Славное село земледельцами и творческими людьми. Здесь родились эстрадный певец, исполнитель романсов Петр Лещенко и доктор филологических наук, профессор Татьяна Мейзерская, которая исследовала мифотворчество Тараса Шевченко и поэтические видения Леси Украинки.

Больше о селе и людях, которые его населяют, читайте в нашем материале.

Дворец стал лицеем

120 лет назад над тилигульской заводью поставил удивительный дворец, возведенный в стиле модерн с элементами романтизма Александром Курисом. Его стены украшали портреты хозяина, его жены Елизаветы и пятерых их детей, которые написал французский художник Люсьен Монод.

Исаевский дворец Курисов

Первая мировая война, революция, гражданское вооруженное противостояние 1918-1920 годов заставили Курисов оставить дом с изысканной коллекцией живописи, библиотекой, мебелью, витражами и эмигрировать за границу и осесть во Франции.

Остатки барского имущества местные жители растащили по своим сараям. К счастью, к владельцам, которые проявляли заботу о крестьянских детях, относились с уважением, поэтому имение не уничтожили. Поэтому на сельском сходе крестьяне предложили устроить в имении семилетнюю трудовую «Профшколу». Также здесь разместился филиал Одесского института народного образования, а со временем — агрономический техникум, который превратили в зоотехнический. Теперь это здание профессионального аграрного лицея.

В целом дворец прекрасно сохранился.

Александр Курис с женой Анной-Марией. Париж, 2003 год

В 2000-м из Парижа приезжал внук последнего исаевского помещика Александр Курис вместе с женой Анной-Марией и пожертвовал четыре тысячи долларов на перекрытие крыши.

Детская мечта французского политика

С. Исаенко дарит герб Г. Аталлю

В этом году, в феврале, в Исаево побывал депутат Национальной ассамблеи Франции Габриэль Атталь — внук Александра Куриса.

Габриэль Атталь — бывший премьер-министр Франции.

Европейский политик гордится своими украинскими казацкими корнями. По семейной легенде, его предки перебрались в Украину из Греции еще в XVI веке. Первым известным представителем рода был конный казак Полтавского полка Петр Курис, потомки которого даже породнились с гетманами Войска Запорожского Михаилом Ханенко и Даниилом Апостолом.

В прошлом году Габриэль Атталь вместе с матерью Мари де Курис посетили село Курисово Березовского района (бывшая Петровка). Побывали в реставрируемом дворце, в храме, где была усыпальница пяти поколений их предков. Осуществилась его детская мечта — посетить Исаево, о котором ему так много рассказывал дедушка.

26 февраля этого года Габриэль Атталь снова посетил свою историческую родину с уважаемой делегацией французских политиков.

Родовой герб Курисов

Директор Исаевского лицея Сергей Исаенко, поздравив гостей, подарил Габриэлю Атталю герб Курисов с семейным девизом: «Да будет правда». В разговоре Габриэль Атталь отметил, что справедливая борьба украинцев за свободу против российского агрессора является борьбой всех французов и всех европейцев, которые и в дальнейшем будут оказывать военную и финансовую помощь нашей стране.

Гости прошлись дворцом, учебными корпусами, возложили цветы к бюсту Кобзаря, посетили церковь, а также почтили память защитников Украины на кладбище села Добрыдновка.

— Украина теряет много замечательных людей в этой войне. Украинцы нуждаются в справедливости. Первый шаг к ней — завершение боевых действий, — отметил Габриэль Атталь.

Гостей угощали национальными блюдами, приготовленными юными поварами Березовского профессионального аграрного лицея. На память подарили сувенирные чашки с фотографией дворца. А семейный герб, искусно изготовленный резчиками по дереву Савранского северного профессионального колледжа, Габриэль Атталь пообещал забрать домой в следующий раз.

Как живется в селе ветерану АТО?

ветеран АТО В. Жуков

Виктор Жуков — ветеран АТО — воевал сапером в рядах 28-й бригады. В июне 2014-го боец потерял в бою под Марьинкой обе ноги.

После длительного лечения в Днепре и Одесском военном госпитале, благодаря неравнодушным людям и спонсорской помощи, бойца протезировали в немецкой клинике. Медики были удивлены, когда через две недели Виктор Жуков стал на протезы и начал самостоятельно ходить. Этот случай они признали уникальным в своей медицинской практике.

Уроженец Исаево, Виктор, вырастая сиротой, с детства привык рассчитывать на собственные силы и не быть кому-то обузой. Поэтому за средства, полученные от государства за ранение, он в первую очередь приобрел трактор. Техника ему крайне нужна, чтобы с огородными делами справиться, дров привезти и соседям помочь с транспортом.

Он искренне благодарен волонтерам, жене, дочери и неравнодушным землякам, что получил поддержку и шанс на полноценную жизнь.

«Моя радость — дети, внук и цветы»

Ева Изирская

71-летняя Ева Изирская с Черкасщины более полувека живет в Исаево, которое для нее стало родным.

В юности, выучившись на ветеринара, женщина работала в ветаптеке, колхозе, два созыва возглавляла местный сельсовет и некоторое время трудилась заместителем директора по воспитательной работе в Исаевском ПТУ.

— Родом я из Степковки Уманского района. Из села над знаменитой рекой, воспетой в известной казацкой песне «Там, де Ятрань круто вьется». Ее и песню «Мати рідна моя» любил петь мой отец Михаил, — рассказала Ева, — Часто звучала песня о Ятрань и над Тилигулом, когда родственники приезжали в гости. А еще с детства я влюблена в цветы. В своей усадьбе всегда высеваю и высаживаю их, а в доме есть много вазонов. В молодости мы с мужем изрядно потрудились. Чтобы достойно жить, потому что зарплаты были маленькие, держали немалое стадо коров и бычков, свиней, кроликов, кур и другую птицу. Несколько лет назад муж умер от ковида, и теперь моя радость — дети, внук и цветы.

р. Ятрань

С весны до поздней осени цветник сельской флористки Евы Изирской изобилует на всю округу своим разнообразием. Радует глаз земляков и путников, которые, проезжая по сельскому тракту, ненадолго останавливаются, чтобы полюбоваться этой невероятной красотой.

Исторические факты

Весной 1790-го казаки, награжденные за победу в борьбе с турками этими благодатными землями, возвели здесь первые дома, а хуторок назвали Павловка.

Вскоре царизм отдал 7,5 тысячи десятин казацкой земли как ничейных генералу Ивану Исаеву, которого назначили командовать здешними черноморцами. И уже в «Ведомостях четырех уездов…» за 1792 год в селе, переименованном в Исаевку, жили 52 души.

В 1796-м помещик Исаев выхлопотал разрешение на строительство Свято-Казанской церкви, которая была освящена в октябре 1800-го. Храм работает и по сей день.

В середине ХІХ века генеральские потомки распродали наследство, которое в 1866-м выкупил землевладелец Херсонской губернии Иван Гижицкий. Породившись с дворянами Курисами, он завещал исаевскую вотчину своему внуку Александру Курису.

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