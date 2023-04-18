Helsi: плати 200 гривен и лечись онлайн без очереди

Вам нужна срочная онлайн консультация и вы готовы платить? Хотите узнать мнение о диагнозе у другого специалиста? Можно воспользоваться платной онлайн-консультацией в сервисе «Helsi». Кто может ею воспользоваться и как это сделать, читайте в данном материале.

Почему появились платные консультации врачей и выдают ли они е-рецепты?

Многим знаком электронный медицинский сервис «Хелси». Он позволяет записаться на прием к врачу или на вакцинацию, найти и забронировать лекарства со скидкой. Здесь у каждого зарегистрированного пациента есть свой кабинет, который позволяет увидеть назначения врачей. Доступны на платформе и онлайн-консультации. С началом войны пациенты и медики разъехались по стране, а также за ее пределы. Но потребность в медицинских услугах только возросла. До недавнего времени такие консультации были бесплатными. Теперь услуга платная — срочная консультация стоит 200 гривен. Как говорит директор компании «Хелси Украина» Евгений Донец, это пробная цена. То есть со временем услуга подорожает. Хотя уже сейчас частные врачи берут втрое больше.

В социальных сетях люди стали возмущаться: насколько правомерны платные услуги на медицинском портале? Оказалось, все вполне законно. «Хелси» — это частная компания, заключившая с государством договор о предоставлении услуг (к слову, подобных компаний в Украине много). В частности, на платформе хранятся данные пациентов, ведется учет подписанных деклараций и прочее. Платная услуга — это возможность для врачей получить дополнительный заработок, а для пациентов — оперативную помощь.

Как в «Хелси» получить е-рецепт

Важно знать, что срочные консультации не подразумевают выбора конкретного врача, а только его специализацию.

Что касается электронного рецепта, то на онлайн-консультации врач не может выписать новый рецепт. Он может выписать только повторный рецепт на лекарство, назначенное пациенту ранее.

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В каких случаях подойдет консультация онлайн

Медицинская консультация онлайн через портал «Хелси» будет полезна в следующих ситуациях:

если вы уже были на приеме у врача и получили анализы и результаты обследований, которые надо расшифровать;

при сезонных заболеваниях (грипп, ОРВИ, аллергические реакции);

как альтернативное мнение другого специалиста по имеющейся проблеме.

Мнения пользователей системы «Хелси»

В любом случае лучше поговорить с врачом, чем заниматься самолечением. Такого же мнения придерживаются и пользователи соцсетей. Считают, что в некоторых случаях онлайн-консультации, пусть даже за деньги, — это выход. Приведем несколько мнений.

Ирина Кузькова: «200 гривен — именно для срочной консультации более чем нормально. Если проблема возникает внезапно, к примеру, в выходной, а также — когда запись к специалисту бывает неактуальна или недоступна из-за большой очереди».

Оксана Чернышева: «Консультация онлайн — хороший вариант для жителей сел, когда нет возможности поехать в город».

Полищук Галина: «Нахожусь за границей. Была у врача с младенцем. Из-за языкового барьера не все поняла, что сказал педиатр. Хочу попробовать консультацию онлайн».

Помощь украиноязычного врача для тех, кто находится за границей, — это действительно необходимость. Но здесь есть один нюанс: если потребуется рецепт на лекарство, то наш рецепт не действует за рубежом.

Как получить платную консультацию врача

Сначала с помощью смартфона или компьютера необходимо авторизоваться в приложении «Хелси» (helsi.me): вписать в нужные поля фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, номер контактного телефона. После авторизации в разделе «Сервисы» выбираете опцию «Срочная онлайн-консультация» и кратко описываете причину обращения. Затем подвязываете к приложению банковскую карту и записываетесь на консультацию. В течение 5-15 минут с вами связывается врач, у которого уже есть ваша медицинская карта. Онлайн-прием в среднем рассчитан на 15 минут. При необходимости врач может продлить это время. Если потребуется очная консультация узкого специалиста, врач даст рекомендацию вместе с направлением.

Не все люди, в том числе пожилые, могут самостоятельно воспользоваться таким сервисом. Именно поэтому разработчики предусмотрели возможность записать на онлайн-консультацию родных. Например, пожилых родителей.

Если пациент заказывает консультацию для родителей, то в разделе «Связанные лица» надо выбрать карточку отца или матери и подтвердить связь с ними через смс-сообщение. Оплата произойдет со стороны заказчика, а получателем будет пациент, которого предварительно указали.

Может так случиться, что, к примеру, врач не нашелся и прием не состоялся. В таком случае заявка автоматически отменится через два часа, а деньги вернутся на счет пациента.

Если прием прервался, например, из-за отсутствия электричества, врач свяжется позже и завершит консультацию. В любом случае оплата происходит только после полного получения услуги.

Кто несет ответственность за онлайн-лечение

Онлайн-консультации предоставляют врачи как государственных, так и частных медицинских учреждений. Все они зарегистрированы в электронной системе здравоохранения Украины, а значит — их данные и квалификация подтверждены Минздравом. Врач несет ответственность за консультацию и назначение. Он вносит в электронную карту пациента симптомы, назначение, диагноз и заверяет своей цифровой подписью.

Каковы плюсы и минусы онлайн врачей

Преимущества:

Оперативность в предоставлении услуги.

Не имеет значения, где находятся врач и пациент.

Не нужна декларация с врачом.

Не нужно направление к узкому специалисту.

Дешевле, чем стоимость приема в частной клинике.

Недостатки:

Если случай сложный и нуждается в физическом присутствии пациента – онлайн-консультация не поможет.

Электронный рецепт, который врач может выписать, действителен только в Украине.

Как получить онлайн-консультацию бесплатно

Пациент может записаться к своему семейному врачу (или к любому другому) на плановую бесплатную консультацию в рабочее время врача. При условии, что врач имеет технические возможности для проведения онлайн-приема.

Ольга Новикова

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