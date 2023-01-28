Искривление позвоночника: симптомы и способы лечения

Признаками искривления позвоночника или лордоза в поясничном отделе могут выступать ухудшение осанки, выпирание живота и периодические боли в спине.
Отчего оно возникает и чем опасно, рассказал травматолог ортопед высшей категории Юрий Шимон.
Как проявляется искривление позвоночника
Лордоз — так называют изгиб позвоночника вперед в шейном и поясничном отделах. Он присутствует у каждого человека и формируется в первый год жизни, когда ребенок только начинает ходить. Это физиологические особенности организма и это нормально.
Любое отклонение — это уже патологический лордоз. От физиологического он отличается степенью изгиба позвоночника – когда искривление чересчур выражено или, наоборот, сглажено. Корректнее в этих случаях говорить о гиперлордозе и гиполордозе.
Гиперлордоз в поясничном отделе — вредит организму больше всего. Приводит к нарушению наклона таза и смещению векторов нагрузки не только на позвонки, но и на тазобедренные суставы. Такая проблема встречается в разных возрастных группах, может быть врожденной или приобретенной и часто связана с образом жизни человека.
Почему возникает гиперлордоз
Основными причинами развития поясничного искривления у взрослых считаются:
- травмы спины и тазобедренных суставов;
- заболевания костей и костно-хрящевой ткани;
- слабые мышцы (атрофия, дистония);
- аномалии развития позвоночника;
- опухоли;
- различные воспалительные и инфекционные процессы.
Спровоцировать усиление искривления может вызвать лишний вес. Также важным фактором выступает недостаток витаминов и микроэлементов.
Ощутимо влияет на положение спины и длительная неправильная осанка, привычка сидеть, стоять или лежать в «неправильных» позах.
Основные симптомы при искривлении
Симптомы отличаются в зависимости от причины гиперлордоза и степени тяжести патологии. К наиболее распространенным относятся:
- боль и дискомфорт в спине, усиливающиеся при наклонах и поворотах туловища;
- спазмы, онемение и покалывание в мышцах спины и конечностей;
- ограничение подвижности и напряжение в поясничном отделе;
- чувство быстрой утомляемости в спине и ногах при статической нагрузке.
При выраженном прогибе поясницы также возможны нарушения функции органов брюшной полости, сбои обмена веществ, общая вялость и слабость, вызванная неравномерной нагрузкой на мышечный корсет спины.
Визуальные признаки гиперлордоза
- ярко выражен изгиб поясницы;
- таз «подкручен» назад;
- живот сильно выступает вперед;
- при этом его невозможно полностью втянуть;
- большой зазор между спиной и поверхностью, который сохраняется после наклона вперед.
Как лечить искривление позвоночника
Диагностика гиперлордоза в поясничном отделе обычно не представляет особых трудностей: врач (ортопед-травматолог, вертебролог, невролог) проводит внешний осмотр, оценивает амплитуду движений, мышечную силу, неврологический статус.
Лордоз требует длительного комплексного лечения:
- ношение бандажа или корсета;
- специальный массаж;
- прием противовоспалительных препаратов и витаминов;
- физиотерапия.
Также при выборе терапии учитываются сопутствующие заболевания, которые могли стать причиной искривления позвоночника. Хирургическое лечение применяется редко, лишь в самых тяжелых случаях.
Физические упражнения и зарядка при лечении искривления
Наклоны вперед и вниз хорошо снимают нагрузку с поясницы. На выдохе наклонитесь, если получится, достаньте руками пол и потянитесь вперед. Также можно при наклоне обнять руками лодыжки и свободно подышать 30-60 секунд.
Сердитая кошка. Стоя на четвереньках, поочередно округляйте и прогибайте спину. При этом напрягайте живот и задерживайтесь в каждом положении на 3 секунды.
Лежа на животе на плоской поверхности (руки свободно вдоль тела, на них не опирайтесь) напрягите мышцы спины и приподнимите ноги и голову над полом. Через 3-5 секунд аккуратно вернитесь в исходное положение и расслабьте мышцы, повторите 10 раз.
Все упражнения делайте не спеша, плавно и без рывков.
Ирина Лебединец