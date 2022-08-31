Одесским властям порекомендовали не тянуть с демонтажем памятника Екатерине II

Из Одесской областной военной администрации направили в Одесский городской совет письмо, где рекомендуют мери демонтировать в Одессе памятники Екатерине II и Александру Суворову.

Письмо появилось по инициативе общественной организации «Объединение добровольцев Одещины». Ее активисты настаивают на демонтаже памятников этим двум историческим деятелям, аргументируя это тем, что и императрица Екатерина ІІ и полководец Александр Суворов принесли на наши земли российский империализм.

А сейчас памятники им воспринимаются в стране-агрессоре как метки, обозначающие принадлежность Одессы к так называемому «русскому миру» и провоцируют руководство россии к атаке на город.

Принять решение о сносе памятников могут только городские власти, но всячески избегают рассмотрения этого вопроса. Как аргумент, в горсовет заявляют, что пока не знают, в праве ли демонтировать памятники.

Это при том, что ранее ив министерстве культуры, и лично президент Владимир Зеленский, указывали, что снос или перенос памятника Екатерине ІІ, исключительно компетенция городского совета Одессы.

И вот областные власти в письме уже прямо говорят городским, что те вправе демонтировать или перенести памятники и даже должны принять решение по этому вопросу как можно скорее.

Еще по теме:

Фото письма: «Суспільне. Одеса»