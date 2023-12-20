Серная пробка: основные симптомы и безопасный способ удаления

Кто чаще подвержен появлению серной пробки в ухе

Серная пробка возникает в результате закупорки наружного слухового прохода смесью загустевшей ушной серы, пыли и отмерших частичек кожи. Со временем это образование становится плотным и полностью перекрывает наружный канал уха. Пациент замечает проблему после существенного снижения остроты слуха или возникновения боли в ухе без объективных причин.

Патология очень распространена: по статистике, с проблемой серной пробки сталкивается каждый десятый ребенок и каждый двадцатый взрослый. При этом в особой группе риска – люди пожилого возраста.

Какими бывают серные пробки

Главные функции ушной серы, которая вырабатывается особыми железами в наружном слуховом проходе, — это увлажнение кожи прохода, защита уха от пыли и инфекций, а также его очистка от омертвевших клеток и частичек грязи.

В норме сера, смешавшись с секретом сальных желез и отмершими клетками кожи, самостоятельно покидает слуховой проход при движениях челюстей (жевании, зевании, кашле, разговоре). Однако под воздействием ряда факторов процесс самоочищения уха может нарушаться и в итоге образуется пробка.

Серные пробки бывают разной текстуры (твердые, пластилино- или пастообразные) и цвета (желтые, коричневые, белые, серые). Это зависит от состава пробки, наличия хронических патологий, продолжительности скопления секрета в слуховом проходе.

Почему возникает закупорка уха серной пробкой

К основным причинам образования серной пробки относятся:

особенности строения наружного слухового прохода (слишком узкий или извилистый);

гиперсекреция серы (врожденная, или обусловленная нарушением обменных процессов, регулярным раздражением кожи прохода слуховым аппаратом, наушниками);

неправильная гигиена ушей (пренебрежение гигиеническими процедурами или, наоборот, слишком частое использование ватных палочек);

пожилой возраст, когда из-за физиологических изменений в организме секрет серных желез становится более вязким;

наличие большого количества волос в слуховом канале, усложняющих выведение серы.

Также спровоцировать образование серной пробки могут воспаления и дерматологические заболевания ушной полости, попадание в нее инородного тела. Виновниками закупорки уха иногда становятся и заболевания височно-нижнечелюстного сустава.

Основные симптомы и признаки серной пробки в ухе

Серная пробка формируется долго и на начальных стадиях обычно не беспокоит пациента. Неприятные ощущения появляются тогда, когда уже произошло значительное скопление ушной серы, перекрывшее слуховой проход как минимум наполовину. На этом этапе человек может испытывать ощущение заложенности уха, чувство распирания в нем, регулярный звон и шум в ушах, ухудшение остроты слуха, головную боль в области висков, головокружение. Когда пробка начинает сдавливать барабанную перепонку, возникают болезненные ощущения непосредственно в ухе.

Иногда возможны симптомы со стороны других органов и систем организма: сухой кашель, беспричинная тошнота и рвотные позывы, развитие гайморита, изредка — сердечно-сосудистые нарушения.

Появление или обострение симптомов часто происходит после купания или закапывания в ухо лекарственных средств, когда из-за влаги серные комки набухают и перекрывают слуховой канал.

Как удалить серную пробку из уха

Серную пробку необходимо устранить, так как она может стать причиной развития воспалительных процессов в наружном и среднем ухе. Но пытаться сделать это самостоятельно не стоит, чтобы не травмировать ухо и не протолкнуть образование глубже, — обратитесь за помощью к семейному врачу или лору.

Удаление серной пробки осуществляется различными способами, выбор которых зависит от типа образования. Чаще всего врачи используют метод промывания (ирригации) с помощью специального шприца и физраствора. Также применяется растворение отложений ушными каплями и высасывание с помощью электроотсоса. Твердую пробку выскабливают механическим путем.

Профилактика и уход за ушами

Не злоупотребляйте использованием ватных палочек, их частое и неправильное применение (с введением в слуховой проход) – наиболее распространенная причина возникновения пробок. Палочки раздражают кожу прохода, увеличивая продукцию серы, а также «спрессовывают» серные массы и проталкивают их вглубь, в сторону барабанной перепонки.

Чистить уши необходимо дважды в неделю во время принятия душа, промокая вымытую ушную раковину салфеткой или полотенцем и не проталкивая палец глубоко внутрь.