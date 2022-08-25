О свободе передвижения и наших за границей: «Одесская жизнь» в блогах

С начала войны президент Зеленский своим указом «О мобилизации» запретил выезд за границу мужчинам призывного возраста. В общем, родину надо защищать, а не за бугром отсиживаться. Если кто не в курсе, защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью ее граждан.

Между тем перспектива отправиться на фронт либо быть мобилизованным на работы, имеющие оборонительный характер, привлекла далеко не всех украинцев.

Если постараться, мужчин, обремененных детьми и престарелыми родителями, можно понять. За свою семью они привыкли быть в ответе. А вот за страну…

Вместе с тем с начала войны в Украину вернулись более 110 тысяч мужчин, 100 тысяч добровольцев записались в силы территориальной обороны ВСУ. Кроме кадровых военных, есть кому страну защищать.

И будто не доходит до взрослых и неглупых мужчин то, что гибнут наши защитники, в плен попадают, что военным на передовой ротация необходима. Поэтому, будь добр, отправляйся в учебный центр и овладевай военной специальностью.

Но определенная часть украинцев делать это не собирается. Президенту Зеленскому уже три петиции отправили, собравшие по 25000 подписей. Суть такова: разреши за границу уехать – работы нет, семью кормить нечем. А за рубежом мы денег заработаем и на нужды ВСУ что-то скинем.

В праве выезжать за пределы страны украинцам, не имеющим на то оснований, до окончания военного положения президент отказал.

А вот уклониться от повесток в военкомат становится все сложнее.

Один знакомый молодой человек настолько возможного призыва испугался, что убежал из Одессы в Тернополь. Сейчас он безвылазно сидит в квартире, опасаясь, что повестка настигнет прямо на улице. А кормит «защиту и опору» его девушка, вкалывая на нескольких работах.

Айтишник Николай – единственная поддержка отца-инвалида – от повестки бегать не стал. Получив ее, пришел в военкомат. Там ему рассказали, что освободить от призыва может статус опекуна лица с инвалидностью. Хочешь его иметь – бросай работу и получай государственное пособие в размере примерно 6000 гривен. Ну, или работай неофициально. Парень позориться не стал – отказался. Правда, в армию не призвали. Сказали: иди трудись, деньги для страны зарабатывай.

Андрей пришел в военкомат в первые дни войны. Служит сегодня в Белгороде-Днестровском и рвется на передовую, осаждая начальство, знакомых, друзей просьбами о переводе. Мужчин, в силу разных причин оставшихся за границей, не осуждает. ВСУ нужны хорошо обученные и мотивированные кадры.

Немало наших соотечественников сейчас находится в Румынии. Не хочу и не имею права их судить. Но как-то на вокзале нетрезвый, вероятно, мужик вещал на всю привокзальную площадь: «А что, в теробороне я на новую машину заработаю?»

Пусть зарабатывает. Да и нужен ли он нашей стране?

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