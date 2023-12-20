Сірчана пробка: основні симптоми та безпечний спосіб видалення

Хто частіше схильний до появи сірчаної пробки у вусі

Сірчана пробка виникає внаслідок закупорки зовнішнього слухового проходу сумішшю загуслої вушної сірки, пилу і відмерлих частинок шкіри. Згодом це утворення стає щільним і повністю перекриває зовнішній канал вуха. Пацієнт помічає проблему після істотного зниження гостроти слуху або виникнення болю у вусі без об’єктивних причин.

Патологія дуже поширена: за статистикою, з проблемою сірчаної пробки стикається кожна десята дитина і кожен двадцятий дорослий. При цьому в особливій групі ризику — люди похилого віку.

Якими бувають сірчані пробки

Головні функції вушної сірки, яка виробляється особливими залозами в зовнішньому слуховому проході, — це зволоження шкіри проходу, захист вуха від пилу та інфекцій, а також його очищення від відмерлих клітин і частинок бруду.

У нормі сірка, змішавшись із секретом сальних залоз і відмерлими клітинами шкіри, самостійно залишає слуховий прохід під час рухів щелеп (жування, позіхання, кашлю, розмови). Однак під впливом низки чинників процес самоочищення вуха може порушуватися і в підсумку утворюється пробка.

Сірчані пробки бувають різної текстури (тверді, пластиліно- або пастоподібні) і кольору (жовті, коричневі, білі, сірі). Це залежить від складу пробки, наявності хронічних патологій, тривалості скупчення секрету в слуховому проході.

Чому виникає закупорка вуха сірчаною пробкою

До основних причин утворення сірчаної пробки належать:

особливості будови зовнішнього слухового проходу (занадто вузький або звивистий);

гіперсекреція сірки (вроджена, або зумовлена порушенням обмінних процесів, регулярним подразненням шкіри проходу слуховим апаратом, навушниками);

неправильна гігієна вух (нехтування гігієнічними процедурами або, навпаки, занадто часте використання ватних паличок);

похилий вік, коли через фізіологічні зміни в організмі секрет сірчаних залоз стає більш в’язким;

наявність великої кількості волосся в слуховому каналі, що ускладнює виведення сірки.

Також спровокувати утворення сірчаної пробки можуть запалення і дерматологічні захворювання вушної порожнини, потрапляння до неї стороннього тіла. Винуватцями закупорки вуха іноді стають і захворювання скронево-нижньощелепного суглоба.

Основні симптоми й ознаки сірчаної пробки у вусі

Сірчана пробка формується довго і на початкових стадіях зазвичай не турбує пацієнта. Неприємні відчуття з’являються тоді, коли вже відбулося значне скупчення вушної сірки, що перекрило слуховий прохід як мінімум наполовину. На цьому етапі людина може відчувати відчуття закладеності вуха, відчуття розпирання в ньому, регулярний дзвін і шум у вухах, погіршення гостроти слуху, головний біль у ділянці скронь, запаморочення. Коли пробка починає здавлювати барабанну перетинку, виникають болісні відчуття безпосередньо у вусі.

Іноді можливі симптоми з боку інших органів і систем організму: сухий кашель, безпричинна нудота і блювотні позиви, розвиток гаймориту, зрідка — серцево-судинні порушення.

Поява або загострення симптомів часто відбувається після купання або закапування у вухо лікарських засобів, коли через вологу сірчані грудки набухають і перекривають слуховий канал.

Як видалити сірчану пробку з вуха

Сірчаний корок необхідно усунути, оскільки він може стати причиною розвитку запальних процесів у зовнішньому і середньому вусі. Але намагатися зробити це самостійно не варто, щоб не травмувати вухо і не проштовхнути утворення глибше, — зверніться по допомогу до сімейного лікаря або лора.

Видалення сірчаної пробки здійснюється різними способами, вибір яких залежить від типу утворення. Найчастіше лікарі використовують метод промивання (іригації) за допомогою спеціального шприца і фізрозчину. Також застосовується розчинення відкладень вушними краплями і висмоктування за допомогою електровідсмоктувача. Тверду пробку вискоблюють механічним шляхом.

Профілактика та догляд за вухами

Не зловживайте використанням ватних паличок, їхнє часте і неправильне застосування (з введенням у слуховий прохід) — найпоширеніша причина виникнення пробок. Палички подразнюють шкіру проходу, збільшуючи продукцію сірки, а також «спресовують» сірчані маси і проштовхують їх углиб, у бік барабанної перетинки.

Чистити вуха необхідно двічі на тиждень під час прийняття душу, промокаючи вимиту вушну раковину серветкою або рушником і не проштовхуючи палець глибоко всередину.