Актуальность ядерного вопроса для Украины

«Мы будем есть траву, но сделаем атомную бомбу!»

Это сказал Президент, патриот своей Родины. Его имя — Зульфикар Али Бхуто, его родина — Пакистан, а сказал он это в далеком 1965 году, когда Индия — сосед Пакистана — уже вовсю работала над созданием своего ядерного арсенала, и потому, в условиях непрекращающегося конфликта между этими странами, стоял руба вопрос о самом существовании Пакистана.

Интересно, а что если бы этого Бхутто сегодня процитировал Президент Украины Зеленский? Полагаю, что такая мысль из уст Зеленского могла бы (должна бы?) прозвучать.

Поехавший мозгами наш наглый восточный сосед спит и видит «обнуление» нашей страны. И самое главное — ведь была у нас «ядерка», была! Нагло её у нас «спионерили» — и враги, и «друзья» (такие «друзья», что и врагов не надо).

Мысль о том, что неплохо бы нам вновь обзавестись ядерным щитом, в Украине уже прозвучала, совсем недавно — в марте этого года. Тогда нормальные земляне, выйдя из состояния шока от хамства, проявленного руководством США в Белом доме по отношению к Зеленскому, озвучили вопрос: неужели Украина не в состоянии вернуть себе статус ядерной державы?!

«Давайте попробуем!»,- сказал, как сообщил сайт NV, соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он по запросу пользователей открыл сбор якобы на «ядерку», о чем сообщил в своем Telegram-канале 1 марта.

Вот сообщение там же к концу того дня: «За первые 30 минут удалось собрать два миллиона гривен, а общая сумма сейчас превышает 27 миллионов». «Около 70 000 участников из 61 страны. После Украины больше всего донатят из США, затем из Польши».

Деньги пошли на дроны. «Это была шутка. Извините, если разочаровал много людей… Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал, — заявил банкир. — Но это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины, насколько украинцам больно то, что происходит».

Да уж, в каждой шутке есть доля шутки. Да, нам больно. Да, наверняка, многих из нас буквально осчастливила бы новость, что Украина вновь в списке ядерных держав, рядом с Индией и Пакистаном. А давайте-ка разберемся, как эти 2 страны «вдруг» заполучили «атомную дубинку», которой обе сейчас, во время очередной потасовки друг с другом, к счастью, предпочитают не размахивать.

Как Индия стала ядерной державой

Сначала об Индии — по принципу «кто первый начал». Причин для желания обладать ядерным оружием у Индии было две — потенциальная угроза со стороны соседа — ядерного Китая, претендовавшего тогда лишь на региональное лидерство, и резкая «нелюбовь» с другим соседом (ох, уж эти соседи!) — Пакистаном, многократно (в 1947—1948, 1965, 1971 гг.) завершавшаяся вооруженными конфликтами.

Ну и как хоть в нескольких словах не сказать о стартовом китайском звене в этой азиатской ядерной цепочке? Это сменивший Сталина Хрущев отличился: ядерная программа Китая вначале осуществлялась при активном содействии со стороны СССР.

В 1950—1960 годы КНР посетило около 10 тысяч советских специалистов атомной отрасли! А ещё 11 тысяч китайских специалистов и одна тысяча учёных атомной отрасли прошли обучение и подготовку в СССР.

В 1960 году, после осложнения советско-китайских отношений, у Хрущева в голове наступило просветление, помощь со стороны СССР была свёрнута, но, как говорится, поздно аллохол пить, если печень оторвалась. Китайский атомный проект уже шел по накатанной дороге, и 16 октября 1964 года была испытана первая китайская ядерная бомба.

Кто-то очень толковый сказал: «Тот, кто по-настоящему знает себя — мудрец; тот, кто по-настоящему знает своего соседа — гений». Что ж, среди индусов немало гениев.

В 1955 году началось строительство с британской помощью первого индийского реактора мощностью 1 мегаватт. В сентябре того же года Канада согласилась поставить Индии мощный 40-мегаваттный исследовательский реактор. Немного позже по программе «Мирный атом» США поставили 21 тонну тяжелой воды для него.

Реактор отлично подходил для производства оружейного плутония, на нём можно было производить этот химический элемент для 1 — 2 бомб в год. В 1974 году Индия тайно осуществила первое испытание ядерного оружия.

И «процесс пошел», как говорил Михаил Горбачёв: в начале 1990-х годов Индия была отнесена мировым сообществом к категории стран, неофициально обладающих ядерным оружием. И ни-ка-ких (!) истерик на планете!

