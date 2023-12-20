В Одессе мостят брусчаткой заброшенную улицу

Строители компании “Ростдорстрой”, которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым, начали класть брусчатку на поверхности нового бетонного основания улицы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Интересно, что мэрия смогла потратить 61,8 млн гривен на эту брусчатку по тендеру ноября 2022 года – через восемь месяцев после начала полномасштабной войны. В горсовете это обосновали тем, что покрытие «позволит открыть движение транспорта по спуску, уменьшив транспортную нагрузку на другие улицы, а также предупредить подтопление Таможенной площади и ул. Приморской».

Фото: Алена Балаба

Отметим, что проект реконструкции Деволановского спуска был актуален до войны. Он начался в 2021 году, тогда на первую часть реконструкции потратили 157 млн гривен. Планировалась реконструкция разрушенных построек на улице, чтобы сделать из нее центр развлечений для туристов.

Однако руины, которые якобы «затягивали» начало ремонта Деволановского спуска в 2020 году, так и остались «на своих местах».

Впрочем, хотя Деволановский спуск сейчас заброшен, у городских властей были большие планы на его использование как транспортной магистрали. Эксперты же сомневаются, что это получится сделать. Почему, читайте в нашей публикации: Деволановский спуск — что не так с ремонтом и почему он может не оправдать ожиданий.