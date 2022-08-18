«Одесская жизнь» в блогах: Мины? Ерунда, дело житейское!

Создается впечатление, что многие одесситы забывают о том, что на дворе война, разрушаются города, гибнут люди. Хотелось бы, чтобы мы об этом вспоминали не только по сигналу воздушной тревоги. Нет, я не предлагаю, по примеру древних иудеев, посыпать голову пеплом и лишить себя всех радостей жизни, давайте просто поступать разумно и соблюдать правила.

В 10-м троллейбусе часто можно услышать, как водители просят пассажиров выключить и спрятать мобильные телефоны перед проездом блокпоста. По времени это занимает не более пяти минут, и отключенный на это время телефон никому не доставит неудобств. Но, тем не менее, многие продолжают тыкать пальцами в экраны смартфонов, игнорируя предупреждение. Поэтому особо самоуверенным стали делать замечания сами пассажиры.

Неделю назад я ехала в троллейбусе, и напротив сидело юное эфирное создание, которое самозабвенно нажимало на экран смартфона наманикюренным пальчиком. Когда проезжали блокпост, мужчина рядом попросил: «Девушка, выключите телефон». Девица с недоумением подняла на него глаза: «А зачем?!». Тут уже не выдержала я и рявкнула: «Потому что блокпост проезжаем!». Вздохнув, девица выключила телефон с таким видом, будто делала нам одолжение. Хотелось спросить: может, она вообще не в курсе, что в стране происходит?

Другая больная тема – это пляжи, где «смельчаки» плавают чуть ли не в обнимку с минами. Их не смущает даже предупреждающая надпись «Опасно, мины!» с изображением тех, кто уже поплавал. Полиция, которая патрулирует пляжи, может только предупреждать потенциальных купальщиков, и это, в общем-то, правильно: каждый сам отвечает за свою жизнь. Однако я считаю, что такое поведение со стороны гражданского населения – просто свинство. Вместо того, чтобы заниматься более важными вещами, связанными с защитой Украины, полицейские вынуждены в полной амуниции в дикую жару бродить по пляжу, чтобы предупредить «отдыхающих» о том, что они и так знают. Совесть надо иметь, господа!

Купаться в окружении мин – это что, сейчас особая доблесть? Или пофигизм? Если у тех, кто, очумев от собственного бесстрашия, входит в море, спросить, согласны ли они отдать свою жизнь за два-три купания в море, то ответ гарантированно будет отрицательным. Удивительная бессмыслица: спастись от обстрелов в родном городе, чтобы погибнуть на пляже в Одессе.

Думаю, ничего страшного не случится, если особо «смелые» одесситы и те, кого война заставила покинуть собственный дом, не искупаются в море или не поваляются на морском песочке. Они сохранят жизнь для того, чтобы после войны Одесса приняла их с радостью и радушием. А на пляжах, разминированных и безопасных, можно будет вдоволь набраться морского воздуха, сил и здоровья, не рискуя при этом жизнью.

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