По оценкам экспертов, сейчас Индия имеет порядка сотни ядерных зарядов в боеготовом состоянии, а также количество готовых комплектующих, достаточных для производства 50—90 ядерных боезарядов. Не страдает она и от отсутствия носителей (ракеты, подлодки, самолеты): что-то прикупили (без проблем!), что-то наклепали сами.

Пакистан: путь к ядерному оружию вопреки запретам

В отличие от Индии Пакистан — это страна (единственная на планете!), которая обрела ядерное оружие вопреки воле мировых держав. Но обрела же…

Понятно, что во главе угла этого процесса в Пакистане, в отличие от соседей, стояли не официальные отношения, а «шпионские страсти». Окончательно к принятию решения Пакистан подтолкнуло в 1971 году сокрушительное поражение в войне с Индией.

Восточная часть страны отделилась, появилось новое государство — Бангладеш. Более 90 тысяч пакистанских военнослужащих сдались в плен. Это стало тяжелым ударом для общества, охваченного чувством унижения.

Президентом стал вышеупомянутый Бхутто, который еще в 1965 году, будучи главой МИД, произнес вынесенную в эпиграф текста фразу. И он взялся превращать слово в дело: уже в 1972-м втайне собрал своих ведущих ученых и поручил им создать ядерное оружие.

Нужен был оружейный плутоний. К тому времени Канада в рамках мирной атомной программы построила в Пакистане исследовательский реактор. Выше мы указали, что таким же способом и Индия добывала себе плутоний.

Но Пакистан слегка опоздал: после того как Индия в 1974 году провела первое ядерное испытание, Канада и другие страны свернули сотрудничество, а международное сообщество ужесточило контроль над экспортом ядерных технологий. Плутониевый вариант для Пакистана «накрылся медным тазом».

Но все вскоре изменилось: в 1975 году из Нидерландов в Пакистан вернулся некий Абдул Кадир Хан — инженер-ядерщик, работавший там на европейском ядерном объекте.

У него был доступ к передовым технологиям обогащения урана — другого пути к созданию ядерного оружия. И Хан вывез в Пакистан не только чертежи нужного оборудования, но и сведения о поставщиках и логистических схемах, а также контакты европейских фирм, которые могли помочь с этим оборудованием. Всё это стало основой будущей сети незаконных поставок.

Хан предложил Зульфикару Али Бхутто сменить стратегию и сделать ставку на урановую бомбу, которую можно было бы создать, минуя официальные каналы и запреты Запада.

Бхутто, конечно же, согласился. Была срочно создана секретная лаборатория, где в течение последующих лет и велась работа по накоплению обогащенного урана.

Хан получил безграничные полномочия. Его стране понадобилась сложная промышленная база с высокоточными станками, компонентами двойного назначения. И была создана уникальная по масштабу и дерзости тайная сеть поставок, а Абдул Кадир Хан, обладавший даром организации глобального черного рынка, стал ее мозгом.

Чёрный рынок и двойные стандарты

С помощью сети фиктивных компаний, созданных в Швейцарии, Германии, Великобритании, ОАЭ и Сингапуре, Пакистан закупал нужные компоненты под видом медицинского или промышленного оборудования. Всё это ввозилось по фальшивым документам.

Ну и куда ж без Китая?! Власти КНР были заинтересованы в сдерживании Индии и рассматривали Пакистан как союзника. В середине 1980-х Пекин передал Пакистану чертежи собственной ядерной боеголовки, провел обучение инженеров и предоставил нужное оборудование.

Ну и Америка как Америка: там знали об успехе Пакистана в создании ядерного оружия еще с конца 1970-х годов, но с учетом войны в Афганистане предпочли помалкивать. Ведь Пакистан был союзником США в том регионе.

Только в 1990 году, когда советские войска покинули Афганистан, США официально признали, что Пакистан обладает ядерными технологиями, и прекратили военное сотрудничество.

А Пакистан уже к 1987 году имел достаточно обогащенного урана для создания одного-двух зарядов. Долгое время страна избегала это афишировать, копируя политику еще одной «ядерно-неядерной» державы — Израиля. Ведь сказала же премьер этой страны Голда Меир: „Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим.“ Но в мае 1998 года, когда Индия провела серию ядерных взрывов — Пакистан ответил: шесть мощных подземных испытаний в горах продемонстрировали миру, что исламская республика тоже стала ядерной державой.

20 лет назад стало известно, что Хан, «отец» пакистанской ядерной программы, наладил тайную продажу ядерных технологий, передавал чертежи, оборудование и инструкции странам вроде Ирана и Северной Кореи. Хан признал вину, но понес лишь символическое наказание — несколько лет домашнего ареста.

«Думай! ТЕ», как сказал когда-то Владимир Зеленский…

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