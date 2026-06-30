Ключевые моменты:

  • Яйца на рынке продают от 25 гривен за десяток.
  • Помидоры стоят от 90 до 170 гривен за килограмм.
  • Самое дешевое несоленое сало продают от 80 гривен.
  • Фоторепортаж передает атмосферу летнего Нового базара.

Каждую неделю журналисты «Одесской жизни» отправляются на одесские рынки, чтобы узнать, как меняются цены на продукты и чем живет город. На этот раз Мария Котова побывала на Новом базаре, где, несмотря на летнюю жару, покупатели торгуются, продавцы шутят, а рядом с дорогими фруктами можно найти и приятные сюрпризы — например, «яйца молодки» по 25 гривен за десяток.

«Яйцо молодки» по 25 гривен: чем удивляет Новый базар в Одессе этим летом

Новый рынок в конце июня 2026 года - яйца

Жара сегодня такая, что кажется, будто асфальт вот-вот попросит стакан воды. Покупатели на Новом базаре спасаются холодным кофе, квасом и лимонадом, а продавцы прячутся под зонтиками и обмахиваются картонками. Но даже в такую беспощадную жару базар живет своей привычной, не слишком шумной жизнью.

— А что это у вас написано — «яйцо молодка»? Это значит, что оно не старое?

— Нет, это не про возраст яйца! Молодка — это молодая курочка, которая только начала нестись.

— И чем такие яйца особенные?

— Обычно они помельче, зато многие говорят, что очень вкусные.

— Ну что ж, давайте десяток. Раз молодка старалась, надо поддержать! Тем более цена у этой молодки сладкая…

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
  • картофель — 25–35 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 90–170 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 30–45 грн;
  • огурцы — 30–60 грн;
  • сладкий перец — 40–80 грн;
  • баклажаны — 40–120 грн;
  • капуста — 30–60 грн;
  • чеснок — 140–150 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 15 грн;
  • зеленый горошек — 50–70 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
Новий ринок в кінці червня 2026 року
  • яблоки — 30–70 грн;
  • груши — 60–100 грн;
  • бананы — 60–80 грн;
  • грейпфруты — 60–80 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 60–120 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 70–130 грн;
  • мандарины — 130–170 грн;
  • клубника — 130–220 грн;
  • черешня — 90–200 грн;
  • вишня — 90–120 грн;
  • абрикосы — 80–120 грн;
  • персики — 90–200 грн;
  • сливы — 90–120 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр и брынза

Новый рынок в конце июня 2026 года - брынза

  • яйца (десяток) — 25–90 грн;
  • брынза — 180–270 грн;
  • сыр — 90–180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Новый рынок в конце июня 2026 года

Телятина-говядина

  • задняя часть — 280–300 грн;
  • антрекот — 220–250 грн;
  • шея — 220–250 грн;
  • ребра — 150–200 грн.

Свинина

  • задняя часть — 200–240 грн;
  • шея — 250–270 грн;
  • лопатка — 220 грн;
  • ребра — 180–220 грн;
  • несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре

Новый рынок в конце июня 2026 года - рыбный ряд

Что почем в рыбных рядах Нового базара:

  • карп — 90–140 грн;
  • толстолобик — 90–140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
  • судак — 190–250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Молодой горох стоит как ювелирное изделие: что происходит с ценами на Новом базаре

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