Ключевые моменты:
- Яйца на рынке продают от 25 гривен за десяток.
- Помидоры стоят от 90 до 170 гривен за килограмм.
- Самое дешевое несоленое сало продают от 80 гривен.
- Фоторепортаж передает атмосферу летнего Нового базара.
Каждую неделю журналисты «Одесской жизни» отправляются на одесские рынки, чтобы узнать, как меняются цены на продукты и чем живет город. На этот раз Мария Котова побывала на Новом базаре, где, несмотря на летнюю жару, покупатели торгуются, продавцы шутят, а рядом с дорогими фруктами можно найти и приятные сюрпризы — например, «яйца молодки» по 25 гривен за десяток.
«Яйцо молодки» по 25 гривен: чем удивляет Новый базар в Одессе этим летом
Жара сегодня такая, что кажется, будто асфальт вот-вот попросит стакан воды. Покупатели на Новом базаре спасаются холодным кофе, квасом и лимонадом, а продавцы прячутся под зонтиками и обмахиваются картонками. Но даже в такую беспощадную жару базар живет своей привычной, не слишком шумной жизнью.
— А что это у вас написано — «яйцо молодка»? Это значит, что оно не старое?
— Нет, это не про возраст яйца! Молодка — это молодая курочка, которая только начала нестись.
— И чем такие яйца особенные?
— Обычно они помельче, зато многие говорят, что очень вкусные.
— Ну что ж, давайте десяток. Раз молодка старалась, надо поддержать! Тем более цена у этой молодки сладкая…
А что с ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель — 25–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 90–170 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–45 грн;
- огурцы — 30–60 грн;
- сладкий перец — 40–80 грн;
- баклажаны — 40–120 грн;
- капуста — 30–60 грн;
- чеснок — 140–150 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 15 грн;
- зеленый горошек — 50–70 грн.
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки — 30–70 грн;
- груши — 60–100 грн;
- бананы — 60–80 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 60–120 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 70–130 грн;
- мандарины — 130–170 грн;
- клубника — 130–220 грн;
- черешня — 90–200 грн;
- вишня — 90–120 грн;
- абрикосы — 80–120 грн;
- персики — 90–200 грн;
- сливы — 90–120 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 25–90 грн;
- брынза — 180–270 грн;
- сыр — 90–180 грн.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть — 280–300 грн;
- антрекот — 220–250 грн;
- шея — 220–250 грн;
- ребра — 150–200 грн.
Свинина
- задняя часть — 200–240 грн;
- шея — 250–270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- ребра — 180–220 грн;
- несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).
Цены на рыбу на Новом базаре
Что почем в рыбных рядах Нового базара:
- карп — 90–140 грн;
- толстолобик — 90–140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
- судак — 190–250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Молодой горох стоит как ювелирное изделие: что происходит с ценами на Новом базаре
Фото автора