Ключевые моменты:

Яйца на рынке продают от 25 гривен за десяток.

Помидоры стоят от 90 до 170 гривен за килограмм.

Самое дешевое несоленое сало продают от 80 гривен.

Фоторепортаж передает атмосферу летнего Нового базара.

Каждую неделю журналисты «Одесской жизни» отправляются на одесские рынки, чтобы узнать, как меняются цены на продукты и чем живет город. На этот раз Мария Котова побывала на Новом базаре, где, несмотря на летнюю жару, покупатели торгуются, продавцы шутят, а рядом с дорогими фруктами можно найти и приятные сюрпризы — например, «яйца молодки» по 25 гривен за десяток.

«Яйцо молодки» по 25 гривен: чем удивляет Новый базар в Одессе этим летом

Жара сегодня такая, что кажется, будто асфальт вот-вот попросит стакан воды. Покупатели на Новом базаре спасаются холодным кофе, квасом и лимонадом, а продавцы прячутся под зонтиками и обмахиваются картонками. Но даже в такую беспощадную жару базар живет своей привычной, не слишком шумной жизнью.

— А что это у вас написано — «яйцо молодка»? Это значит, что оно не старое?

— Нет, это не про возраст яйца! Молодка — это молодая курочка, которая только начала нестись.

— И чем такие яйца особенные?

— Обычно они помельче, зато многие говорят, что очень вкусные.

— Ну что ж, давайте десяток. Раз молодка старалась, надо поддержать! Тем более цена у этой молодки сладкая…

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель — 25–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 90–170 грн;

свекла — 25–50 грн;

кабачки — 30–45 грн;

огурцы — 30–60 грн;

сладкий перец — 40–80 грн;

баклажаны — 40–120 грн;

капуста — 30–60 грн;

чеснок — 140–150 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн;

зеленый горошек — 50–70 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки — 30–70 грн;

груши — 60–100 грн;

бананы — 60–80 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 60–120 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 70–130 грн;

мандарины — 130–170 грн;

клубника — 130–220 грн;

черешня — 90–200 грн;

вишня — 90–120 грн;

абрикосы — 80–120 грн;

персики — 90–200 грн;

сливы — 90–120 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 25–90 грн;

брынза — 180–270 грн;

сыр — 90–180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть — 280–300 грн;

антрекот — 220–250 грн;

шея — 220–250 грн;

ребра — 150–200 грн.

Свинина

задняя часть — 200–240 грн;

шея — 250–270 грн;

лопатка — 220 грн;

ребра — 180–220 грн;

несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре

Что почем в рыбных рядах Нового базара:

карп — 90–140 грн;

толстолобик — 90–140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;

судак — 190–250 грн.

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