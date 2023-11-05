россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой – есть прилет в Черноморске (фото)

По информации Сил обороны юга Украины, противорадиолокационная ракета Х-31П была выпущена с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря.

Еще одной управляемой ракетой, Х-59, враг ударил по Днепропетровщине.

По информации военных, в Одесской области цель врага – воспрепятствовать гражданскому судоходству.

В результате сегодняшней атаки есть попадание в объект инфраструктуры. Ранены трое сотрудников предприятия. Повреждено административное здание.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла и окна в окрестных домах.

Как выглядят сейчас дома жителей Черноморска, пострадавших от обстрела, представлено на фото, которые опубликовали местные Телеграм-каналы:

Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами территории Днепропетровской и Полтавской областей. Силами ПВО были уничтожены три крылатые ракеты «Искандер-К».