Социальные сети и смертельные селфи: почему подростки не чувствуют угрозы

Технологии, которые вытесняют реальную жизнь

Подростковый возраст — это период, когда человек активно формирует себя как личность. Ему очень важно, чтобы его уважало окружение, родные. Крутые селфи превратились в одно из очень популярных направлений зарабатывания именно такого авторитета в подростковом коллективе. Если у тебя уникальные селфи, ты — лучший.

— Нынешняя ситуация формировалась постепенно, — говорит доцент кафедры социальной психологии ОНУ им.И.И.Мечникова, кандидат психологических наук Ольга Амплеева, — Жизнь подростков, которым сегодня 14-16 лет, шла параллельно с быстрым развитием компьютерных технологий. Озабоченным родителям очень понравилось покупать малышам планшеты и смартфоны, чтобы они не мешали им заниматься домашними делами или работать. Я уже неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда мамы не считали нужным покупать игрушки. Потому что ребенок их будет разбрасывать, ломать, это все потом надо убирать. А так приобрел планшет, ребенок в него погрузился и мама не имеет лишних хлопот.

Но такая удобная, на первый взгляд, ситуация, имеет существенные риски. Они остаются незамеченными сначала, но все больше и больше напоминают о себе.

— Игрушки — это не какая-то там прихоть, — продолжает Ольга Апмлеева, — Они помогают развивать мозг, воображение, создают первую модель мира, в котором живет ребенок. Отказ от игрушек приводит к тому, что главным становится не реальная жизнь, а онлайн-пространство. Ребенок привыкает к законам этого онлайн-пространства, и жизнь воспринимает именно через него. Поскольку онлайн пространство наполнено различными играми, фильмами, рассказами о подростковых течениях, где очень часто обесценивается человеческая жизнь, ребенок получает один из первых уроков пренебрежительного отношения к своей жизни. Кроме того, различные разборки, драки, которые в кино выглядят очень красиво и не причинят вреда участникам, приучают ребенка относиться несерьезно также и к физическим травмам.

Главное — быть замеченным и услышанным

Так много лет и существуют в параллельных мирах взрослые и дети. Взрослые работают, не имея времени на полноценное общение с детьми. Дети дружат со смартфоном, их общение со сверстниками тоже носит эпизодический характер — то ковид запер всех дома, теперь война обусловливает предпочтение онлайн обучения. Внутренние нерешенные конфликты накапливаются, дети страдают от этого. В некоторых школах и семьях единственный способ для подростков быть услышанными в такой ситуации — это громко закричать, сделать какой-то шаг, который не просто удивит, а ошарашит окружающих. Часто они выбирают вариант рискнуть жизнью.

— Очень жаль тех детей, которые страдают молча, — говорит Ольга Амплеева, — Они продолжают учиться, уровень их стресса постепенно растет, но, к сожалению, их вряд ли кто-то услышит и спросит, все ли у них хорошо, потому что родители зарабатывают деньги на жизнь, а занятые специалисты (педагоги, психологи, социальные работники) воспринимают подростка всерьез только тогда, когда он может продемонстрировать свои переживания и докажет, что нуждается в их помощи.

Быть воспринятым всерьез — одна из главных задач в период взросления. Когда мы отделяемся от родителей, то хотим быть независимыми, чтобы нас уважали. Мы уже не дети, мы стали молодыми людьми, у нас есть свое мнение. И подростки очень не любят, когда на них смотрят свысока. Если взрослые не будут серьезно относиться к подросткам, то подростки воспользуются любыми доступными способами, чтобы взрослые наконец проснулись и услышали их.

Уникальное лекарство против непродуманных шагов

Доверительные отношения между родителями и детьми — это наиболее эффективное лекарство против любых экспериментов, которые могут угрожать жизни и здоровью ребенка. Но их надо выстраивать последовательно, год за годом, терпеливо и настойчиво. Только так родители надеются, что в любой трудной ситуации ребенок придет посоветоваться прежде всего с ними.

Если добровольно отдать все свободное время ребенка еще с детства смартфону, в подростковом возрасте это напомнит о себе отсутствием взаимопонимания и доверия. Большое исследование проблем общения в семьях, проведенное в современной Франции, доказало: лучше всего восстанавливают семейное общение домашние обеды и ужины, на которые собирается вся семья. На них люди имеют возможность рассказать о событиях своей жизни, поделиться эмоциями, поддержать друг друга, почувствовать защищенность в уникальном сообществе — своей семье. Этот вывод не является чем-то новым — именно по таким правилам существовали семьи во многих странах в XVIII-XIX веках.

— Сегодня очень часто подростки существуют под бременем нереализованных планов родителей, — продолжает Ольга Амплеева, — Именно поэтому всех детей отправляют изучать английский язык, овладевать компьютером, учиться на юриста — это то, о чем мечтали их родители в подростковом возрасте. Но если ребенку не интересно, у него формируется внутреннее сопротивление, начинается внутренний конфликт. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на старшеклассников, когда они идут в школу. Счастливыми выглядят единицы. Другие — отрабатывают пребывание в школе.

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Мудрым решением родителей является сочетание полезных навыков, как изучение иностранных языков и компьютера, с теми видами деятельности, которые интересны ребенку. Речь идет о занятиях музыкой, определенными видами спорта, живописью. Очень важно научить подростка ответственности за младшего брата или сестру, кошку или собаку. Так формируются важные социальные связи личности, которые пригодятся во взрослой жизни.

— Часто родители жалуются на гиперактивность подростков, что приводит к поиску опасных приключений, в частности частых драк. Что делать в таком случае?

— Молчаливое поведение или гиперактивность могут свидетельствовать о наличии внутреннего дискомфорта. Поэтому важно предоставить подростку свободу выбрать те направления деятельности, которые ему действительно интересны. И даже если брейк-данс, пение или рисование, различные виды борьбы, экстремальные или игровые виды спорта не нравятся родителям, это не повод запрещать заниматься ими ребенку. Только занятой подросток, которому надо четко планировать свою жизнь — обучение, тренировки, работа над собой — не будет играть в игры с риском для жизни. А еще я напомню восточное изречение: «Дети — они не только дети, но и учителя своим родителям». Не стоит забывать, что время идет, жизнь меняется и именно дети, которые взрослеют, способны очень многому научить своих родителей.