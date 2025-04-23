Из чего состоит мирный план США

«Одесская Жизнь» проанализировала публикации ведущих мировых медиа, чтобы выяснить, в чем заключался план американцев и что пошло не так.

Как пишет британское издание The Telegraph, прежде всего американцы предложили прекратить любые боевые действия по всей линии фронта и начать переговоры.

В результате переговоров:

Украина, США и европейские государства должны официально признать, что полуостров Крым является российской территорией;

Украина отказывается от вступления в НАТО;

После заключения мирных договоренностей с России снимаются экономические санкции;

Россия отказывается от претензий на ту территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые контролируются законной украинской властью;

Россия отказывается от требований разоружения Украины;

Россия выводит войска с территории Харьковской области;

Россия соглашается на размещение военных иностранных государств для обеспечения мира;

Территория Запорожской атомной станции становится нейтральной территорией под контролем США.

Почему план США по прекращению огня вряд ли сработает

По расчетам американцев, именно этот план должны были утвердить в Лондоне 23 апреля и передать России. Но Украина и европейские страны не согласились признавать Крым российским и снимать, в этой связи, европейские санкции против России, часть которых действует еще с 2014 года, с тех пор как россияне оккупировали полуостров.

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Поэтому, как сообщило информационное агентство Reuters, встреча на высоком дипломатическом уровне и подписание документа не состоятся.

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Украины и европейских государств не приехали в Лондон.

Вместо этого там состоятся лишь технические встречи представителей стран для согласования позиций.

Россия давит, США угрожают «умыть руки»

Но даже согласование этого плана не гарантировало его принятия Россией. Ранее представители государства-агрессора, в том числе правитель Путин, заявляли, что не согласятся на условия, по которым России не будет передана вся территория Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей, а армия Украины не будет существенно сокращена. Также Украина должна отказаться от дальнобойного оружия. Размещение иностранных войск в Украине также неприемлемо для оккупантов.

Поэтому не известно, согласилась бы Россия на американский план, если бы его согласовала Украина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после этого, по сообщению информационного агентства Reuters, отметил, что если Украина и Россия не согласятся на американский план, Вашингтон выйдет из переговоров.

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