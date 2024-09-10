Когда подешевеют лекарства?

Зачем нам какой-то «параллельный импорт» и как он повлияет на цены?

– За первое полугодие 2024 года продажи лекарств в денежном эквиваленте выросли на 16%, а в натуральном – количество проданных упаковок, блистеров, бутылочек – снизилось на 0,7%, – говорит заведующая отделом института рынка и экономико-экологических исследований, доктор экономических наук Наталья Шлафман. – Это свидетельствует о резком росте цен на лекарства. Особенно на импортные препараты.

И все больше людей не имеют возможности приобрести именно те препараты, которые им нужны. Лично мне от аллергии требуется препарат производства Германии, который стоит в два раза дороже отечественного аналога. И с такими случаями сталкиваются много людей.

– Наталья Леонидовна, что это за механизм параллельного импорта? Поможет ли он снизить цены?

– Это механизм, которым пользуются многие страны, в частности, Европейский Союз. Он заключается в том, что государство позволяет ввозить на свою территорию лекарства не только официальным экспортерам, но и уполномоченным представителям фирм-производителей, поэтому он и называется параллельным. Это усиливает конкуренцию, увеличивает количество лекарства на рынке, предоставляет потребителям больше возможностей выбрать тот препарат, который подойдет лучше всего. На рынках разных стран объем параллельного импорта может достигать четверти общего объема рынка. Это очень действенный механизм улучшения ситуации с обеспечением населения лекарственными средствами. Для нас он важен еще потому, что будут завозить лекарства, которые в Украине не производят – от онкологических заболеваний, для проведения курсов химиотерапии и тому подобное.

Будут ли препараты качественными?

– В принятом законе идет речь о том, что завезенные путем параллельного импорта лекарства пойдут не в аптеки, а в лечебные учреждения на обеспечение бесплатного лечения людей по программе государственных медицинских гарантий. Есть ли гарантии того, что завезенные препараты окажутся действительно качественными и безопасными?

– Речь идет о ввозе оригинальных препаратов, которые еще не зарегистрированы в Украине, но зарегистрированы в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, государствах – членах Европейского Союза.

И что меня как экономиста очень порадовало, в самом законе прописан механизм контроля качества ввозимых лекарств. Обычно этого не делают, а в данном законе это. Следовательно, законодатель позаботился о защите от попыток завезти некачественный товар. Надо только, чтобы вовремя все подзаконные акты, гарантирующие этот механизм контроля качества, были разработаны.

Что же будет с ценами на импортные лекарства и отечественные?

– Наталья Леонидовна, поскольку это лекарство не пойдет в аптеки, как их появление повлияет на ценовую политику в аптечных сетях?

– Все на рынке связано. Закупки за государственные средства проходят на тендерах. Если больше фирм будут завозить лекарства, то и тендеры превратятся в настоящие тендеры, в них будут участвовать не 2-3 фирмы, как обычно, а больше.

Это усугубит конкуренцию, и ее выиграет тот, кто предложит самые низкие цены. Те фирмы, которые уже не будут постоянно выигрывать тендеры, будут вынуждены изменять что-то в ценовой политике своих аптечных сетей. По моему прогнозу, если закон о параллельном импорте заработает, где-то во втором или третьем квартале следующего года мы уже увидим снижение цен на лекарства в аптеках.

– Отечественные производители не проиграют от массового завоза в Украину импортных лекарств?

– Они работают в разных сегментах рынка. Кроме того, у отечественных предприятий появится дополнительный стимул что-то улучшить и усовершенствовать. Когда с тобой никто не конкурирует, начинается стагнация. А в фармацевтической отрасли останавливаться нельзя.