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Два одессита присоединились к террористам «лнр» и получили сроки

Два одессита присоединились к террористам «лнр» и получили сроки

К 10 и 14 годам лишения свободы приговорил суд двух участников незаконных вооруженных формирований так называемой «лнр».

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Два жителя Одессы осуждены за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Приговором суда одному из осужденных назначено 10 лет лишения свободы, другому с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, 14 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что мужчины в 2014 году выехали из Одессы в Луганскую область, где присоединились к незаконным вооруженным формированиям так называемой «лнр» и приняли участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции с целью отделения Донбасса и Луганщины от Украины.

Кроме того, осужденные занимались вербовкой и привлечением к участию в вооруженном конфликте своих знакомых.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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