жизнь
Подростковый возраст — это период, когда человек активно формирует себя как личность. Ему очень важно, чтобы его уважало окружение, родные. Крутые селфи превратились в одно из очень популярных направлений зарабатывания именно такого авторитета в подростковом коллективе. Если у тебя уникальные селфи, ты — лучший.
— Нынешняя ситуация формировалась постепенно, — говорит доцент кафедры социальной психологии ОНУ им.И.И.Мечникова, кандидат психологических наук Ольга Амплеева, — Жизнь подростков, которым сегодня 14-16 лет, шла параллельно с быстрым развитием компьютерных технологий. Озабоченным родителям очень понравилось покупать малышам планшеты и смартфоны, чтобы они не мешали им заниматься домашними делами или работать. Я уже неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда мамы не считали нужным покупать игрушки. Потому что ребенок их будет разбрасывать, ломать, это все потом надо убирать. А так приобрел планшет, ребенок в него погрузился и мама не имеет лишних хлопот.
Но такая удобная, на первый взгляд, ситуация, имеет существенные риски. Они остаются незамеченными сначала, но все больше и больше напоминают о себе.
— Игрушки — это не какая-то там прихоть, — продолжает Ольга Апмлеева, — Они помогают развивать мозг, воображение, создают первую модель мира, в котором живет ребенок. Отказ от игрушек приводит к тому, что главным становится не реальная жизнь, а онлайн-пространство. Ребенок привыкает к законам этого онлайн-пространства, и жизнь воспринимает именно через него. Поскольку онлайн пространство наполнено различными играми, фильмами, рассказами о подростковых течениях, где очень часто обесценивается человеческая жизнь, ребенок получает один из первых уроков пренебрежительного отношения к своей жизни. Кроме того, различные разборки, драки, которые в кино выглядят очень красиво и не причинят вреда участникам, приучают ребенка относиться несерьезно также и к физическим травмам.
Главное — быть замеченным и услышанным
Так много лет и существуют в параллельных мирах взрослые и дети. Взрослые работают, не имея времени на полноценное общение с детьми. Дети дружат со смартфоном, их общение со сверстниками тоже носит эпизодический характер — то ковид запер всех дома, теперь война обусловливает предпочтение онлайн обучения. Внутренние нерешенные конфликты накапливаются, дети страдают от этого. В некоторых школах и семьях единственный способ для подростков быть услышанными в такой ситуации — это громко закричать, сделать какой-то шаг, который не просто удивит, а ошарашит окружающих. Часто они выбирают вариант рискнуть жизнью.
— Очень жаль тех детей, которые страдают молча, — говорит Ольга Амплеева, — Они продолжают учиться, уровень их стресса постепенно растет, но, к сожалению, их вряд ли кто-то услышит и спросит, все ли у них хорошо, потому что родители зарабатывают деньги на жизнь, а занятые специалисты (педагоги, психологи, социальные работники) воспринимают подростка всерьез только тогда, когда он может продемонстрировать свои переживания и докажет, что нуждается в их помощи.
Быть воспринятым всерьез — одна из главных задач в период взросления. Когда мы отделяемся от родителей, то хотим быть независимыми, чтобы нас уважали. Мы уже не дети, мы стали молодыми людьми, у нас есть свое мнение. И подростки очень не любят, когда на них смотрят свысока. Если взрослые не будут серьезно относиться к подросткам, то подростки воспользуются любыми доступными способами, чтобы взрослые наконец проснулись и услышали их.
Уникальное лекарство против непродуманных шагов
Доверительные отношения между родителями и детьми — это наиболее эффективное лекарство против любых экспериментов, которые могут угрожать жизни и здоровью ребенка. Но их надо выстраивать последовательно, год за годом, терпеливо и настойчиво. Только так родители надеются, что в любой трудной ситуации ребенок придет посоветоваться прежде всего с ними.
Если добровольно отдать все свободное время ребенка еще с детства смартфону, в подростковом возрасте это напомнит о себе отсутствием взаимопонимания и доверия. Большое исследование проблем общения в семьях, проведенное в современной Франции, доказало: лучше всего восстанавливают семейное общение домашние обеды и ужины, на которые собирается вся семья. На них люди имеют возможность рассказать о событиях своей жизни, поделиться эмоциями, поддержать друг друга, почувствовать защищенность в уникальном сообществе — своей семье. Этот вывод не является чем-то новым — именно по таким правилам существовали семьи во многих странах в XVIII-XIX веках.
— Сегодня очень часто подростки существуют под бременем нереализованных планов родителей, — продолжает Ольга Амплеева, — Именно поэтому всех детей отправляют изучать английский язык, овладевать компьютером, учиться на юриста — это то, о чем мечтали их родители в подростковом возрасте. Но если ребенку не интересно, у него формируется внутреннее сопротивление, начинается внутренний конфликт. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на старшеклассников, когда они идут в школу. Счастливыми выглядят единицы. Другие — отрабатывают пребывание в школе.
Читайте также: День предотвращения самоубийств: что важно знать, чтобы спасти жизнь близких? (видео)
Мудрым решением родителей является сочетание полезных навыков, как изучение иностранных языков и компьютера, с теми видами деятельности, которые интересны ребенку. Речь идет о занятиях музыкой, определенными видами спорта, живописью. Очень важно научить подростка ответственности за младшего брата или сестру, кошку или собаку. Так формируются важные социальные связи личности, которые пригодятся во взрослой жизни.
— Часто родители жалуются на гиперактивность подростков, что приводит к поиску опасных приключений, в частности частых драк. Что делать в таком случае?
— Молчаливое поведение или гиперактивность могут свидетельствовать о наличии внутреннего дискомфорта. Поэтому важно предоставить подростку свободу выбрать те направления деятельности, которые ему действительно интересны. И даже если брейк-данс, пение или рисование, различные виды борьбы, экстремальные или игровые виды спорта не нравятся родителям, это не повод запрещать заниматься ими ребенку. Только занятой подросток, которому надо четко планировать свою жизнь — обучение, тренировки, работа над собой — не будет играть в игры с риском для жизни. А еще я напомню восточное изречение: «Дети — они не только дети, но и учителя своим родителям». Не стоит забывать, что время идет, жизнь меняется и именно дети, которые взрослеют, способны очень многому научить своих родителей.