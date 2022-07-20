Блоги «Одесской жизни»: кому война, а кому мать родна, или как вызвать элитного электрика

Как-то на третий месяц войны случилось в нашей квартире «страшное»! Бойлер перестал греть воду, кухонная плитка не готовила нам еду, холодильник больше не морозил, а телевизор не вещал последние новости. Отрезанные от всего мира, мы пришли к выводу, что у нас нет света. На улице война, твоя жизнь переворачивается с ног на голову, а тут еще и света нет…

Было решено вызвать электрика из ЖКС, через номер «Скорой коммунальной помощи» 15-01, ведь тогда на вызов частного мастера мы не рассчитывали. В течение нескольких минут наш вызов приняли, оператор уточнил наш адрес и сказал, что запрос принят и скоро с нами свяжется электрик. Дело было уже к вечеру, мысль остаться в темноте без еды, воды и связи вызывала панику, потому еще раз пять обратившись к оператору с вопросом: «Ну шо там? Когда там?», – мы ждали звонка. И вот свершилось, через час электрик позвонил и вальяжно начал диалог:

– Здрасьте, электрик еще нужен?

– Конечно, нужен! У нас света нет в квартире.

– Почему света нет?

– Мы не знаем, ничего не работает, счетчик не крутит…

– А почему счетчик не крутит? (с сарказмом)

– Да не знаем, почему он не крутит…

– А вы ничего с ним не делали? Или делали? – с любопытством сыщика уточнил мастер.

– Да не делали мы ничего, даже не подходим к нему!

– Так, в чем проблема – не знаете?

– Да не знаем, мы вас ждем!

– Ну ладно, значит так, мой вызов будет стоить 250 гривен, моя работа с щитком на лестничной площадке бесплатная, но как только я переступлю порог квартиры, один час моей работы обойдется в 750 гривен.

Представьте себе наши мысли и эмоции от озвученной таксы электрика из ЖКС за ЕЩЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ! К тому же у нас война – одна часть страны вынуждена была выехать за границу, другая – мыкается в поисках крова, третья – осталась без работы. Поэтому перед нами возникла дилемма: платить электрику еще не понятно за какую работу (а вдруг работы будет не на один, а на три часа) или остаться без света и отложить деньги на продукты, как и планировали ранее. А в голове, помимо матерщины, еще масса вопросов: откуда у ЖКС такие цены на услуги, где наш бесплатный или хотя бы доступный электрик, и что делать, когда денег нет? Поднимают ли где-то в горсовете вопрос о доступных коммунальных услугах (в чем я сомневаюсь)? Было ощущение полной социальной незащищенности. Когда мы снова позвонили на линию 15-01, чтобы выяснить, почему нам попался такой «элитный» электрик, оказалось, что нашу заявку отправили в какую-то частную фирму. Мол, ваша проблема: можете – платите, не можете – тогда разбирайтесь сами.

Вызов элитного электрика мы, конечно же, отклонили. И в течение получаса сами нашли доступного мастера. За ремонт перегоревшей проводки вместе со своим материалом и вызовом он взял 600 гривен и не за один час работы. Вот так, кому война, кому мать родна!

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