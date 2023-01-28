Искривление позвоночника: симптомы и способы лечения

Признаками искривления позвоночника или лордоза в поясничном отделе могут выступать ухудшение осанки, выпирание живота и периодические боли в спине.

Отчего оно возникает и чем опасно, рассказал травматолог ортопед высшей категории Юрий Шимон.

Как проявляется искривление позвоночника

Лордоз — так называют изгиб позвоночника вперед в шейном и поясничном отделах. Он присутствует у каждого человека и формируется в первый год жизни, когда ребенок только начинает ходить. Это физиологические особенности организма и это нормально.

Любое отклонение — это уже патологический лордоз. От физиологического он отличается степенью изгиба позвоночника – когда искривление чересчур выражено или, наоборот, сглажено. Корректнее в этих случаях говорить о гиперлордозе и гиполордозе.

Гиперлордоз в поясничном отделе — вредит организму больше всего. Приводит к нарушению наклона таза и смещению векторов нагрузки не только на позвонки, но и на тазобедренные суставы. Такая проблема встречается в разных возрастных группах, может быть врожденной или приобретенной и часто связана с образом жизни человека.

Почему возникает гиперлордоз

Основными причинами развития поясничного искривления у взрослых считаются:

травмы спины и тазобедренных суставов;

заболевания костей и костно-хрящевой ткани;

слабые мышцы (атрофия, дистония);

аномалии развития позвоночника;

опухоли;

различные воспалительные и инфекционные процессы.

Спровоцировать усиление искривления может вызвать лишний вес. Также важным фактором выступает недостаток витаминов и микроэлементов.

Ощутимо влияет на положение спины и длительная неправильная осанка, привычка сидеть, стоять или лежать в «неправильных» позах.

Основные симптомы при искривлении

Симптомы отличаются в зависимости от причины гиперлордоза и степени тяжести патологии. К наиболее распространенным относятся:

боль и дискомфорт в спине, усиливающиеся при наклонах и поворотах туловища;

спазмы, онемение и покалывание в мышцах спины и конечностей;

ограничение подвижности и напряжение в поясничном отделе;

чувство быстрой утомляемости в спине и ногах при статической нагрузке.

При выраженном прогибе поясницы также возможны нарушения функции органов брюшной полости, сбои обмена веществ, общая вялость и слабость, вызванная неравномерной нагрузкой на мышечный корсет спины.

Визуальные признаки гиперлордоза

ярко выражен изгиб поясницы;

таз «подкручен» назад;

живот сильно выступает вперед;

при этом его невозможно полностью втянуть;

большой зазор между спиной и поверхностью, который сохраняется после наклона вперед.

Как лечить искривление позвоночника

Диагностика гиперлордоза в поясничном отделе обычно не представляет особых трудностей: врач (ортопед-травматолог, вертебролог, невролог) проводит внешний осмотр, оценивает амплитуду движений, мышечную силу, неврологический статус.

Лордоз требует длительного комплексного лечения:

ношение бандажа или корсета;

специальный массаж;

прием противовоспалительных препаратов и витаминов;

физиотерапия.

Также при выборе терапии учитываются сопутствующие заболевания, которые могли стать причиной искривления позвоночника. Хирургическое лечение применяется редко, лишь в самых тяжелых случаях.

Физические упражнения и зарядка при лечении искривления

Наклоны вперед и вниз хорошо снимают нагрузку с поясницы. На выдохе наклонитесь, если получится, достаньте руками пол и потянитесь вперед. Также можно при наклоне обнять руками лодыжки и свободно подышать 30-60 секунд.

Сердитая кошка. Стоя на четвереньках, поочередно округляйте и прогибайте спину. При этом напрягайте живот и задерживайтесь в каждом положении на 3 секунды.

Лежа на животе на плоской поверхности (руки свободно вдоль тела, на них не опирайтесь) напрягите мышцы спины и приподнимите ноги и голову над полом. Через 3-5 секунд аккуратно вернитесь в исходное положение и расслабьте мышцы, повторите 10 раз.

Все упражнения делайте не спеша, плавно и без рывков.

Ирина Лебединец