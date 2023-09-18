Украине грозит эпидемия опасной болезни

Украина оказалась на пороге вспышки кори. По прогнозам, вспышка может произойти уже в сентябре, когда за школьные парты сели сотни тысяч невакцинированных учеников.

В течение шести месяцев текущего года в стране зафиксировали 20 случаев этого опасного вирусного заболевания. Казалось бы, цифра незначительная, но следует помнить, что корь может приводить к летальным случаям. И поэтому призывы врачей вакцинироваться игнорировать не следует.

Новая эпидемия не за горами?

Как сообщил в своей авторской колонке для издания «Украинская правда» главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в прошлые годы избежать масштабного распространения опасного недуга украинцам удалось благодаря карантину, введенному в связи с эпидемией COVID-19.

Но после полномасштабного вторжения россии в 2022 году многие дети не получили прививки от кори, а избежать вспышек этой болезни можно только в том случае, если вакцинированными являются 95% населения.

В Украине же с начала войны вакцину получили лишь 91% детей до 1 года, а количество пропустивших прививку составляет примерно 200 тысяч человек.

«Около 260 тысяч детей должны быть привиты, и пока это не будет сделано, мы рискуем получить массовую вспышку заболевания», – пояснил Кузин, подчеркнув, что речь идет о тех, кто пропустил прививки, предусмотренные календарем вакцинации.

Медик также напомнил, что и ранее Украина была очагом кори на континенте. Скептическое отношение населения к прививкам и перебои с поставками вакцин привели к крупной вспышке в 2019 году. Тогда заболели около 115 тысяч детей.

Чем опасна корь

Корь – это острое высокозаразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и сопровождающееся воспалительным поражением верхних дыхательных путей, сыпью и распространением токсинов по всему организму. Наиболее уязвимыми к заражению корью считают маленьких детей.

Как и любое заболевание, корь может развиваться в легкой, средней и тяжелой форме. Последняя является смертельной.

Основные симптомы кори:

1-2 сутки – пятна на слизистой щек напротив угловых зубов;

2-3 сутки – обильная сыпь на коже папулезного характера разного размера и формы;

сначала высыпания появляются на голове в виде бледно-розовых пятен, к концу суток они приобретают более темный цвет и переходят на лицо и верхнюю часть груди;

на второй день сыпь распространяется на все тело, кроме нижних конечностей, а на третий – распространяется и на ноги;

после затухания высыпаний на коже остаются пигментация и шелушение.

Симптомами заболевания также могут быть лихорадка, кашель и конъюнктивит.

Кроме того, корь опасна своими осложнениями. Вирус кори может вызвать пневмонию и воспаление головного мозга (хотя оно и возникает с частотой 1:1000, такая вероятность все же существует).

После кори развивается вторичный иммунодефицит, на фоне которого часто возникают и другие бактериальные осложнения: гнойные отиты, ангины, синуситы, кишечные инфекции.

Как уберечься от кори

В то же время корь хорошо поддается вакцинопрофилактике и уберечься от этого опасного недуга можно, сделав ребенку бесплатную плановую прививку. Детям проводят плановые прививки по календарю дважды: в один год и в шесть лет.

Если беременная контактировала с больным корью, но не болела сама, ей необходимо ввести противокоревой иммуноглобулин в течение первых трех суток от последнего общения с больным.

Прививку от кори могут сделать и взрослому человеку, контактировавшему с инфицированным, но которому не провели вакцинацию. Вакцинация показана и в случае, если человек до этого никогда не болел корью.

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