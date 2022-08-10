Блоги «Одесской жизни»: Стоп тревога, или как застройщики делают нам нервы

Быть журналистом – это значит быть в курсе происходящих событий почти круглосуточно. Вот так бывает, просыпаешься утром, а у тебя куча сообщений, в которых просят решить какую-то проблему прямо здесь и сейчас.

Но иногда происходят ситуации, о которых нужно кричать. Вот как из этого сообщения, которое я получила 15 июля:

«Сегодня случилась неприятная ситуация. В 8:00 утра просыпаюсь во время воздушной тревоги от громких звуков, думая, что нас бомбят и нужно искать укрытие. Чтобы понять, что происходит, я подошла к окну и увидела, что во время сирены по соседству работала стройка. Там что-то «бахнуло», и это было очень громко. Испугавшись, я позвонила в полицию. Когда меня соединили с оператором, я поинтересовалась, должна ли во время тревоги стройка останавливаться? Но была удивлена ответом. Мне ответили, что все нормально и стройка может продолжаться – это не нарушает закон (хотя я знаю, что это нарушение, и я молчу про гуманность). А если меня не устраивает шум, то я могу сходить на стройку и попросить, чтобы там работали тише. Меня очень расстроил этот ответ. Никто не может контролировать такие ситуации и куда обращаться за помощью, непонятно. А ведь сейчас такое время, что пугаешься пролетевшей птицы над головой».

Мы провели небольшой эксперимент: рассказали об этой ситуации в социальных сетях и отметили страницу полиции, с надеждой на то, что нас увидят и услышат. Спустя пару минут одесситы стали делиться похожими историями:

«Сегодня точно такая же ситуация произошла и у нас в районе. Началась сирена, и на стройке очень громко начали шуметь. Я понимаю, что это работа, но у людей психика и так нарушена, мы ведь не железные. В такие моменты не понимаешь, что делать»,

– пожаловалась мать-одиночка из оккупированного Херсона.

А это сообщение мне отправила женщина, переехавшая в Одессу из Николаева, который бомбят каждый день:

«Прям как у нас под домом, стройка каждый день с восьми утра. Оказывается, в Одессе между двумя домами (Санторини и Корфу) строится отель Хилтон. Как тут они сами указали на ограждении – отдали кусок сквера под дом, чего уж там…»

Наверное, таким образом застройщики откупились за стройку во время воздушной тревоги.

Что делать в таких ситуациях и кто в ответе за нарушения, все еще непонятно. Полиция в очередной раз дала понять, что на их помощь не стоит рассчитывать. А ведь стыдно за то, что мы не можем урегулировать такие важные во время войны вещи, как порядок: соблюдать правила воздушной тревоги, за нарушения которых полагается немаленький штраф, не нарушать комендантский час с 23:00 до 5:00, не ходить плавать в море, кишащее минами, не разъезжать по городу на транспорте без глушителя. Все это показывает наше отношение к себе, стране и тем, кто отдает свою жизнь за наше мирное небо над головой.

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