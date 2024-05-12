Без барьеров: как преодолеть стереотипы относительно особых детей и правильно с ними общаться

Помочь родителям справиться с ситуацией, преодолеть проблемы помогают специалисты «Инклюзивно-ресурсного центра» Ренийского городского совета.

Кроме этого, они проводят семинары, тренинги, чтобы донести информацию об особенностях детей.

— У нас вообще есть стереотип относительно инклюзивного образования, — утверждает директор коммунального учреждения «Инклюзивно-ресурсный центр» Юлиана Мунтян, — В обществе до сих пор считают, что инклюзия — это только для детей с инвалидностью, с особыми образовательными потребностями. На самом деле инклюзивное образование — оно для всех, потому что каждый ребенок, даже без инвалидности, но с некоторыми особенностями в развитии, имеет равный доступ к образованию.

Переселенка из города Николаев Юлия Браяк, мать шестилетнего мальчика, не скрывает, что ее ребенок имеет определенные особенности, и вот уже почти два года приводит его на занятия с психологом и логопедом в «Инклюзивно-ресурсный центр». Она очень рада, что в Рени есть возможность получать эти услуги бесплатно, что ее ребенок посещает детский сад, за его развитием внимательно следят специалисты.

— В наше время в Украине особые дети имеют возможность социализироваться, быть в обществе всех остальных детей, нам предоставлена полная свобода выбора формы обучения, — отметила Юлия, — Но общество к этому не подготовлено. Я считаю, что с родителями нормотипичных детей необходимо проводить встречи, рассказывать о том, в чем заключается особенность таких детей. То есть людей надо информировать. Допустим, вы — мама нормотипичного ребенка, вам безразлично, какие особенности поведения имеет ребенок с синдромом аутизма. Но вы его боитесь: а вдруг он укусит вашего ребенка, упадет, кричать начнет, испугается сам и напугает всех. Почему я вас должна обвинять в вашем незнании? Я тоже не могу все знать. Но мы должны стремиться к знаниям.

О том, с какими проблемами сталкиваются родители детей с инвалидностью и как правильно с ними общаться — в нашем репортаже.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»