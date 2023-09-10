День предотвращения самоубийств: что нужно знать для спасения близких? (видео)

Сегодня, 10 сентября 2023 года, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Мы поговорили с психологом Лейлой Гасановой о том, что такое суицидальное поведение и как защитить от самоубийства своих родных и знакомых.

Суицид: кто в зоне риска?

Суицид входит в десятку самых распространенных причин смерти в мире. Ежегодно от самоубийства умирают до миллиона человек. Каждые 40 секунд кто-то в мире кончает с собой.

Наиболее склонны к суицидальному поведению молодые люди от 14 до 29 лет. Около 70% из них – женщины: они более эмоциональны и могут даже романтизировать самоубийство. Но если женщины больше мечтают о смерти, то до конкретных поступков чаще всего доходят именно мужчины. В 2020 году в Украине покончили с собой более 6 тысяч человек. Но во время войны риск самоубийств может возрасти.

«К сожалению, и военные, и гражданские люди сейчас могут иметь повод для суицидального поведения, потому что почти каждый имеет свои потери: родные, побратимы, жилье, работа, здоровье – каждый теряет свое. Поэтому тенденция суицидального поведения может быть увеличена, хотя склонность к самоубийству также сильно зависит от психики конкретного человека», – объясняет Лейла Гасанова.

Почему люди совершают самоубийство?

По словам эксперта, часто причиной самоубийства становятся различные конфликты – недопонимание в семье, проблемы на работе, конфликты поколений, буллинг в школе.

Когда человек в конец теряет надежду на будущее – это последний шаг к совершению самоубийства. Поэтому так важно быть внимательными к своим близким.

«Мы должны общаться друг с другом для того, чтобы понимать, что происходит. Очень часто люди, которые действительно хотят покончить жизнь самоубийством, об этом просто молчат», – отмечает Лейла Гасанова.

Какие бывают виды суицидального поведения?

Тот, кто желает умереть, не всегда будет молчать об этом. Иногда люди, наоборот, активно говорят о смерти. И это демонстративный вид суицидального поведения. Таким образом, человек хочет привлечь к себе внимание, но где-то может перейти границу и действительно умереть. Потому игнорировать такие случаи нельзя.

Существует еще один – скрытый – вид суицидального поведения, когда человек вроде бы не думает о самоубийстве, но ведет очень рисковый образ жизни.

«Человек может агрессивно водить автомобиль, ездить в экстремальные путешествия и т.д. И это может свидетельствовать о подсознательном желании умереть», – предупреждает Лейла Гасанова.

Как заметить, что человек близок к самоубийству?

По словам психолога, распознать возможного самоубийцу часто можно благодаря резкому изменению поведения.

«Такие люди могут начать замыкаться в себе, или, наоборот, вдруг выражают желание встретить всех знакомых, собрать всех вместе, что-то кому-то подарить – то есть оставить что-то после себя. Если мы видим такое резкое изменение поведения у человека, то лучше с ним поговорить», – советует Лейла Гасанова.

Как лечить людей, склонных к суициду?

Если человек хоть раз в жизни пытался совершить самоубийство или думал, как именно он это сделает, ему однозначно нужно обратиться к психиатру.

«Если человек попытался совершить суицид, ему нужна срочная госпитализация, потому что эти попытки могут повторяться. С этим нельзя шутить. Бояться врачей не нужно, потому что душевную боль так же надо лечить, как и, например, зубную. Психиатрия у нас до сих пор достаточно стигматизирована в обществе, но обращаться к психиатрам – абсолютно нормально», – уверяет психолог.

Параллельно с медикаментозным лечением пациенту будет полезно работать с психологом, потому что не все можно вылечить таблетками. С психологическими проблемами, которые запустили механизм суицидального поведения, должны работать именно психологи.

Но предотвратить самоубийство близкого человека может и каждый из нас.

«Нам нужно быть ближе друг к другу, быть опорой нашим близким, чтобы никто не чувствовал себя одиноким в этом мире. Если человек будет чувствовать, что он нужен кому-то, что его любят, это уже сможет предупредить суицидальное поведение», – говорит Лейла Гасанова.