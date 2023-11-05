Сколиоз в зрелом возрасте: чем он опасен

Каким бывает сколиоз?

Сколиоз – это искривление позвоночника в правую или левую сторону относительно оси. Чаще всего подобной деформации подвержены грудной и поясничный отделы позвоночного столба. В основном сколиоз возникает еще в детском и юношеском возрасте, и нередко болезнь прекращает свое развитие с окончанием процесса роста, не приводя к серьезным последствиям и представляя больше эстетический дефект.

Но в ряде случаев патология способна прогрессировать, вызывая деформацию всего позвоночного столба, изменение формы грудной клетки и таза, а также нарушение работы внутренних органов. В частности, могут возникать проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, опущение почек и сбои в их нормальной работе.

Если сколиоз впервые развивается уже во взрослом или пожилом возрасте, вследствие хронических заболеваний, остеопороза и возрастных изменений позвоночника, его называют дегенеративным. Чаще от сколиоза страдают женщины.

Отчего возникает сколиоз?

В большинстве случаев точная причина развития сколиоза неизвестна. Считается, что искривление позвоночника становится результатом сочетания генетических и внешних факторов. Наследственная предрасположенность может проявиться во время полового созревания и быстрого роста организма или позже, в результате травмы, острого вирусного заболевания, хирургического вмешательства.

Также причиной возникновения деформации позвоночника могут стать слабость мышц или связок, нарушения обмена веществ, аномалии развития опорно-двигательного аппарата, плоскостопие, новообразования, сдавливающие нервные окончания в спинном мозге, и аутоиммунные заболевания, разрушающие костные структуры (ревматоидный артрит, системная красная волчанка).

Дополнительными факторами риска считаются сидячий образ жизни, недостаточные или чрезмерные физические нагрузки.

Основные симптомы сколиоза

Проявления сколиоза зависят от степени деформации позвоночника и стадии заболевания. На начальных этапах развития недуга его признаки почти не видны. В положении стоя может быть заметна легкая асимметрия плеч, сосков, лопаток, треугольников талии (свободное пространство между талией и опущенными руками человека).

По мере прогрессирования сколиоза симптомы становятся более заметными. У пациента появляется сутулость, меняется походка. Грудная клетка деформируется, ребра с одной стороны западают, а с другой выступают вперед, изменения также затрагивают шею и тазовую область. В тяжелых случаях одна нога кажется длиннее другой за счет перекоса таза. Пациент жалуется на боль в спине, которая становится сильнее после длительного пребывания в стоячем положении, при физической нагрузке. Дегенеративный сколиоз обычно также сопровождается ноющей болью в пояснице или шее, головными болями, скованностью в мышцах.

Значительное искривление позвоночника чревато дискомфортом в груди, нарушением дыхания и сердечного ритма, проблемами с пищеварением, воспалительными процессами в мочеполовой системе.

Как лечить сколиоз

Лечением сколиоза обычно занимается ортопед-травматолог или врач-вертебролог. Для подтверждения диагноза специалист проводит осмотр пациента в положении лежа, сидя и стоя, измеряет длину рук и ног, определяет мышечный тонус, подвижность позвоночника и суставов.

Лечение сколиоза у взрослых должно быть комплексным: назначаются специальные упражнения, физиотерапевтические процедуры, мануальная терапия, лечебный массаж, прием витаминов, пищевых добавок, при болях в спине – обезболивающих препаратов, спазмолитиков. Иногда рекомендовано ношение ортопедического корсета.

Если сколиоз развился в результате травм, разной длины ног, плоскостопия или других факторов, важно сначала устранить причину искривления. Так, в случае укороченных конечностей это может быть специальная обувь или стельки.

Хирургическое лечение сколиоза выполняется на последних стадиях заболевания. Это крайняя мера, к которой прибегают, если консервативные методы не останавливают развитие болезни.