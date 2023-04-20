Исторические памятки Тилигула: большое имение и роща с русалками

Есть в Тилигуле свои достопримечательности. Марьин Гай и Дворец Куриса построенный в 1905 году в стиле модерн ныне в Андреево-Ивановской громаде. Здание построил местный дворянин для своей жены и пятерых детей.

Дворец Куриса: построили, но не жили

Удивительный дворец был построен в 1905 году в стиле модерн в селе Исаеве Ананьевского уезда Херсонской губернии. Сейчас это Андриево-Ивановское общество Березовского района.

Здание построил местный дворянин Александр Иванович Курис для своей жены Елизаветы-Наталии Владиславовны и пятерых детей.

Прекрасно сохранились архитектурные элементы: резные окна, витражи, карнизы, асимметричная крыша, балконы, постельная лепнина, изразцы, резные перила. А из мебели – только массивный обеденный стол. По преданию, дворец украшали скульптуры и картины известных художников и родственные портреты. Увековечивал богатое семейство художник Люсьен Моно, который по приглашению Курисов приехал из далекой Франции. В память об Украине, кроме щедрого гонорара, художник повез на родину колоритные местные пейзажи.

Но недолго наслаждалась родина Курисов жизнью в своем новом поместье.

В том же 1905 году разразилось крестьянское восстание, в окрестностях запылали барские экономии. Испуганная бунтом семья покинула Исаево и до 1914 года жила в Швейцарии. После 1917 года Курисы эмигрировали во Францию, осев в Каннах. В Украину они больше не возвращались.

В 2000 году семейное имение посетили парижане Александр Александрович Курис с женой Анной-Марией и племянником Марком Константиновичем Андронниковым. Французы были довольны, что здание отлично сохранилось. По местной легенде, в ее подземельях живут беспокоящиеся души Курисов, которые, отпугивая вандалов, берегут имущество для своих потомков.

В советские часы возле имения располагались трудовая школа, филиал Одесского института народного образования, агрономический техникум. А ныне Исаевский профессиональный аграрный лицей, который, кстати, возглавляет Сергей Исаенко.

Решением исполкома Одесского областного совета от 27 декабря 1991 года дворец Куриса в Исаевом был взят под охрану государства как памятник градостроительства и архитектуры местного значения.

А 230 лет назад Исаев принадлежал генерал-майор Иван Иванович Исаев. В собственность он получил около восьми тысяч десятин земли, отвоеванной казаками в Османской империи, и основал деревню и ряд хуторов.

1811 года за свой счет возвел церковь Казанской иконы Божией Матери, которая и сейчас служит людям. Именно под ее сводом был крещен уроженец этого знаменитого села — эстрадный певец украинского происхождения, гитарист, исполнитель народных и характерных танцев Петр Константинович Лещенко.

Марьин гай: там русалки расчесывают косы

В соседней Андреево-Ивановке расположен памятник садово-паркового искусства местного значения «Марьин гай», который также связан с Курисами. Ландшафтный лесопарк заложил на берегу реки Тилигул в 1875 году дед Александра Куриса Иван Гижицкий. Эта местность названа в честь его дочери Марии.

Здесь произрастают около 50 пород деревьев и кустов, среди которых есть и редкие для края – сосна австрийская, повисшая береза, граб, дуб турецкий.

Влюбленные здесь впервые признаются в любви. А в ночь на Ивана Купала отчаянные спешат к лесному озеру, где, по преданию старожилов, выходят на его берег русалки, качаются на ивовых ветвях и расчесывают под лунным сиянием свои длинные косы…

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