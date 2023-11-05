Новости Одессы и Одесской области

россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой – есть прилет в Черноморске (фото)

россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой – есть прилет в Черноморске (фото)

Сегодня днем, в воскресенье, 5 ноября 2023 года, российские террористы устроили очередную ракетную атаку территории Одесской области – удар пришелся по городу-спутнику Одессы Черноморску.

По информации Сил обороны юга Украины, противорадиолокационная ракета Х-31П была выпущена с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря.

Еще одной управляемой ракетой, Х-59, враг ударил по Днепропетровщине.

По информации военных, в Одесской области цель врага – воспрепятствовать гражданскому судоходству.

В результате сегодняшней атаки есть попадание в объект инфраструктуры. Ранены трое сотрудников предприятия. Повреждено административное здание.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла и окна в окрестных домах.

Как выглядят сейчас дома жителей Черноморска, пострадавших от обстрела, представлено на фото, которые опубликовали местные Телеграм-каналы:

Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами территории Днепропетровской и Полтавской областей. Силами ПВО были уничтожены три крылатые ракеты «Искандер-К».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить