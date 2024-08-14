Могут ли в школах Одессы отказать в дистанционной форме обучения

В новом учебном году в Одессе подавляющее большинство школьников по выбору родителей начнут обучаться на очной и смешанной форме обучения. Могут ли в школе, где учится ребенок, отказать в дистанционной форме обучения ребенка и заставить забирать документы?
На этот вопрос ответила директрор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
По ее словам, родители учеников, которые хотят учиться дистанционно, не должны сами искать школу с такой формой обучения.
«Школа вашей дочери или сына — первое место, куда вы можете и должны обратиться, выбирая ту или иную форму обучения. Согласно действующему законодательству, именно родители выбирают, как будут учиться их дети. Да, с учетом особенностей времени.
Проблема с дистанционным.
Вам НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ: У НАС ТОЛЬКО ОЧНО ИЛИ ЭКСТЕРНАТ, ищите школу сами. Вы не должны сами ничего искать», — подчеркнула Буйневич.
Независимо от места пребывания ребенка, когда Вы обращаетесь в школу, где ребенок учиться, с заявлением о дистанционной форме, действует следующий алгоритм:
- Директор учебного заведения должен принять заявление.
- Если в школе набирается и открывается дистанционный класс или группа, ученика этой школы должны обеспечить местом в этой группе или классе.
- Если класс или группа не набираются, администрация школы передает информацию о потребности в отдел образования вашего района. Специалисты отдела объединяют заявления и предлагают вам место в заведении района, где такой класс набирается. Тогда ребенка нужно перевести в эту школу.
«Место в старой до конца войны сохранится. Но не обязательно в вашем классе», — отметила руководитель департамента.
Если с этим возникнет проблема — звоните по номеру 0487253593.
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