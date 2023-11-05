Командир штурмового отделения из Одесской области погиб на Херсонщине

Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации.

Боец погиб на Херсонском направлении 1 ноября 2023 года. Он был командиром 2-го штурмового отделения 3-й десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты. 25 ноября ему могло исполниться 32 года.

«С большой грустью сообщаем, что в ряды небесного войска Героев Украины присоединился еще один житель Суворовской громады… выражаем искренние соболезнования семье и близким героически погибшего защитника Украины.

О грустных известиях всегда трудно говорить. Разделяем с вами боль невосполнимой потери»,

– отмечается в сообщении.

О времени и месте прощания с павшим воином не сообщается.

Напомним, сегодня стало известно о гибели на фронте одессита Юрия Глодана, который в прошлом году потерял свою семью, когда в ЖК «Тирас» прилетела российская ракета. После этого мужчина ушел добровольцем на фронт.

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