Ключевые моменты:
- Цены на Привозе остаются стабильными: картофель — 25-40 грн/кг, яблоки — 30-60 грн/кг, мясо без значительных изменений.
- Овощи не замерзают на рынке, несмотря на минусовую температуру: продавцы активно заботятся о хранении товара.
- Холод не влияет на посещаемость Привоза: покупатели продолжают приходить, несмотря на зимнюю погоду.
Январский Привоз в Одессе оставляет впечатление, несмотря на морозную погоду. Как показывает наблюдение журналистки «Одесской жизни», которая лично посетила рынок, цены на продукты остаются стабильными, а ассортимент — разнообразным. Холодная погода не стала помехой ни покупателям, ни продавцам.
Овощи, фрукты и мясо — все это есть на рынке, и ни один товар не подвергся значительному влиянию зимних условий. Мы разобрались, как продавцы Привоза хранят свои продукты в условиях морозов и узнали, сколько стоят основные товары на рынке в январе 2026 года.
«Замерзла здесь только я»
На Привозе снег и холодно. Женщина рассматривает прилавок, трогает овощи и бурчит:
— Капуста — замерзла… морковь — замерзла… и картошка, кажется, тоже.
Продавщица вздыхает, кутается в куртку и говорит:
— Да не выдумывайте! Замерзла здесь только я. Овощи замерзшими не бывают.
Женщина удивленно поднимает брови:
— Как это — не бывают? На улице же минус!
Продавщица улыбается, наклоняется ближе и объясняет большую тайну:
— Так мы же их, как деток, храним. Укутываем, гладим, ласково с ними разговариваем. На ночь — одеялко, тишина и сказка обязательно…
Ну а что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 25-40 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста — 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-120 грн;
- мандарины — 35-120 грн;
- клубника — 180-220 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-300 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-280 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-400 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора