россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой – есть прилет в Черноморске (фото)

Сегодня днем, в воскресенье, 5 ноября 2023 года, российские террористы устроили очередную ракетную атаку территории Одесской области – удар пришелся по городу-спутнику Одессы Черноморску.
По информации Сил обороны юга Украины, противорадиолокационная ракета Х-31П была выпущена с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря.
Еще одной управляемой ракетой, Х-59, враг ударил по Днепропетровщине.
По информации военных, в Одесской области цель врага – воспрепятствовать гражданскому судоходству.
В результате сегодняшней атаки есть попадание в объект инфраструктуры. Ранены трое сотрудников предприятия. Повреждено административное здание.
Кроме того, взрывной волной выбило стекла и окна в окрестных домах.
Как выглядят сейчас дома жителей Черноморска, пострадавших от обстрела, представлено на фото, которые опубликовали местные Телеграм-каналы:
Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами территории Днепропетровской и Полтавской областей. Силами ПВО были уничтожены три крылатые ракеты «Искандер-К».