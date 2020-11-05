У Инны и Виталия Верро особенная семья — две дочки, и обе с ментальной инвалидностью. Есть проблемы со здоровьем и у взрослых. Родители стали опорой друг для друга и для своих особенных девочек. А те, в свою очередь, радуют своими простыми, но такими важными успехами.

Семья Верро приоткрыла «Одесской жизни» секрет, как не сдаться судьбе, а строить свою собственную счастливую и активную жизнь, несмотря ни на что.

Печальные последствия буллинга

Младшая дочь у четы Верро, двадцатилетняя Варвара, родилась с ДЦП – у нее задержка умственного развития. А вот у старшей, 25-летней Карины, психический диагноз появился в подростковом возрасте. Случилось это после эпизода буллинга (английский аналог слова «травля») в школе.

До этого момента Карина была обычным подростком: училась, ходила на танцы и музыку. Но вот уже 13 лет девушка периодически проходит курс медикаментозной терапии, а обидчики так и не понесли наказания.

– Мы лечили ее в Киеве и Одессе. Нормальное состояние удается поддерживать с помощью постоянного приема антидепрессантов и других лекарств. За тот эпизод никто не ответил: ни дети, которые виновны в издевательствах, ни их родители. Никак не приняли участия ни в лечении, ни в судьбе Карины. Она с трудом окончила школу. Боялась выходить из дому. По моему настоянию поступила в Одесский лицей морского транспорта. Постепенно научили ее ездить в автобусе, – вспоминает мама девушки Инна.

Инвалидность – не приговор

Сама Инна восемь лет назад попала в автомобильную аварию, после чего оказалась в инвалидном кресле.

– Какое-то время я жила с ощущением, что жизнь закончилась. А потом мне попались на глаза слова психологов о том, что ты или в роли жертвы, или управляешь своей жизнью. Я задала вопрос себе: какую роль выбираю? Как только поняла ответ, дальше вопросов не было. Завершила коллекцию купальников, над которой работала до аварии. Показала ее на Odessa Fashion Day и на фестивале «Країна мрій». Потом меня позвали фехтовать – пошла. Тренировки, соревнования, медали… На чемпионатах и кубках Украины по фехтованию на колясках занимаю третьи места. Цена этой бронзы – синяки, пот, слезы. Так что даже третье место не дается легко.

Найти поддержку друг в друге

Опора и главный помощник в семье – муж Виталий. Он травматолог. В перерывах между приемом пациентов вырывается домой, чтобы помочь Инне попасть, например, в уборную – самой ей сложно справиться с этим. Потом отец семейства обедает и возвращается на работу.

– Дети мне тоже всегда подадут, что надо, подтолкнут, принесут. Но есть вещи, которые они не могут выполнять. Я, как любая мама, делаю все для них. Варе надо помогать сморкаться, чистить зубы и прочее. Но она всегда подберет себе образ по цвету и оденется в театр сама. Вот такое чудо. У Карины голова – процессор. Она помнит все даты, все события и всегда на подхвате: со стиркой – снять, повесить, даже складывать стала белье; может почистить овощи, приготовить чай. Конечно, стараюсь усложнять им задачи. Например, Варя под присмотром готовит кофе с молоком в микроволновке. А Карина может сварить овсянку, – делится успехами дочек Инна.

Счастье жить настоящим

Несмотря на сложности, семья Верро – жизнерадостная и мобильная. Они живут в Беляевке, но очень часто приезжают в Одессу. Здесь девочки занимаются рукоделием в общественной организации «Фонд «Особ­лива молодь», а Инна работает в этом же фонде и посещает тренировки по фехтованию.

– Мы не совсем типичная семья с особенными детьми, потому что у нас есть возможность ездить куда-то, где-то бывать. Большая часть таких семей живут замкнуто. Из доходов только пенсия. А чтобы куда-то отправиться, нужны хотя бы минимальные средства. К сожалению, такие люди ни с кем не общаются, становятся труднодоступными для других, – с горечью констатирует Виталий Верро.

Верро стараются наполнять свою жизнь маленькими приятностями и видеть во всем плюсы. Обычный поход в магазин за крупами и бытовой химией превращают в праздник.

– Называем это красиво: «шопинг». Обязательно заходим в кафе и пьем там латте или чай. Наша Варя говорит, что она счастлива в такие моменты. А мы с мужем просто тихо радуемся. Не пропускаем ни одного концерта в Беляевке и очень ценим, что культурная жизнь в нашем небольшом городке позволяет нам радовать детей. Если идем в театр или парк, приглашаем наших друзей из фонда. По возможности стараемся не пропускать групповых мероприятий, – рассказывает Инна.

О мечтах и целях

У Инны есть две мечты. Первая – чтобы дети смогли работать и реализовать свой трудовой потенциал.

– Такие условия можно создать в кофейне, которую хочет открыть наш «Фонд «Особлива молодь». Мы все, родители, мечтаем, чтобы наши дети были при деле. Сейчас пишем заявки на гранты, ищем помещение, финансирование. Готовим почву, старательно работаем над улучшением имиджа особенной молодежи, чтобы люди не боялись с ними общаться.

А вот вторая мечта особенной семьи касается проблемы государственной поддержки людей с ментальной инвалидностью.

– Хотим, чтобы те налоги, которые мы исправно платим нашему государству, вернулись нашим детям, людям с ментальной инвалидностью – в виде социальной защиты. Чтобы наши взрослые дети с инвалидностью достойно жили даже тогда, когда нас не будет рядом. Есть примеры за границей. В Канаде, например, инвалиды старше 18 лет получают жилье и живут в социальных домах, в собственных квартирках, получают ежемесячное содержание, которого хватает на питание, одежду и досуг. С ними сутки через трое дежурят соцработники. И еще мы хотим, чтобы оплата социальных работников была достойной, а работа – считалась престижной.

Фото из архива Инны Верро