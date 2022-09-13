Одесситов приглашают бесплатно проверить слух – когда и где?

Одесситов приглашают бесплатно пройти обследование слуха.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», 15 и 16 сентября с 9:00 до 17:00 в консультативно-диагностическом центре (поликлинике) №6 проведут Дни проверки слуха – исследование потери слуха для людей младше 60 лет.
Все желающие могут бесплатно пройти аудиометрию и получить консультации специалистов.
Адрес КДЦ №6: ул. М. Говорова, 26а.
Для удобства ведется предварительная запись по телефону: (048) 797-28-88.
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Фото lordoctor.dp.ua