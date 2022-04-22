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В пасхальную ночь в Одессе и области изменили время комендантского часа

В пасхальную ночь в Одессе и области изменили время комендантского часа

Комендантский час в Пасхальную ночь на территории Одессы и Одесской области устанавливается с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

Об этом сообщил начальник Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.

Сразу стоит отметить, что предыдущее его распоряжение о полной отмене комендантского часа само отменено. Комендантский час будет, хотя и не такой продолжительный, как обычно.

В распоряжении главы Одесской ОВА сказано, что с целью соблюдения безопасности всех жителей города и области, прихожан и духовенства, время комендантского часа в Пасхальную ночь на территории Одессы и Одесской области, устанавливается с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

С 24 апреля и далее время комендантского часа в регионе устанавливается с 22:00 до 05:00.

Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Обряд освящения пищи, на Пасху в храмах, должен совершаться также без массового скопления людей, исключительно с соблюдением установленного комендантского часа.

Также в ОВА советуют не собираться в группы даже если вы посетите храмы, иметь при себе паспорт и с пониманием относиться к возможным проверкам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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