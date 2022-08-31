«Сдачи нет», или как в Одессе нарушают права потребителей

Сейчас многие привычные вещи для нас находятся в ограниченном доступе. Например, больше нет удобных круглосуточных магазинов, а главное, аптек. И это вроде бы не проблема, правда, до тех пор, пока вы не попадаете вечером в экстренную ситуацию. Например, у вас неожиданно заболел зуб, на часах 19:50 (в 20:00 все закрывается), а дома, как назло, кроме анальгина, ничего нет. Вы мчитесь в ближайшую аптеку в надежде, что вас обслужат за две минуты до закрытия, и слышите от фармацевта: «Мы закрыты! Будем рады видеть вас завтра». И вы думаете: «Хм, а как дожить до завтра? И что вообще мне делать дальше?»

Вот такая «непредсказуемая» ситуация произошла со мной: на часах было около 20:00, и в продаже препарата от зубной боли мне вежливо отказали. Взамен проявили «жест доброй воли» и подсказали адрес аптеки, которая работает до 21:00. И правда, аптека работала. На кассе меня встретила милейшая дама, которая нашла нужное лекарство. Когда для расчета я достала из кармана купюру в 200 гривен, фармацевт превратилась в злобного монстра:

– У вас помельче что-то есть? – возмущенно спросила женщина.

– Нет, это все, что у меня есть, – неуверенно ответила я.

– Нет сдачи! – твердо ответил она, намекнув на выход.

– А вы в курсе, что существуют права потребителя? – деловито спросила я.

– И что теперь, вы предлагаете мне подарить вам лекарство?! – дерзко ответила фармацевт.

– Оставьте его себе! Бардак! Полная анархия! – сказав, что буду жаловаться, я нервно вышла из аптеки.

Мучаясь от зубной боли, я не стала искать размен купюры, а гордая и упертая пошла в сторону дома, бурча под нос, что мои потребительские права были нарушены. А ведь в пункте 2.13 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України №637» сказано: предприятия и предприниматели должны обеспечить наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи. Отсутствие такой разменной монеты ведет к административной ответственности. Поэтому если вам говорят, что не имеют сдачи, то совершают правонарушение.

Но кому нужны эти правила, если их никто не соблюдает? В мирное время я бы свалила все на государство (почему аптеки работают до 20:00, когда доступа к медицине практически нет, а люди даже не соблюдают комендантский час, приносят ли фармацевты клятву Гиппократа и что делать, когда у тебя только 200 гривен и ты умираешь), но сейчас не до этого. Да и дело не в правилах, а в «старой и доброй» человечности. Как оказалось, нам все еще нужно учиться понимать и помогать друг другу, а если это не получается, вот тогда закон нам в помощь!

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