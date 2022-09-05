Новости Одессы и Одесской области

Что делать, если продуло ухо?

Что делать, если продуло ухо?

Осень – время резких перепадов температур, холодного ветра и сильных сквозняков. Поэтому многие в этот период сталкиваются с проблемой, про которую в народе говорят «продуло ухо». Отоларинголог Ирина Киц рассказала, как бороться с болью в ухе и когда не обойтись без помощи врача.

Отчего возникает средний отит?

Строго говоря, такого понятия как «продуло ухо» в медицинской практике нет. Если одно или оба уха болят и заложены после переохлаждения, то врачи чаще всего говорят о среднем отите — воспалении одной из внутренних частей уха за барабанной перепонкой. Спровоцировать его развитие могут различные патогенные микроорганизмы, которые активизируются в результате воздействия неблагоприятных внешних факторов.

При этом простудить ухо можно не только под кондиционером и возле открытого окна в транспорте, проблема способна возникнуть после купания и ныряния в холодной воде или даже обычной прогулки в ветреную погоду.

В идеале при появлении любых неприятных симптомов в ухе нужно обратиться за консультацией к врачу, чтобы исключить более опасные заболевания и осложнения. Но если попасть на прием к специалисту нет возможности, попробуйте справиться с ситуацией самостоятельно.

Как проявляется воспаление в ухе?

Характерные симптомы начального воспалительного процесса, возникшего в результате переохлаждения уха, — это боль и заложенность в нем, дискомфорт во время глотания, временное снижение слуха. С развитием воспаления могут увеличиться близлежащие лимфоузлы, появиться ушные выделения, также повышается температура тела, возникает общая слабость, быстрая утомляемость.

При этом боль носит пульсирующий или ноющий характер, бывает кратковременной или постоянной и обычно усиливается вечером и ночью. Кроме того, часто появляются прострелы, шум и звон в ушах. Иногда у пациента создается ощущение, что болят не только уши, но и зубы. Если сквозняк затронул нервы, стреляющие и дергающие болевые ощущения могут чувствоваться также в области висков и шеи.

Что делать если болит ухо?

Если вы четко знаете причину возникновения неприятных ощущений в ухе (сквозняк, холодный ветер, кондиционер), и они появились спустя несколько часов после того, как вас продуло, попытайтесь справиться с проблемой самостоятельно. Вам нужно исключить дальнейшее переохлаждение ушей (для этого подойдет теплое помещение без открытых окон, работающего кондиционера или вентилятора) и приложить к ним на пару часов сухую натуральную ткань (фланелевую или байковую пеленку, шерстяной шарф). Если вас беспокоят боль и прострелы в ушах, общее недомогание, примите также безрецептурное обезболивающее средство.

В то же время не стоит дополнительно прогревать уши (это строго противопоказано при повышенной температуре тела и выделениях из уха), чистить их ватными палочками, закапывать в них спирт, водку или лекарственные капли. Желательно также не допускать попадания в больное ухо воды.

Когда идти к врачу при боли в ухе?

Если спустя сутки ваше самочувствие не улучшилось, а список симптомов расширился: поднялась температура, возник озноб, ухудшился слух, вокруг уха появились припухлость и покраснение, из слухового прохода вытекает жидкость или гной, необходимо срочно обратиться к врачу.

Специалист проведет осмотр, при необходимости возьмет мазок и определит причину воспаления (переохлаждение, бактериальная, грибковая или вирусная инфекция). В зависимости от нее будет назначено лечение: антибактериальные и обезболивающие препараты, противомикробные или противогрибковые ушные капли, а также мази, компрессы, турунды, пропитанные лекарствами. Если инфекция прогрессирует, вызывая ухудшение самочувствия и повышение температуры тела, назначается курс общих антибиотиков.

Народные рецепты от боли в ухе

  • Если вам просквозило ухо, уменьшить неприятную симптоматику помогут народные рецепты.
  • Сделайте лечебный самомассаж: зажмите уши ладонями и массируйте кругообразными движениями; энергично потрите мочки; не прилагая усилий, потяните уши в разные стороны.
  • Закапайте на ночь в больное ухо три капли оливкового масла, затем положите в ухо кусочек ваты и укутайте сверху платком или шарфом; также в простуженное ухо можно закапывать свежий сок алоэ или каланхоэ (по три капли 2-3 раза в день).
  • Пропитайте кусочек ваты раствором трехпроцентной перекиси водорода и вставьте ватную турунду в слуховой канал на 30-40 минут.

На фото: врач-отоларинголог Ирина Киц (справа)

Ирина ЛЕБЕДИНЕЦ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Болезни войны: как распознать инфаркт и инсульт?
    Болезни войны: как распознать инфаркт и инсульт?

    Воздушные тревоги, ракетные обстрелы, ощущение постоянной опасности отражаются на нашем психологическом состоянии. У особо чувствительных людей это приводит к гипертоническим кризам и сердечным приступам. Причем не только у 60-70-летних, но и у 40-50-летних. К слову, самый молодой пациент с инсультом в военное время – 22-летняя девушка, жительница Ровенской области. Болезнь косит без разбора. Как распознать зловещие сигналы? И на какую помощь можно надеяться?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?
    Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?

    Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже более полугода, Министерство здравоохранения (МОЗ) продолжает финансировать программу «Доступные лекарства».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Лечение дисплазии шейки матки: что нужно знать?
    Лечение дисплазии шейки матки: что нужно знать?

    В гинекологии к развитию дисплазии шейки матки могут привести разные причины, но чаще всего это связано с инфекциями, которые передаются при половом акте. Обнаружить заболевание можно при плановом гинекологическом осмотре, поэтому не стоит откладывать визит к врачу-гинекологу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ковид в Одессе: вернут ли карантин?
    Ковид в Одессе: вернут ли карантин?

    Война отодвинула тему коронавируса на задний план. Но сам-то коварный вирус никуда не делся. И сегодня пандемия снова накрыла мир. К сожалению, не обошла новая волна инфицирования и Одессу. За последний месяц заметно выросло количество заболевших ковидом в нашем городе. Могут ли нам вернуть карантин, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Различия между массажными мячиками и валиками
    Различия между массажными мячиками и валиками

    Сегодня существует множество способов быстро восстановиться после физических нагрузок и при этом проработать даже самые труднодоступные зоны своего тела.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить