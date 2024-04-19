Новости Одессы и Одесской области

Одесский университет Мечникова вошел в топ-10 лучших университетов Украины!

Одесский университет Мечникова вошел в топ-10 лучших университетов Украины!

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в рейтинг QS World University Rankings 2024. Всего в рейтинг включены 11 украинских высших учебных заведений. Об этом сообщили на Фейсбук-странице университета.

QS World University Rankings это престижный рейтинг, который ежегодно определяет 1500 лучших университетов мира. Оценивание проводится по девяти критериям, среди которых академическая репутация играет важнейшую роль.

рейтинг университетов

Авторы рейтинга принимают во внимание девять критериев:

  • репутация в академической среде;
  • цитируемость научных публикаций представителей университета;
  • соотношение количества преподавателей и студентов;
  • результаты трудоустройства;
  • отношение работодателей к выпускникам;
  • репутация выпускников среди работодателей;
  • связи с международной научной сетью;
  • относительная численность иностранных преподавателей и студентов;
  • устойчивость социальное и экологическое воздействие и тому подобное.

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