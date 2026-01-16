Ключевые моменты:

  • Цены на Привозе остаются стабильными: картофель — 25-40 грн/кг, яблоки — 30-60 грн/кг, мясо без значительных изменений.
  • Овощи не замерзают на рынке, несмотря на минусовую температуру: продавцы активно заботятся о хранении товара.
  • Холод не влияет на посещаемость Привоза: покупатели продолжают приходить, несмотря на зимнюю погоду.

Январский Привоз в Одессе оставляет впечатление, несмотря на морозную погоду. Как показывает наблюдение журналистки «Одесской жизни», которая лично посетила рынок, цены на продукты остаются стабильными, а ассортимент — разнообразным. Холодная погода не стала помехой ни покупателям, ни продавцам.

Овощи, фрукты и мясо — все это есть на рынке, и ни один товар не подвергся значительному влиянию зимних условий. Мы разобрались, как продавцы Привоза хранят свои продукты в условиях морозов и узнали, сколько стоят основные товары на рынке в январе 2026 года.

«Замерзла здесь только я»

Привоз 15 января 2026 года

На Привозе снег и холодно. Женщина рассматривает прилавок, трогает овощи и бурчит:

— Капуста — замерзла… морковь — замерзла… и картошка, кажется, тоже.

Продавщица вздыхает, кутается в куртку и говорит:

— Да не выдумывайте! Замерзла здесь только я. Овощи замерзшими не бывают.

Женщина удивленно поднимает брови:

— Как это — не бывают? На улице же минус!

Продавщица улыбается, наклоняется ближе и объясняет большую тайну:

— Так мы же их, как деток, храним. Укутываем, гладим, ласково с ними разговариваем. На ночь — одеялко, тишина и сказка обязательно…

Ну а что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
  • картофель — 25-40 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста — 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 50-120 грн;
  • мандарины — 35-120 грн;
  • клубника — 180-220 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз 15 января 2026 года

  • яйца (десяток) — 45-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року
Привоз 15 січня 2026 року

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-300 грн;
  • телячья шея — 200-250 грн;
  • ребра — 130-180 грн;
  • антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 200-280 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-280 грн;
  • ребра — 210-260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-400 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз 15 січня 2026 року

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Фото автора

