С 16 января 2021 года в Украине вступили в силу нормы языкового закона, которые обязывают все сферы обслуживания перейти на государственный язык. Новые правила «украинизации» вызвали у многих граждан панику, особенно у тех, кто проживает в русскоязычных регионах. Мы попытались разобраться, так ли страшен языковой закон, как о нем говорят.

Правда ли, что все без исключения должны говорить на украинском языке?

В статье №30 Закона «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (закон вступил в силу 16 июля 2019 года) сказано, что языком обслуживания потребителей в торговле и сервисе является государственный язык Украины.

А это значит, что в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках, банках, АЗС и в любых центрах обслуживания персонал должен обращаться к клиенту на украинском языке (данная норма вступила в силу также 16 июля 2019 года).

Вывески, маркировка товаров и реклама также должны быть на государственном языке (с 16 июля 2020 года). При этом информация может дублироваться на других языках.

Документация в медучреждениях и спецслужбах отныне ведется на украинском, а общаться с гражданами можно на любом языке, удобном для обеих сторон. Эта оговорка также касается и сотрудников сферы обслуживания. Они должны говорить на украинском, но по просьбе клиента могут перейти на любой удобный ему язык.

Правда ли, что языковые изменения коснулись интернета?

Это правда, «украинизация» коснулась и онлайн-сервисов. Если сайт зарегистрирован в зоне «.ua», то украинская версия должна быть стартовой по умолчанию. Однако и здесь есть нюансы: с 16 января 2021 года на украинский язык должны перейти интернет-магазины или сайты любых компаний, предлагающих услуги онлайн.

Остальные сайты и страницы в социальных сетях компаний, организаций и предприятий обязаны перейти на украинский с 16 июля 2022 года (СМИ, информационные сайты, блоги, администрация и другое). При этом обслуживать клиентов в интернете можно на любом удобном языке, а страницу интернет-ресурса по желанию переключить на английский или русский.

Правда ли, что спектакли и фильмы будут на украинском?

Особое внимание авторы закона уделили культурной сфере – театрам, музеям, библиотекам и кинотеатрам:

культурные мероприятия проводятся только на государственном языке. А в случае реплик на других языках обязательно нужен перевод. Петь можно на любом языке;

афиши и вывески, описания экспонатов в музеях могут быть на других языках. Но украинский перевод обязателен (объемом не меньше оригинала);

театральные постановки на других языках должны сопровождаться украинскими субтитрами;

на публичном мероприятии за счет государства, достаточно желания одного участника, чтобы организаторы обеспечили полный украинский перевод;

туристическое и экскурсионное обслуживание осуществляется на украинском языке, но в присутствии иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке. Норма вступит в силу 16 июля 2021 года.

Правда ли, что нарушителей будут наказывать?

Контролировать соблюдение языкового закона будет Уполномоченный по защите государственного языка (Тарас Креминь) и Секретариат из 50 человек. Их задача – рассматривать жалобы на несоблюдение закона и штрафовать нарушителей.

Но предприятие могут оштрафовать лишь в том случае, если в течение года уполномоченному по защите языка поступит несколько жалоб от клиентов. Сначала нарушителю должны сделать замечание, а потом предупреждение, и дать на исправление несколько месяцев.

Все жалобы должны подтверждаться документально. Это может быть фото, видео- или аудиозапись.

Нарушителей ждут штрафы:

за непредоставление информации о товарах и услугах и за отказ обслуживать клиента на украинском языке – от 5100 до 6800 гривен;

за нарушение закона при ведении документации – от 3400 до 6800 гривен;

за нарушения в публичных объявлениях и на сайтах – от 3400 до 5100 гривен.

Все санкции вступят в силу только в июле 2022 года.

Итак, обязательную «украинизацию» должны пройти коммунальные и государственные службы, сфера обслуживания, публичное пространство, СМИ и интернет. Необязательно – в быту, религиозным организациям и работникам спецслужб (пограничникам, полиции), медикам.

При желании граждане могут спокойно общаться на удобном им языке, и власти это только приветствуют. Конституция Украины гарантирует уважение к национальным меньшинствам, а также обещает бесплатные курсы украинского языка для тех, кто в них нуждается.

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