Что делать, если продуло ухо?

Осень – время резких перепадов температур, холодного ветра и сильных сквозняков. Поэтому многие в этот период сталкиваются с проблемой, про которую в народе говорят «продуло ухо». Отоларинголог Ирина Киц рассказала, как бороться с болью в ухе и когда не обойтись без помощи врача.

Отчего возникает средний отит?

Строго говоря, такого понятия как «продуло ухо» в медицинской практике нет. Если одно или оба уха болят и заложены после переохлаждения, то врачи чаще всего говорят о среднем отите — воспалении одной из внутренних частей уха за барабанной перепонкой. Спровоцировать его развитие могут различные патогенные микроорганизмы, которые активизируются в результате воздействия неблагоприятных внешних факторов.

При этом простудить ухо можно не только под кондиционером и возле открытого окна в транспорте, проблема способна возникнуть после купания и ныряния в холодной воде или даже обычной прогулки в ветреную погоду.

В идеале при появлении любых неприятных симптомов в ухе нужно обратиться за консультацией к врачу, чтобы исключить более опасные заболевания и осложнения. Но если попасть на прием к специалисту нет возможности, попробуйте справиться с ситуацией самостоятельно.

Как проявляется воспаление в ухе?

Характерные симптомы начального воспалительного процесса, возникшего в результате переохлаждения уха, — это боль и заложенность в нем, дискомфорт во время глотания, временное снижение слуха. С развитием воспаления могут увеличиться близлежащие лимфоузлы, появиться ушные выделения, также повышается температура тела, возникает общая слабость, быстрая утомляемость.

При этом боль носит пульсирующий или ноющий характер, бывает кратковременной или постоянной и обычно усиливается вечером и ночью. Кроме того, часто появляются прострелы, шум и звон в ушах. Иногда у пациента создается ощущение, что болят не только уши, но и зубы. Если сквозняк затронул нервы, стреляющие и дергающие болевые ощущения могут чувствоваться также в области висков и шеи.

Что делать если болит ухо?

Если вы четко знаете причину возникновения неприятных ощущений в ухе (сквозняк, холодный ветер, кондиционер), и они появились спустя несколько часов после того, как вас продуло, попытайтесь справиться с проблемой самостоятельно. Вам нужно исключить дальнейшее переохлаждение ушей (для этого подойдет теплое помещение без открытых окон, работающего кондиционера или вентилятора) и приложить к ним на пару часов сухую натуральную ткань (фланелевую или байковую пеленку, шерстяной шарф). Если вас беспокоят боль и прострелы в ушах, общее недомогание, примите также безрецептурное обезболивающее средство.

В то же время не стоит дополнительно прогревать уши (это строго противопоказано при повышенной температуре тела и выделениях из уха), чистить их ватными палочками, закапывать в них спирт, водку или лекарственные капли. Желательно также не допускать попадания в больное ухо воды.

Когда идти к врачу при боли в ухе?

Если спустя сутки ваше самочувствие не улучшилось, а список симптомов расширился: поднялась температура, возник озноб, ухудшился слух, вокруг уха появились припухлость и покраснение, из слухового прохода вытекает жидкость или гной, необходимо срочно обратиться к врачу.

Специалист проведет осмотр, при необходимости возьмет мазок и определит причину воспаления (переохлаждение, бактериальная, грибковая или вирусная инфекция). В зависимости от нее будет назначено лечение: антибактериальные и обезболивающие препараты, противомикробные или противогрибковые ушные капли, а также мази, компрессы, турунды, пропитанные лекарствами. Если инфекция прогрессирует, вызывая ухудшение самочувствия и повышение температуры тела, назначается курс общих антибиотиков.

Народные рецепты от боли в ухе

Если вам просквозило ухо, уменьшить неприятную симптоматику помогут народные рецепты.

Сделайте лечебный самомассаж: зажмите уши ладонями и массируйте кругообразными движениями; энергично потрите мочки; не прилагая усилий, потяните уши в разные стороны.

Закапайте на ночь в больное ухо три капли оливкового масла, затем положите в ухо кусочек ваты и укутайте сверху платком или шарфом; также в простуженное ухо можно закапывать свежий сок алоэ или каланхоэ (по три капли 2-3 раза в день).

Пропитайте кусочек ваты раствором трехпроцентной перекиси водорода и вставьте ватную турунду в слуховой канал на 30-40 минут.

На фото: врач-отоларинголог Ирина Киц (справа)

Ирина ЛЕБЕДИНЕЦ