Петр Лещенко: 125 лет с рождения всемирно известного артиста из Одесщины

Всемирно известный певец и танцор родился 2 июня 1898 года в селе Исаево – тогдашнем волостном центре Ананьевского уезда Херсонской губернии – в семье простой крестьянки Марии. Его отец так и не отважился взять ответственность за рождение ребенка.

Петрику не было и года, как мать переехала с ним в Кишинев. Снимала на окраине города лачугу, зарабатывая на жизнь тяжелым трудом. Замужество за фельдфебелем Алфимовым и рождение двух дочерей счастья и довольства семье не принесло. Отчим все пропивал, так что мальчик за лакомство имел горбушку хлебца с луковицей. С детства отчаянно защищал себя в уличных драках, а еще пел.

Имея прекрасный голос, душевно выводил псалмы в церковном хоре и на паперте, а в кинотеатрах перед сеансами пел народные песни. Однажды отчим подарил юноше гитару, и тогда цыганский лагерь стал для него родным домом, где Петр научился играть на инструменте и исполнять романсы.

Пройдя школу молдавских конокрадов, Петр Лещенко в 1915 году дебютировал в румынском ресторане.

Учился в Кишиневской школе прапорщиков и приходском училище. Семнадцатилетним был мобилизован в армию. В августе 1917 года прапорщик Лещенко получил ранения и контузию. Лечился в Кишиневе и после присоединения Бессарабии к Румынии оказался в вынужденной эмиграции.

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В 1923 году артист, учась в балетной школе, познакомился с танцовщицей из Риги Зинаидой Закот, своей будущей женой, с которой создал танцевальный дуэт «Петрушка и Розитта». После рождения сына Игоря молодожены с гастролями побывали в Бейруте, Берлине, Лондоне, Париже, Праге, Дамаске, Афинах. Очаровательный тембр Петра Лещенко увлекал зрителей. Певец исполнял танго, песни на английском, французском, румынском, цыганский репертуар. Непревзойденно пел украинские «Карі очі, чорні брови», «Комарик».

Лично Лещенко написал тексты и музыку до половины песен своего репертуара, состоявшего из более 200 произведений. Пластинки с его записями расходились по миру миллионными тиражами.

Федор Шаляпин отмечал, что пластинки Лещенко значительно превосходили по популярности его собственные!

В СССР творчество певца считали идеологически вредным и запретили его.

Несмотря на это, его песни исполняли знаменитые советские певцы Утесов, Рубашкин, Баянова.

Возвращение на Родину

С началом Второй мировой войны певца как гражданина Румынии мобилизовали, но он отказался брать оружие против своих.

С мая 1942 года Петр Лещенко выступал в Одессе, где открыл ресторан «Северный». На одном концерте, пораженный пением 19-летней одесситки, студентки консерватории Веры Белоусовой, предложил ей руку и сердце.

В день венчания подарил любимой 19 корзинок белых роз. Официально же скрепить свой брак им удалось только в 1944 году.

В апреле 1943 года, чтобы снова избежать призыва в румынскую армию, Лещенко симулировали операцию по удалению аппендикса.

Летом 44-го, когда советские войска вошли в Румынию, он пел в своем ресторане для самого Жукова. С женой давал концерты в военных гарнизонах, госпиталях. И хотел вернуться на Одесщину.

Получив в 1951-м разрешение на возвращение, певец созвал друзей на прощальный ужин и произнес: «Друзья! Я счастлив, что возвращаюсь на Родину! Моя мечта сбылась. Я уезжаю, но сердце мое остается с вами!»

26 марта 1951 года на концерте в Брашове (Румыния) Петра Лещенко, который последней исполнил песню «Чубчик», арестовали как «офицера королевской румынской армии».

Закончил свой земной путь 56-летний Петр Лещенко 16 июля 1954-го в тюремной больнице. Причиной стало обострение хронической язвы желудка. О смерти мужа его жена Вера Белоусова, приговоренная к расстрелу за измену Родины, однако амнистированная, узнала лишь в 1956-м.

Место захоронения любимца публики до сих пор неизвестно.

Во времена Перестройки о певце вспомнили, на радио зазвучали его песни, на телевидении появились программы, а в печати – публикации. Первая пластинка Петра Лещенко в СССР была выпущена через 34 года после его смерти, в 1988 году. Она возглавила рейтинг популярности дисков-гигантов.

В родном Исаево Андреево-Ивановской громаде одна улица носит имя знаменитого земляка, а директор местного аграрного лицея Сергей Исаенко планирует открыть в селе музей. Именем Петра Лещенко названы улица в Кишиневе и переулок в Одессе.

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