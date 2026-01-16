Ключевые моменты:

Цены на Привозе остаются стабильными: картофель — 25-40 грн/кг, яблоки — 30-60 грн/кг, мясо без значительных изменений.

Овощи не замерзают на рынке, несмотря на минусовую температуру: продавцы активно заботятся о хранении товара.

Холод не влияет на посещаемость Привоза: покупатели продолжают приходить, несмотря на зимнюю погоду.

Январский Привоз в Одессе оставляет впечатление, несмотря на морозную погоду. Как показывает наблюдение журналистки «Одесской жизни», которая лично посетила рынок, цены на продукты остаются стабильными, а ассортимент — разнообразным. Холодная погода не стала помехой ни покупателям, ни продавцам.

Овощи, фрукты и мясо — все это есть на рынке, и ни один товар не подвергся значительному влиянию зимних условий. Мы разобрались, как продавцы Привоза хранят свои продукты в условиях морозов и узнали, сколько стоят основные товары на рынке в январе 2026 года.

«Замерзла здесь только я»

На Привозе снег и холодно. Женщина рассматривает прилавок, трогает овощи и бурчит:

— Капуста — замерзла… морковь — замерзла… и картошка, кажется, тоже.

Продавщица вздыхает, кутается в куртку и говорит:

— Да не выдумывайте! Замерзла здесь только я. Овощи замерзшими не бывают.

Женщина удивленно поднимает брови:

— Как это — не бывают? На улице же минус!

Продавщица улыбается, наклоняется ближе и объясняет большую тайну:

— Так мы же их, как деток, храним. Укутываем, гладим, ласково с ними разговариваем. На ночь — одеялко, тишина и сказка обязательно…

Ну а что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 25-40 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-70 грн;

баклажаны — 30-70 грн;

капуста — 25-45 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-120 грн;

мандарины — 35-120 грн;

клубника — 180-220 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-300 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн;

антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-280 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-400 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора