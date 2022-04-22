Под Одессой закрыли нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков

Житель Одесского района наладил производство синтетических психотропных веществ «Альфа PVP», которые сбывал с подельниками по всей Украине.

Производство наркотического яда организовал в собственном доме 26-летний житель Одесского района. А сбывать «химию» ему помогали 27-летний односельчанин и 32-летний житель Одессы.

Всех фигурантов стражи порядка задержали. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию по обнаружению лаборатории и аресту фигурантов совместно провели южненские полицейские совместно с оперативниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области и СБУ.

В тот же день в одном из почтовых отделений при попытке отправить в несколько областей Украины 67 посылок с психотропами общим весом почти 700 грамм правоохранители задержали одного из сбытчиков. В ходе дальнейшего проведения оперативных мероприятий были установлены и задержаны все другие его сообщники.

В автомобилях, принадлежащих фигурантам, и в местах их проживания правоохранители провели обыски. На чердаке одного из них была обнаружена нарколаборатория с оборудованием и прекурсорами для изготовления психотропных веществ.

В качестве вещественных доказательств противоправной деятельности у мужчин изъяли также «Альфа PVP», два пистолета с патронами неизвестного происхождения, мобильную и компьютерную технику. Все это направлено на экспертное исследование.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи уже объявили им подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса.

За незаконное изготовление, хранение, пересылку в целях сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ мужчинам грозит наказание лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.